Tragedia en Alaska: un turista murió y otro resultó herido tras desviarse del sendero principal

Dos turistas se perdieron en una caminata y uno de ellos apareció muerto (AP)

Una tragedia golpeó el Monte Roberts, en Alaska, cuando un turista, pasajero de un crucero, sufrió un accidente mortal. Britian Pool, oriundo de Texas, se desvió del sendero principal en medio de condiciones meteorológicas adversas. El hombre de 36 años perdió la vida, mientras que un acompañante resultó con heridas leves.

El incidente, ocurrido el martes 16 de septiembre, movilizó a equipos de rescate especializados y abrió un nuevo debate sobre la seguridad en las rutas de senderismo frecuentadas por visitantes en la región, según informaron medios locales.

Murió tras caer de un sendero en Alaska

De acuerdo con la Policía Estatal de Alaska, el alerta sobre la desaparición de los excursionistas se recibió a las 20:10, cuando uno de los hombres logró contactar al 911 para pedir auxilio. Ambos se habían desviado del sendero principal cerca del tranvía turístico que conecta el centro de Juneau, la ciudad capital del estado, con una zona elevada a unos 548,6 metros sobre la ladera del Monte Roberts, un área popular entre los turistas de cruceros.

La decisión de abandonar la ruta establecida, sumada a la niebla densa, la llovizna, la oscuridad y el terreno mojado y resbaladizo, resultó fatal: los excursionistas cayeron por la empinada ladera de la montaña, según detalló la portavoz policial Tess Williams a Associated Press.

El operativo de rescate involucró a Juneau Mountain Rescue, SEADOGS y el Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad. Los equipos localizaron al sobreviviente, quien presentaba lesiones menores, mientras que el cuerpo de Pool fue hallado más abajo en la montaña a través del uso de drones.

Posteriormente, el cuerpo fue recuperado y trasladado a la Oficina del Médico Forense del Estado, y las autoridades notificaron a los familiares de la víctima, según reportó la Policía Estatal de Alaska en un comunicado oficial.

Un muerto y otro gravemente herido tras caer de un sendero en una montaña de Alaska (Foto AP/Becky Bohrer, Archivo)

El antecedente reciente y las advertencias de autoridades oficiales

Este accidente no es un hecho aislado en la zona. En julio, una turista de Kentucky, Estados Unidos, que también viajaba en un crucero, fue encontrada muerta. El cuerpo fue hallado en las montañas sobre el centro de Juneau tras no regresar a la embarcación luego de una caminata. Los antecedentes han puesto en el centro del debate la seguridad de las rutas de senderismo en Alaska, especialmente para quienes desconocen el entorno.

La muerte de Pool hizo que expertos y guías locales enfaticen en la importancia de la preparación y la autoconciencia al explorar estos paisajes. Carl Donahue, guía y propietario de Expedition Alaska, explicó a Alaska’s News Source que los accidentes graves suelen ser consecuencia de una serie de pequeños errores acumulados.

“Casi todo el tiempo hay muchas pequeñas cosas que interactúan entre sí y, de repente, estás mucho más avanzado en el camino, en la dirección equivocada, de lo que esperabas”, afirmó el experto de la zona.

Kate Evans, guía de aventuras especializada en recorridos por glaciares, recomendó en medios locales que los excursionistas informen siempre a alguien sobre su ruta y hora estimada de regreso. Además, recomendó que llevar un equipo necesario para emergencias. Evans subrayó la importancia de nunca caminar en soledad, contar con mapas descargados, brújula y material para la protección frente a la fauna local.

Donahue, por su parte, insistió en que los excursionistas deben adaptar sus habilidades a las condiciones del lugar y atender cualquier molestia física antes de que se convierta en un problema mayor durante la travesía. Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de confiar en los propios instintos y detenerse ante la menor duda sobre la ruta.