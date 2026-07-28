Abelardo de la Espriella lanzó fuerte indirecta a Álvaro Uribe tras desencuentros con el Centro Democrático: “Pulgas insignificantes”

La disputa entre el entorno de De La Espriella y el Centro Democrático volvió a quedar expuesta tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado - crédito Colprensa

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió indirectamente a las diferencias que han surgido entre su sector y el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que esa colectividad se haya declarado en oficialismo.

Al final de su alocución emitida en la noche del domingo 26 de julio de 2026, el futuro mandatario nacional enfatizó en que adoptará una postura similar a la que usó durante la campaña presidencial, al considerar que recibió constantes ataques de todos los sectores políticos.

“Vienen ataques de un lado y del otro. No es algo nuevo. Durante la campaña ocurrió exactamente lo mismo, con un único propósito: distraerme de la tarea que me había encomendado el pueblo colombiano. Yo no presté atención, seguí adelante”, indicó el eventual jefe de Estado.

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Frente a las polémicas que se han desatado entre ambos bandos, entre los que se destaca la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y las declaraciones del senador Rafael Nieto contra el proyecto político del presidente electo, De la Espriella desestimó los cuestionamientos y enfatizó en que los colombianos esperan respuestas a sus problemáticas y no su posición frente a ello.

“En lugar de responder agravios, insultos, mentiras o descalificaciones, me he concentrado en trabajar cada día más, en recorrer el país, en escuchar a los colombianos y en plantear soluciones. Esa fue y sigue siendo la decisión correcta (...) no voy a distraerme con infamias, con noticias falsas ni controversias que no llevan a nada. La gente necesita soluciones”, agregó.

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No obstante, el mandatario electo citó al dirigente conservador Gilberto Álzate Avendaño, considerado popularmente como el Mussolini colombiano, en referencia a los rasgos físicos del dictador italiano Benito Mussolini, donde atribuyó una respuesta similar frente a los ataques de un adversario político.

“Cuenta la historia que, tras algún altercado que tuvo con algún congresista que lo trató mal, el presidente del Senado le preguntó si le iba a responder y él contestó serenamente: «No, porque las pulgas tienen el insignificante derecho de picar a los leones»”, contestó De la Espriella, añadiendo que dicha frase aún recobra en la actualidad nacional, asegurando que “hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres. Pero los tigres no tenemos el derecho a detener la marcha por esa tontería”.

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