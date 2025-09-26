Mundo

La economía canadiense evita la recesión gracias a un repunte clave en el tercer trimestre

El producto interno bruto de Canadá creció un 0,2% en julio, superando expectativas y cortando meses de contracciones, mientras los sectores de minería y automotriz impulsaron la recuperación

Guardar
Grandes tochos de aluminio se
Grandes tochos de aluminio se almacenan en Magna Aluminum Profile en Salaberry de Valleyfield, Quebec, Canadá. REUTERS/Evan Buhler

El análisis más reciente apunta a que la economía canadiense evitará la recesión en 2025, impulsada por un repunte en el tercer trimestre. Según datos publicados por Statistics Canada y recogidos por Bloomberg, el producto interno bruto (PIB) basado en la industria creció un 0,2% en julio, superando las previsiones del consenso de economistas. Las cifras preliminares del organismo señalaron que la actividad no registró cambios en agosto, lo que cortó la tendencia de contracciones mensuales observada desde abril. En caso de mantenerse el crecimiento nulo en septiembre, la economía avanzaría a un ritmo anualizado del 0,7% durante el tercer trimestre, recuperándose tras la caída registrada entre abril y junio.

Las expectativas de los economistas consultados por Bloomberg anticipan una expansión ligeramente menor, del 0,2%. En tanto, el pronóstico del Banco de Canadá sitúa el avance trimestral en el 1%, aunque esa estimación podría revisarse el 29 de octubre, cuando la institución publique su decisión de tipos de interés y el nuevo informe de política monetaria. Las cifras definitivas del PIB basadas en el gasto para el trimestre se difundirán el 28 de noviembre.

El dólar canadiense revirtió pérdidas tras conocerse los resultados del PIB y se fortaleció hasta quedar en 1,3937 dólares canadienses por dólar estadounidense a las 8:55 horas de Ottawa. Los bonos soberanos se mantuvieron estables, con el rendimiento a dos años retrocediendo menos de un punto básico, hasta 2,49%.

La autoridad monetaria redujo los costos de endeudamiento la semana pasada por primera vez en seis meses, en respuesta a la debilidad que ha generado la caída de las exportaciones y de la inversión empresarial. Aunque el consumo y la actividad inmobiliaria permanecieron sólidas, los responsables de la política esperan que el bajo crecimiento poblacional y la debilidad del mercado laboral moderen el gasto. La mayoría de los analistas prevé nuevos recortes de tipos antes de que termine el año.

Al inicio del tercer trimestre, los sectores productores de bienes lideraron el dinamismo. En julio, la minería de minerales metálicos creció un 2,6%, la extracción de arenas bituminosas un 1,2% y el transporte por tuberías un 2,8%, la mayor subida desde septiembre de 2022, junto con mayores exportaciones de petróleo, betún y gas natural.

Planta de ensamblaje Chrysler Windsor
Planta de ensamblaje Chrysler Windsor de Stellantis en Windsor, Ontario, Canadá. REUTERS/Carlos Osorio

De acuerdo con Charles St-Arnaud, economista jefe de Alberta Central, citado por Bloomberg, “la cifra de hoy respalda nuestra visión de que la economía canadiense ya no se está deteriorando. Sin embargo, tampoco se está recuperando, con la confianza empresarial y del consumidor aún débil”. St-Arnaud añadió que el nivel de actividad en julio sigue siendo levemente inferior al de marzo, y que su evolución dependerá de si la menor actividad deriva en más pérdidas de empleo en los próximos meses. El economista prevé que el Banco de Canadá actuará con cautela y podría recortar su tasa de referencia de nuevo este año, “quizá tan pronto como en octubre”.

Para Andrew Grantham, economista de Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), la determinación del próximo recorte de tasas dependerá de los resultados de los próximos reportes de empleo e inflación, según declaraciones recogidas por Bloomberg. Por su parte, Benjamin Reitzes, estratega de tasas y macroeconomía del Bank of Montreal, consideró que no hay señales que justifiquen una urgencia adicional para que el banco central recorte el precio del dinero.

El sector automotriz mostró incrementos pronunciados en julio: la fabricación de autopartes subió un 10,5% y la producción de vehículos un 9,1%, en paralelo con mayores exportaciones. Estos valores se vieron beneficiados por ajustes estacionales, ya que los cierres temporales en las plantas de Ontario fueron menos notorios debido a la desaceleración productiva originada por los aranceles estadounidenses. Las ventas mayoristas de automóviles y autopartes aumentaron un 5,4%.

