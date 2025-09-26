Mundo

Zelensky y el mando militar de Ucrania afirmaron que las ofensivas rusas no lograron sus metas y reportaron fuertes bajas en el ejército de Moscú

El conflicto en la región este se intensifica con nuevos ataques en localidades estratégicas, desplazamientos de tropas y el uso creciente de drones, mientras se informa sobre operaciones cruzadas hacia instalaciones en territorio ruso, según medios internacionales

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, junto a su máximo comandante militar, Oleksandr Syrskyi, sostienen que las ofensivas rusas en territorio ucraniano han fracasado y no han logrado los objetivos planteados en su campaña de primavera y verano.

“Las fuerzas rusas intentaron lograr uno de sus avances más señalados en el sector de Dobropillia, próximo al centro logístico de Pokrovsk, pero nuestras tropas los están neutralizando”, declaró el Zelensky, de acuerdo a los informes citados por Reuters.

El comandante en jefe confirmó en declaraciones reunidas que “la campaña de primavera y verano de los rusos ha sido efectivamente desbaratada” y que distintas operaciones rusas no han logrado los efectos previstos.

De acuerdo con el oficial, los esfuerzos por establecer una “zona tampón” en las regiones de Sumy y Járkov al norte y noreste, así como los intentos de capturar la ciudad de Pokrovsk y controlar totalmente la región de Donetsk, permanecen sin éxito.

El comandante subrayó que la línea activa del frente se extiende a lo largo de 1.250 kilómetros, y estimó en 712.000 el número de efectivos rusos emplazados en territorio ucraniano.

En un desarrollo que mostró la dinámica de la guerra, Rusia ha mantenido pequeños progresos en diferentes sectores tras aumentar el uso de aviones no tripulados de reconocimiento y ataque, una medida que ha impedido la rapidez experimentada en operativos de 2022.

Syrskyi describió que las ofensivas rusas en los últimos meses emplearon la táctica de “mil cortes”, basada en la simultánea movilización de numerosos pequeños grupos de asalto compuestos por entre 4 y 6 soldados.

Estas unidades se desplazan empleando las características del terreno para lograr penetraciones localizadas, con el objetivo de generar una presión extendida a lo largo de líneas defensivas. El comandante puntualizó que esta táctica no ha conseguido resultados estratégicos y, según RTE, estas incursiones ocasionan un alto desgaste material y humano para las fuerzas rusas.

En agosto, durante un intento de avance en Dobropillia, el ejército ucraniano logró cortar la línea de retirada rusa sobre el río Kazenyi Torets. En palabras de Syrskyi, ese operativo permitió dejar atrapado a un contingente ruso y limitar la capacidad de profundización en ese sector.

Por su parte, Vladímir Putin declaró ante líderes internacionales que las fuerzas rusas sí cumplen éxitos en el campo de batalla. Sobre esto, Zelensky respondió en su alocución que cotidianamente el Kremlin posterga los plazos y razones de sus operaciones:

“Durante algún tiempo se han visto obligados, año tras año, a inventar nuevas razones por las que los plazos que anunciaban siguen retrasándose”, citó Reuters en referencia a los comentarios del presidente ucraniano.

La narrativa oficial de Moscú sostiene que la preferencia sería buscar negociaciones, algo que Kiev rechaza por considerar que supone aceptar condiciones de rendición.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov acusó a Zelensky de emplear “amenazas irresponsables” al advertir que altos funcionarios rusos deberían conocer la localización de los refugios cercanos al Kremlin mientras continúe la guerra.

Peskov calificó estos comentarios como parte de “esfuerzos desesperados”, destacando en rueda de prensa la postura de Moscú de continuar su campaña y negar la existencia de pruebas convincentes sobre violaciones del espacio aéreo de la OTAN, según recogió RTE.

Las operaciones del lado ucraniano encuentran apoyo político variable entre los aliados de Occidente. Durante la semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, modificó su postura sobre la situación, pasando de dar por perdida la capacidad ucraniana de recuperar territorio, a sugerir que Ucrania “podría recuperar todo el terreno” situando la cifra en alrededor del 20% del total nacional.

(Con información de Reuters)

