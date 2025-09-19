Mundo

Aviones caza rusos invadieron el espacio aéreo de Estonia y forzaron la intervención de aeronaves de la OTAN

Tres MIG-31 permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla estonia del golfo de Finlandia, hasta que una patrulla aérea occidental fue enviada a la zona


Imagen de archivo de un caza MIG-31 de las fuerzas aéreas rusas (EFE/Sergei Chirikov)

Tres cazas rusos MIG-31 violaron este viernes el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla estonia del golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, informaron los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

“En la mañana del viernes (...), tres cazas rusos MIG-31 ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, permaneciendo en el espacio aéreo estonio durante casi 12 minutos”, indicó Defensa en un comunicado.

Las aeronaves no tenían planes de vuelo y sus transpondedores estaban apagados, de acuerdo con esta fuente, que añadió que, en el momento de la violación del espacio aéreo estonio, los aviones tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, “respondieron al incidente”, indicó el Ministerio de Defensa.


Un avión de combate ruso MIG-31 equipado con un misil hipersónico Kinzhal sobrevuela la Plaza Roja durante un ensayo para un pase aéreo (REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo)

Esta fue la cuarta violación del espacio aéreo estonio por parte de una aeronave de la Federación Rusa en lo que va de año, añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó, por su parte, en otro comunicado, que convocó este viernes mismo al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Estonia y le entregó una nota de protesta por esta nueva violación del espacio aéreo estonio.

Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia en cuatro ocasiones este año, lo cual es inaceptable en sí mismo. Pero la incursión de hoy, que involucró a tres aviones de combate entrando en nuestro espacio aéreo, es descaradamente sin precedentes”, declaró el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna.

“Las pruebas cada vez más extensas de los límites por parte de Rusia y su creciente agresividad deben afrontarse con un rápido incremento de la presión política y económica”, agregó.

Este incidente ocurre 10 días después de que casi una veintena de drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.


El primer ministro de Estonia, Kristen Michal (Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Estonia advirtió que Rusia es una amenaza para todos los países

Rusia es una amenaza aguda para Europa, para la OTAN, para cualquier país sensato en el mundo”, afirmó esta semana el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, en declaraciones recogidas por The Times.

El primer ministro estonio subrayó que, aunque en el pasado se les tildó de paranoicos por alertar sobre los riesgos provenientes de Moscú, los hechos recientes han dado la razón a quienes advertían sobre la agresividad rusa.

La visión de Estonia va más allá de la defensa de sus propias fronteras. Michal enfatizó que el imperialismo y la actitud beligerante de Rusia constituyen un peligro no solo para los países limítrofes, sino para toda la alianza atlántica y para regiones tan distantes como África subsahariana, donde mercenarios rusos han intervenido en conflictos locales.

El primer ministro estonio advirtió sobre las consecuencias de un eventual alto el fuego o de un conflicto congelado en Ucrania. Según Michal, en ese escenario, decenas de miles de soldados rusos desmovilizados podrían desestabilizar regiones fuera de Europa, replicando el modelo de la compañía militar privada Wagner.

Rusia tiene más hombres bajo las armas que antes de la guerra. Reciben salarios más altos, tienen capacidad de combate. Algunos son criminales y en Rusia deben ser tratados como héroes”, explicó Michal a The Times.

Añadió que muchos de estos combatientes no regresarían al ejército regular, sino que participarían en operaciones paramilitares o encubiertas en todo el mundo, desde incendios provocados en almacenes europeos hasta acciones en Asia y África. “No se trata solo de la frontera oriental de la OTAN. Es la cuestión de qué ocurrirá en todo el planeta cuando termine la guerra”, sentenció.

