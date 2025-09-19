Mundo

Tragedia en Alaska: un turista murió y otro resultó herido tras desviarse del sendero principal

Un viajero de Texas perdió la vida al desviarse de la ruta principal en el Monte Roberts, durante una excursión bajo condiciones climáticas adversas

Por Juan Bautista Salaverri

Guardar
Dos turistas se perdieron en
Dos turistas se perdieron en una caminata y uno de ellos apareció muerto (AP)

Una tragedia golpeó el Monte Roberts, en Alaska, cuando un turista, pasajero de un crucero, sufrió un accidente mortal. Britian Pool, oriundo de Texas, se desvió del sendero principal en medio de condiciones meteorológicas adversas. El hombre de 36 años perdió la vida, mientras que un acompañante resultó con heridas leves.

El incidente, ocurrido el martes 16 de septiembre, movilizó a equipos de rescate especializados y abrió un nuevo debate sobre la seguridad en las rutas de senderismo frecuentadas por visitantes en la región, según informaron medios locales.

Murió tras caer de un sendero en Alaska

De acuerdo con la Policía Estatal de Alaska, el alerta sobre la desaparición de los excursionistas se recibió a las 20:10, cuando uno de los hombres logró contactar al 911 para pedir auxilio. Ambos se habían desviado del sendero principal cerca del tranvía turístico que conecta el centro de Juneau, la ciudad capital del estado, con una zona elevada a unos 548,6 metros sobre la ladera del Monte Roberts, un área popular entre los turistas de cruceros.

La decisión de abandonar la ruta establecida, sumada a la niebla densa, la llovizna, la oscuridad y el terreno mojado y resbaladizo, resultó fatal: los excursionistas cayeron por la empinada ladera de la montaña, según detalló la portavoz policial Tess Williams a Associated Press.

El operativo de rescate involucró a Juneau Mountain Rescue, SEADOGS y el Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad. Los equipos localizaron al sobreviviente, quien presentaba lesiones menores, mientras que el cuerpo de Pool fue hallado más abajo en la montaña a través del uso de drones.

Posteriormente, el cuerpo fue recuperado y trasladado a la Oficina del Médico Forense del Estado, y las autoridades notificaron a los familiares de la víctima, según reportó la Policía Estatal de Alaska en un comunicado oficial.

Un muerto y otro gravemente
Un muerto y otro gravemente herido tras caer de un sendero en una montaña de Alaska (Foto AP/Becky Bohrer, Archivo)

El antecedente reciente y las advertencias de autoridades oficiales

Este accidente no es un hecho aislado en la zona. En julio, una turista de Kentucky, Estados Unidos, que también viajaba en un crucero, fue encontrada muerta. El cuerpo fue hallado en las montañas sobre el centro de Juneau tras no regresar a la embarcación luego de una caminata. Los antecedentes han puesto en el centro del debate la seguridad de las rutas de senderismo en Alaska, especialmente para quienes desconocen el entorno.

La muerte de Pool hizo que expertos y guías locales enfaticen en la importancia de la preparación y la autoconciencia al explorar estos paisajes. Carl Donahue, guía y propietario de Expedition Alaska, explicó a Alaska’s News Source que los accidentes graves suelen ser consecuencia de una serie de pequeños errores acumulados.

“Casi todo el tiempo hay muchas pequeñas cosas que interactúan entre sí y, de repente, estás mucho más avanzado en el camino, en la dirección equivocada, de lo que esperabas”, afirmó el experto de la zona.

Kate Evans, guía de aventuras especializada en recorridos por glaciares, recomendó en medios locales que los excursionistas informen siempre a alguien sobre su ruta y hora estimada de regreso. Además, recomendó que llevar un equipo necesario para emergencias. Evans subrayó la importancia de nunca caminar en soledad, contar con mapas descargados, brújula y material para la protección frente a la fauna local.

Donahue, por su parte, insistió en que los excursionistas deben adaptar sus habilidades a las condiciones del lugar y atender cualquier molestia física antes de que se convierta en un problema mayor durante la travesía. Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de confiar en los propios instintos y detenerse ante la menor duda sobre la ruta.

Temas Relacionados

ExcursionistasRescate en AlaskaAlaskaCruceroEstados UnidosAccidenteMontañaMurióNewsroom BUE

Últimas Noticias

India se consolida como el nuevo gigante de la inteligencia artificial y atrae a empresas de todo el mundo

El país asiático se posiciona como un mercado clave para la inteligencia artificial gracias a su enorme base de usuarios, infraestructura digital avanzada y regulaciones favorables, mientras empresas internacionales buscan aprovechar su potencial y recopilar datos a gran escala

India se consolida como el

Exhiben el banco escolar de John Lennon en el Museo de Los Beatles

Fue descubierto tras décadas oculto y ahora formará parte de la colección que reúne los tesoros más preciados de la banda

Exhiben el banco escolar de

Conmoción en Sarajevo por la muerte de una influencer de 26 años dos días después de su boda

Adna Rovčanin-Omerbegović, fue trasladada de urgencia al hospital tras su casamiento, pero no pudieron salvarla. Su sorpresivo fallecimiento generó una ola de reacciones en las redes sociales y una masiva despedida en el cementerio de Bara

Conmoción en Sarajevo por la

Nueva Siria, viejas guerras: dos grandes bandos se enfrentan en campamentos armedos a lo largo del río Éufrates

Tras el derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre, de un lado del río quedó el ejército del actual gobierno de Damasco, dominado por facciones islamistas; del otro, las fuerzas de una región gobernada por kurdos

Nueva Siria, viejas guerras: dos

El Ejército de Israel afirmó que alrededor de 480.000 personas emigraron de Ciudad de Gaza

Las caravanas de palestinos circulan hacia el sur del territorio desde finales de agosto, cuando las Fuerzas de Defensa anunciaron que preparaban una ofensiva final contra el grupo terrorista Hamas

El Ejército de Israel afirmó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El primer tren subterráneo del

El primer tren subterráneo del Perú cumple 21 meses y 24 millones de viajes

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: Las prepas están muy alzadas"

Realizan misa en memorial de Colegio Rébsamen en honor a víctimas del 19-S

El reencuentro que hizo llorar a todos: así volvió Telmo con el patrullero Herrera tras 25 días separados

El drama de la joven que fue atacada en vivo por dos venezolanas que sacudió a las redes y expuso la realidad de los vendedores en Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Tailandia lanza gases lacrimógenos para

Tailandia lanza gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes camboyanos en la frontera común

Las autoridades de Rusia incluyen al satanismo en la lista de organizaciones terroristas

Londres cree que las maniobras militares de Moscú y Minsk tuvieron menos alcance debido a la guerra de Ucrania

La neerlandesa Lotte Keukelaar refuerza la delantera del Real Madrid femenino

India se consolida como el nuevo gigante de la inteligencia artificial y atrae a empresas de todo el mundo

ENTRETENIMIENTO

Brett James, compositor y ganador

Brett James, compositor y ganador de un Grammy, murió en un accidente de avión en Estados Unidos

Los secretos de la transformación de Billy Zane en el legendario Marlon Brando

The Batman 2: La película presentará a un villano inédito en el cine, aseguró el director

Disney+ confirma la tercera temporada de ‘Daredevil: Born Again’

Madona anuncia el lanzamiento de su álbum ‘Confessions of a Dance Floor Part2′ para 2026