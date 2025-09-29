Mundo

Donald Trump aseguró que Benjamin Netanyahu aceptó la propuesta de Estados Unidos para Gaza

En una conferencia de prensa, el mandatario republicano aclaró que si bien Tel Aviv dio luz verde al plan, el grupo terrorista Hamas todavía no respondió a la proposición

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrecen una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aceptó la propuesta norteamericana para alcanzar una tregua en Gaza y lograr la liberación de los rehenes.

En una conferencia de prensa, el mandatario republicano aclaró que si bien Tel Aviv aceptó la propuesta, resta que el grupo terrorista Hamas de el visto bueno al plan presentado por la Casa Blanca. “Si Hamas rechaza este acuerdo, Israel tiene mi apoyo total para destruirlos”, afirmó Trump.

“Quiero agradecer al primer ministro [Benjamín] Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en que, si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años”, declaró Trump en una conferencia de prensa con Netanyahu.

“Espero que lleguemos a un acuerdo de paz, y si Hamás lo rechaza, lo cual siempre es posible, son los únicos que quedan; todos los demás lo han aceptado, pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva”.

Un plan de paz de la Casa Blanca para Gaza hecho público el lunes propone el fin del conflicto entre Israel y los militantes de Hamas y la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas desde que Israel acepte públicamente el acuerdo.

Si ambas partes aceptan la propuesta, “la guerra terminará inmediatamente”, según el plan.

Las fuerzas israelíes se retirarán a las líneas acordadas para preparar la liberación de los rehenes. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el plan.

Hablando junto a Netanyahu, Trump afirmó en su declaración en la Casa Blanca que es “un gran día, un día hermoso, potencialmente uno de los días más importantes de la historia de la civilización”.

“Cosas que han estado sucediendo durante cientos y miles de años, estamos, como mínimo, muy, muy cerca y muy cerca”, continuó.

Agradeció a Netanyahu “por intervenir y hacer un buen trabajo. Trabajamos bien juntos, como lo hemos hecho con muchos otros países, ambos... que es la única manera de resolver toda esta situación”.

Trump dijo que no solo se refiere a Gaza, sino a “mucho más allá de Gaza. Todo el asunto. Todo. Resolviéndose. Se llama paz en Oriente Medio”.

En desarrollo

