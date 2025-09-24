Mundo

El momento en que una ola provocada por el supertifón Ragasa destruyó el acceso principal de un hotel en Hong Kong

El agua irrumpió en el lobby y arrastró a huéspedes y empleados, en una escena registrada por un video que se viralizó durante el paso del ciclón por la regió

Guardar

El paso del supertifón Ragasa por el sureste de China ha generado escenas de destrucción en diversas zonas costeras, incluyendo la región administrativa especial de Hong Kong. La mañana de este miércoles, el lobby del Fullerton Ocean Park Hotel, situado en el sector bajo de Aberdeen, fue invadido por enormes olas que superaron las barreras de protección y sacudieron el edificio cuando la tormenta alcanzó su punto más intenso.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que el agua rompe las puertas de cristal y arrastra a huéspedes y empleados dentro del vestíbulo. El incidente duró menos de un minuto, pero evidenció la fuerza incontrolable del mar: varias personas fueron derribadas y una de ellas intentó sostenerse de una figura de cartón antes de ser ayudada por quienes se encontraban cerca, mientras de fondo se escuchaban gritos de alarma.

De acuerdo con medios locales, el acceso principal del hotel quedó en ruinas, con el piso cubierto de lodo, arena y baldosas despegadas. Personal de limpieza fue desplegado de inmediato para retirar los escombros y restablecer la circulación interna del establecimiento tras el impacto de Ragasa.

La gerencia del hotel, en un comunicado, confirmó que no se reportaron heridos entre huéspedes ni empleados y subrayó que la seguridad de todos es la máxima prioridad. La administración anunció el refuerzo del personal y las labores de protección para asegurar un entorno seguro en medio del temporal, que mantiene en alerta máxima a varias regiones costeras del sur de China.

Dos millones de evacuados

Las autoridades desplegaron decenas de
Las autoridades desplegaron decenas de miles de rescatistas en medio de inundaciones masivas, puentes colapsados y oleaje extremo en zonas costeras (REUTERS)

El impacto del Ragasa obligó a evacuar a 1,89 millones de personas en la provincia de Guangdong, mientras más de 10.000 embarcaciones fueron trasladadas a zonas seguras. Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Guangdong, 38.000 bomberos y equipos de rescate permanecieron en alerta máxima ante los riesgos de aludes, deslizamientos de tierra y oleaje extremo.

Las ciudades más expuestas, como Shenzhen y Guangzhou, enfrentaron ráfagas de viento que superaron los 180 kilómetros por hora. En Macao, el agua alcanzó la altura de la cintura en las principales calles, afectando la movilidad urbana y la industria turística y del juego. La actividad de la ciudad financiera de Hong Kong quedó prácticamente paralizada desde la madrugada del miércoles.

En Taiwán, los servicios de emergencia confirmaron la muerte de 14 personas tras el colapso de una presa natural en el condado montañoso de Hualien. La ruptura liberó 68 millones de toneladas de agua, arrastró vehículos y dejó a miles de residentes atrapados en pisos superiores. Además, 129 personas siguen desaparecidas.

En Filipinas, Ragasa alcanzó la categoría equivalente a huracán 5 al pasar por el norte del país. Al menos siete pescadores murieron tras el naufragio de su embarcación frente a la isla de Luzón, según informaron agencias locales.

Las ciudades más expuestas, como
Las ciudades más expuestas, como Shenzhen y Guangzhou, enfrentaron ráfagas de viento que superaron los 180 kilómetros por hora (REUTERS/Ann Wang)

Hong Kong registró el noveno ciclón de la temporada, cuando la media anual no supera los seis, de acuerdo con la City University of Hong Kong, que subrayó la singularidad de este año por el aumento en la frecuencia e intensidad de los tifones en la región.

Temas Relacionados

ChinaHong KongÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Rusia amenazó a Ucrania con un escenario militar “aún más grave” si Kiev mantiene su rechazo a negociar

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la dinámica actual agrava la situación para las fuerzas ucranianas y volvió a responsabilizar a Washington de bloquear cualquier posibilidad de diálogo

Rusia amenazó a Ucrania con

El supertifón Ragasa obliga a evacuar a cerca de dos millones de personas en China tras su paso mortal por Taiwán y Filipinas

Las autoridades desplegaron decenas de miles de rescatistas en medio de inundaciones masivas, puentes colapsados y oleaje extremo en zonas costeras

El supertifón Ragasa obliga a

TikTok recopiló datos sensibles de cientos de miles de niños canadienses y los usó para fines comerciales

Una investigación determinó que la plataforma procesó información personal de menores, empleándola para marketing y recomendación de contenidos, lo que obligó a la empresa a asumir compromisos de reforma bajo supervisión oficial

TikTok recopiló datos sensibles de

Los videos más impactantes del supertifón Ragasa durante su avance por China, Taiwán y Filipinas

Diversos registros audiovisuales documentan la magnitud de los estragos en comunidades, carreteras y edificios tras el avance del ciclón. El temporal obligó a evacuaciones masivas, provocó el colapso de infraestructuras y dejó varias víctimas y desaparecidos

Los videos más impactantes del

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller ruso sostendrán un intercambio al margen de la Asamblea General de la ONU, en momentos en que la diplomacia global observa con atención los movimientos en torno al conflicto ucraniano

Marco Rubio y Sergei Lavrov
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Christian Bale, irreconocible como el

Christian Bale, irreconocible como el monstruo de Frankenstein en el primer tráiler de ‘¡La novia!’

Multan con 100.000 euros a un histórico gran almacén parisino por esconder cámaras en detectores de humo

Finalizar el Túnel del Toyo costará más de $750.000 millones a Antioquia y estaría listo en 2027

Resultados de la Kábala de este 23 de septiembre: ganadores del último sorteo

El huracán Gabrielle llegará a España en forma de borrasca y dejará a su paso “mala mar, lluvias y vientos fuertes” tras un breve ’veranillo de San Miguel’

INFOBAE AMÉRICA
La NASA adelanta hasta febrero

La NASA adelanta hasta febrero su regreso tripulado a la órbita lunar

Google lanza los resultados de búsqueda del modo IA en Español

El PP insiste en la anulación del contrato con Huawei y Marlaska defiende que las escuchas judiciales están blindadas

Montero recomienda a Vox informarse con fuentes oficiales y no con "tabloides" sobre la situación económica

Brasil da la bienvenida a su primer NH Collection

ENTRETENIMIENTO

Sami Sheen reveló cómo fue

Sami Sheen reveló cómo fue crecer en una familia famosa: “Lo peor es no tener privacidad”

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, se encuentra en situación de calle

Así luce Donna D’Errico de “Baywatch” 24 años después del termino de la serie

Isla Johnston, la nueva Juana de Arco: cómo será la superproducción que busca reinventar la leyenda

La receta de Jennifer Aniston para superar un mal día: “Ellas me levantan el ánimo de inmediato”