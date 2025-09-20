El 78% de los estudiantes judíos oculta su identidad religiosa en universidades de todo el mundo

Uno de cada cinco estudiantes judíos conoce casos de agresiones físicas en el último año académico (Reuters)

El 78% de los estudiantes judíos universitarios en todo el mundo opta por ocultar su identidad religiosa en los campus, según el primer estudio global sobre la experiencia de este colectivo en instituciones de educación superior. El informe, , realizado por la Liga Antidifamación (ADL) y la Unión Mundial de Estudiantes Judíos (WUJS) y publicado el 16 de septiembre de 2025, también revela que el 81% de los encuestados esconde su identidad sionista, mientras que uno de cada cinco conoce a compañeros que han sufrido agresiones físicas en el último año académico.

Estos datos, que abarcan universidades de más de 60 países en los seis continentes, ponen de manifiesto la magnitud de la discriminación y el antisemitismo que enfrentan los estudiantes judíos en el ámbito universitario.

El estudio encuestó a 1.727 estudiantes judíos durante el año académico 2024-2025. Se trata de la primera investigación de alcance global que examina de manera sistemática las vivencias de este grupo en universidades fuera de Estados Unidos, complementando así los análisis previos centrados en ese país. La muestra incluyó participantes de más de 60 países, lo que permitió identificar tendencias y problemáticas comunes en contextos culturales y geográficos diversos.

Las conclusiones del informe han generado preocupación entre las organizaciones responsables del estudio. Marina Rosenberg, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la ADL, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Esta encuesta revela una realidad devastadora: los estudiantes judíos en todo el mundo se están viendo obligados a ocultar aspectos fundamentales de su identidad para sentirse seguros en el campus”. Rosenberg subrayó que el inicio del año académico representa una oportunidad para que los líderes universitarios utilicen estos datos como guía para enfrentar la crisis de antisemitismo en sus instituciones.

Por su parte, Josh Cohen, presidente de la WUJS, expresó su consternación ante los resultados, aunque reconoció que no le sorprenden. “Desde el 7 de octubre, los estudiantes judíos de todo el mundo han estado denunciando el aumento del antisemitismo y la marginación en sus regiones. Esta encuesta solo resalta el trato que reciben los estudiantes judíos en los campus”, afirmó. Cohen instó a las universidades a trabajar de manera conjunta con las asociaciones locales de estudiantes judíos para garantizar entornos seguros y respetuosos, donde los jóvenes puedan desarrollarse plenamente.

El informe recomienda a las universidades adoptar medidas concretas para combatir el antisemitismo y proteger a los estudiantes judíos (Reuters)

El testimonio de Micaela, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santiago, Chile, ilustra el impacto personal de esta problemática. Micaela relató que en 2024, durante una charla organizada por la agrupación Solidaria con Palestina (OSP) y transmitida en vivo, una invitada declaró que “si para liberar a Palestina había que tomar rehenes judíos o incluso matar judíos, debía hacerse”. Según Micaela, los organizadores no intervinieron ni retiraron la transmisión, lo que le generó miedo y una sensación de desprotección. La Federación de Estudiantes y Jóvenes Judíos de Chile denunció el hecho ante las autoridades universitarias, pero seis meses después la respuesta fue que la queja no era válida, ya que la universidad no podía responsabilizarse por las opiniones de la invitada. Para Micaela, este episodio evidenció un alto nivel de tolerancia institucional hacia la discriminación contra los judíos.

El informe también destaca que el 34 % de los encuestados conoce a estudiantes judíos que han recibido amenazas físicas, y el 19 % sabe de compañeros que han sido agredidos físicamente en el campus durante el último año. Los estudiantes judíos ortodoxos enfrentan niveles de discriminación aún mayores, siendo el doble de propensos a sufrirla en comparación con otros estudiantes judíos. Además, casi el 30 % de quienes solicitan adaptaciones académicas por motivos religiosos reciben negativas o solo obtienen respuestas favorables en ocasiones limitadas, una situación especialmente grave en Europa, donde el 44 % de las solicitudes son rechazadas frente al 20 % en otras regiones.

El estudio revela diferencias de género en la experiencia de discriminación: el 82 % de las mujeres judías oculta su identidad religiosa, frente al 73 % de los hombres; en cuanto a la identidad sionista, las cifras son del 85 % y 75 %, respectivamente. La fuente principal de discriminación proviene de los propios compañeros de clase, responsables del 29 % de los casos reportados, mientras que solo el 9 % de los incidentes se atribuye a profesores u otros empleados universitarios.

Entre las recomendaciones dirigidas a las universidades, el informe sugiere adoptar y aplicar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, así como designar coordinadores específicos para combatir el antisemitismo y apoyar a estudiantes, personal y profesores judíos e israelíes. Otras medidas propuestas incluyen la realización de investigaciones periódicas sobre el ambiente en el campus, la implementación de programas de formación entre pares y el establecimiento de políticas claras y accesibles para la adaptación de prácticas religiosas.

La Liga Antidifamación, fundada en 1913, es una organización dedicada a combatir el odio y la difamación contra el pueblo judío, así como a promover la justicia y el trato igualitario. La ADL trabaja a nivel internacional para enfrentar el antisemitismo, el extremismo y la intolerancia, y busca proteger la democracia y la inclusión social. Por su parte, la Unión Mundial de Estudiantes Judíos es una red global que representa a organizaciones estudiantiles judías en más de 45 países, actuando como plataforma central para la defensa de los derechos y necesidades de los estudiantes judíos.