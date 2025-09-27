Mundo

Europa acordó crear un muro de drones para proteger sus fronteras orientales ante la creciente amenaza rusa

Un aumento de incursiones de vehículos aéreos no tripulados genera preocupación en los países fronterizos, mientras las autoridades buscan nuevas respuestas ante riesgos en constante evolución

Guardar
Diez países de Europa impulsan
Diez países de Europa impulsan un muro de drones contra amenazas en la frontera oriental (Reuters)

Un grupo de ministros de Defensa europeos acordaron crear un “muro de drones” para proteger las fronteras orientales del continente frente a incidentes recientes con vehículos aéreos no tripulados, especialmente atribuidos a interferencias rusas.

La decisión, adoptada el viernes en una reunión virtual, involucra a diez países del flanco oriental de Europa, funcionarios de Ucrania y representantes de la OTAN, con apoyo de la industria de defensa europea, según informó la agencia AP.

La motivación del acuerdo responde a episodios como el cierre de aeropuertos en Dinamarca por drones no autorizados y la incursión de, al menos, 20 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, que forzó el despliegue de aviones de la OTAN.

Según Reuters, estas situaciones impulsaron a los participantes a consensuar medidas técnicas y administrativas para fortalecer la defensa colectiva ante amenazadas crecientes.

Andrius Kubilius, comisionado de Defensa de la Unión Europea, declaró: “Rusia está poniendo a prueba a la UE y la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata”. Añadió que la creación de un sistema común de detección y neutralización de drones es urgente y que se necesita pasar de las conversaciones a la acción coordinada.

Andrius Kubilius lideró la reunión
Andrius Kubilius lideró la reunión virtual que acordó el muro de drones (Reuters)

Pese a que países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia ya desarrollaban proyectos antidrones, la ausencia de financiamiento comunitario limitó su alcance. Con el nuevo consenso, la Comisión Europea planea asignar recursos del programa SAFE y del plan EDIP, con el objetivo de incluir el muro de drones en la hoja de ruta de rearme para 2030 y formalizar su adopción en la cumbre de Bruselas en octubre.

El Gobierno de Suecia ofreció a Dinamarca sistemas militares antidrones. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que su país “afronta una nueva realidad, marcada por ataques híbridos cada vez más agresivos y frecuentes”.

Mette Frederiksen advirtió sobre ataques
Mette Frederiksen advirtió sobre ataques híbridos más frecuentes en Dinamarca (Reuters)

Por su parte, el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, indicó: “Una colaboración europea sobre un muro de drones podría fortalecer la seguridad continental y fomentar la innovación tecnológica en el sector de los drones”.

Troels Lund Poulsen afirmó que
Troels Lund Poulsen afirmó que existe consenso político sobre la defensa colectiva antidrones (Reuters)

La integración ucraniana se considera estratégica; según datos citados por AP, drones operados por Ucrania han causado cerca de dos tercios de las pérdidas de equipamiento militar ruso en el frente, lo que convierte al país en referencia en defensa antidrone.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció la intención de invertir 6.000 millones de euros (USD 7.000 millones) en alianza con Ucrania para capacidades compartidas y desplegadas en tiempo real.

Von der Leyen propuso construir
Von der Leyen propuso construir un muro de drones tras las peticiones bálticas (Reuters)

El plan incluye sistemas de detección, sensores, capacidades de interferencia e interceptación física. Kubilius remarcó que será esencial compartir información con Ucrania sobre fabricación y tecnología al definir los estándares técnicos y organizar una red de detectores específicos para drones pequeños, actualmente ausentes en la infraestructura europea.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa de Polonia, declaró: “La amenaza de la Federación Rusa es seria. Debemos responder de manera muy radical”, y advirtió que la guerra híbrida afecta a toda la UE.

El ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz,
El ministro polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, exige respuestas radicales ante la guerra híbrida en la frontera (Reuters)

Las capitales de la UE debatirán la implementación y el rol industrial en las próximas cumbres. La primera fase operativa del muro de drones podría concluir el próximo año, si se integran estándares comunes y mecanismos de información compartida entre los países participantes y Ucrania.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

EuropaDronesMuroMinistros de DefensaAmenazas aéreas

Últimas Noticias

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

El dictador norcoreano instruyó a científicos y funcionarios a priorizar el desarrollo atómico como garantía de seguridad nacional, mientras Seúl advierte que Pyongyang está en la “fase final” del desarrollo de un misil balístico capaz de alcanzar a EEUU

Kim Jong-un ordenó que todos

El presidente de Siria abogó por la unidad nacional de su país en su histórico discurso ante la ONU

Ahmed al Sharaa compartió ante representantes globales los principales retos y aspiraciones de la nueva etapa política, con el foco puesto en la reconstrucción y en el fortalecimiento de la convivencia interna

El presidente de Siria abogó

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos aseguró que el proceso involucra a todos los países de la región y que tanto Israel como el grupo terrorista Hamas siguen de cerca las discusiones

Donald Trump advirtió que las

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

La organización advirtió que el régimen alcanzó la cifra anual más alta en quince años y utiliza la pena de muerte como mecanismo de represión contra disidentes y minorías. Reclamó mayor presión internacional para frenar la escalada

Amnistía Internacional denunció más de

Crisis en Rusia: la escasez de combustible provoca largas filas y dolores de cabeza a los automovilistas

La crisis, que afecta tanto a regiones centrales como a áreas periféricas, ha obligado al Kremlin a tomar medidas excepcionales

Crisis en Rusia: la escasez
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Quién es Angie Miller, modelo

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Realizan protesta previo a la disculpa pública de Francisco Garduño por la muerte de migrantes

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Pacho Santos ‘estalló’ contra Netanyahu y Juan Manuel Santos, al compararlos: “Ganaron batallas, pero perdieron la guerra”

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Maduro advierte de que activará el "estado de conmoción exterior" si Venezuela "es agredida militarmente"

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Siria abogó por la unidad nacional de su país en su histórico discurso ante la ONU

ENTRETENIMIENTO

Super Junior llega a la

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre

‘La ley y el orden: SVU’ abrió su temporada 27 con la muerte de un querido personaje

‘La Red Social 2′ cambia de nombre y anuncia nueva fecha de estreno

Pedro Pascal se convirtió en dueño de uno de los objetos más icónicos del cine de horror

Keira Knightley rechaza volver en la nueva secuela de “Piratas del Caribe”: “Esos días terminaron”