Ropa con diseños de temática
Ropa con diseños de temática canadiense se exhibe a la venta en una tienda Walmart en Hamilton, Ontario, Canadá. REUTERS/Carlos Osorio

Pese al buen desempeño general, los sectores vinculados a la demanda estadounidense sintieron con más fuerza el impacto de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump. El sector del acero, que envía más de un tercio de su producción a Estados Unidos, reflejó una contracción del 24,8% en la actividad de acerías y fabricantes de ferroaleaciones entre febrero y julio. Tras la aplicación del arancel del 25% en marzo y su duplicación en junio, la industria encadenó caídas mensuales, siendo julio el mes con el descenso más marcado.

El impulso económico continuó parcialmente en agosto, de acuerdo con los datos preliminares de Statistics Canada recogidos por Bloomberg. El aumento en la actividad mayorista compensó los descensos en los tres sectores de bienes que habían impulsado el crecimiento en julio: minería, manufacturas y transporte y almacenamiento. Por otro lado, el comercio minorista habría repuntado después de una contracción del 1% el mes anterior.

(Con información de Bloomberg)

Temas Relacionados

canadáeconomíaestados unidosarancelesmark carney

Últimas Noticias

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

El Royal United Services Institute analizó cientos de documentos filtrados que revelan contratos y entrenamientos militares entre Moscú y Beijing

Rusia está ayudando a China

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

Rusia financió a sacerdotes ortodoxos moldavos para que peregrinaran a Moscú y les entregó tarjetas de débito cargadas con cientos de dólares a su regreso. A cambio, los sacerdotes crearon canales de Telegram para influir en las elecciones de Moldavia, advirtiendo contra la integración en la Unión Europea y promoviendo los valores tradicionales por encima de la “Europa gay”

Guerra Santa: Rusia reclutó a

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

La iniciativa surge tras los primeros anuncios sobre el presupuesto de 2026 que descartan reinstaurar impuestos a las grandes fortunas

La izquierda francesa amenazó con

El sorprendente caso de la adelfa japonesa, la planta que engaña a los insectos con una señal de alarma

Un estudio científico identificó que esta especie floral utiliza un mimetismo olfativo sin precedentes para atraer polinizadores. Por qué las elegidas son las hormigas

El sorprendente caso de la

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

El mandatario Andry Rajoelina removió a su funcionario en un intento de calmar las manifestaciones que dejaron al menos cinco muertos y graves destrozos en Antananarivo y otras ciudades. Los disturbios exponen la fragilidad de su gobierno en medio de una crisis energética crónica

Caos en Madagascar: el presidente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estudiantes de la UNI explican

Estudiantes de la UNI explican por qué tipo de candidato no votarían en las próximas elecciones 2026

Juan David Tejada confirmó su separación de Aida Victoria Merlano: “Siempre estaré para mi hijo”

La energía en la costa Caribe podría subir drásticamente en 2026 por la caída de contratos de Air-e

Sanitas le ganó pulso jurídico a Petro: el presidente deberá retractarse por fuertes acusaciones contra el dueño de la EPS

Condenan a 20 años de prisión a implicada en el asesinato del colombiano Manuel Felipe Martínez: justicia brasileña cerró etapa clave

INFOBAE AMÉRICA
EEUU anuncia la creación de

EEUU anuncia la creación de un mecanismo para el regreso de los desplazados en campamentos en el noreste de Siria

Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por la "fortaleza de su economía"

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Yung Beef ofrece la última cena de 'El Día de la Bestia' en Madrid

Familiares de rehenes critican el discurso de Netanyahu ante la ONU: "Las palabras sin acciones no valen nada"

ENTRETENIMIENTO

‘La ley y el orden:

‘La ley y el orden: SVU’ abrió su temporada 27 con la muerte de un querido personaje

‘La Red Social 2′ cambia de nombre y anuncia nueva fecha de estreno

Pedro Pascal se convirtió en dueño de uno de los objetos más icónicos del cine de horror

Keira Knightley rechaza volver en la nueva secuela de “Piratas del Caribe”: “Esos días terminaron”

Hermana de B-King manda mensaje a las autoridades mexicanas: “Mi hermano no merecía morir así”