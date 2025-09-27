Europa acordó crear un muro de drones para proteger sus fronteras orientales ante la creciente amenaza rusa

Diez países de Europa impulsan un muro de drones contra amenazas en la frontera oriental (Reuters)

Un grupo de ministros de Defensa europeos acordaron crear un “muro de drones” para proteger las fronteras orientales del continente frente a incidentes recientes con vehículos aéreos no tripulados, especialmente atribuidos a interferencias rusas.

La decisión, adoptada el viernes en una reunión virtual, involucra a diez países del flanco oriental de Europa, funcionarios de Ucrania y representantes de la OTAN, con apoyo de la industria de defensa europea, según informó la agencia AP.

La motivación del acuerdo responde a episodios como el cierre de aeropuertos en Dinamarca por drones no autorizados y la incursión de, al menos, 20 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, que forzó el despliegue de aviones de la OTAN.

Según Reuters, estas situaciones impulsaron a los participantes a consensuar medidas técnicas y administrativas para fortalecer la defensa colectiva ante amenazadas crecientes.

Andrius Kubilius, comisionado de Defensa de la Unión Europea, declaró: “Rusia está poniendo a prueba a la UE y la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata”. Añadió que la creación de un sistema común de detección y neutralización de drones es urgente y que se necesita pasar de las conversaciones a la acción coordinada.

Andrius Kubilius lideró la reunión virtual que acordó el muro de drones (Reuters)

Pese a que países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia ya desarrollaban proyectos antidrones, la ausencia de financiamiento comunitario limitó su alcance. Con el nuevo consenso, la Comisión Europea planea asignar recursos del programa SAFE y del plan EDIP, con el objetivo de incluir el muro de drones en la hoja de ruta de rearme para 2030 y formalizar su adopción en la cumbre de Bruselas en octubre.

El Gobierno de Suecia ofreció a Dinamarca sistemas militares antidrones. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que su país “afronta una nueva realidad, marcada por ataques híbridos cada vez más agresivos y frecuentes”.

Mette Frederiksen advirtió sobre ataques híbridos más frecuentes en Dinamarca (Reuters)

Por su parte, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, indicó: “Una colaboración europea sobre un muro de drones podría fortalecer la seguridad continental y fomentar la innovación tecnológica en el sector de los drones”.

Troels Lund Poulsen afirmó que existe consenso político sobre la defensa colectiva antidrones (Reuters)

La integración ucraniana se considera estratégica; según datos citados por AP, drones operados por Ucrania han causado cerca de dos tercios de las pérdidas de equipamiento militar ruso en el frente, lo que convierte al país en referencia en defensa antidrone.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció la intención de invertir 6.000 millones de euros (USD 7.000 millones) en alianza con Ucrania para capacidades compartidas y desplegadas en tiempo real.

Von der Leyen propuso construir un muro de drones tras las peticiones bálticas (Reuters)

El plan incluye sistemas de detección, sensores, capacidades de interferencia e interceptación física. Kubilius remarcó que será esencial compartir información con Ucrania sobre fabricación y tecnología al definir los estándares técnicos y organizar una red de detectores específicos para drones pequeños, actualmente ausentes en la infraestructura europea.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa de Polonia, declaró: “La amenaza de la Federación Rusa es seria. Debemos responder de manera muy radical”, y advirtió que la guerra híbrida afecta a toda la UE.

El ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, exige respuestas radicales ante la guerra híbrida en la frontera (Reuters)

Las capitales de la UE debatirán la implementación y el rol industrial en las próximas cumbres. La primera fase operativa del muro de drones podría concluir el próximo año, si se integran estándares comunes y mecanismos de información compartida entre los países participantes y Ucrania.

(Con información de AP y Reuters)