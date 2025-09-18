Los 10 puertos de cruceros más pintorescos del mundo: uno de ellos está en la Argentina

El ranking de AllClear subraya la importancia del entorno portuario en la experiencia de viaje en crucero

La experiencia de embarcar en un crucero va más allá del viaje marítimo y las actividades a bordo. El punto de partida y los destinos donde atracan estos gigantes navales ofrecen paisajes que pueden sorprender tanto como las escalas mismas. Aunque es común que los muelles se ubiquen en zonas industriales o alejadas de los centros urbanos, existen excepciones donde el puerto se convierte en una postal inolvidable. Para identificar cuáles son los lugares más visualmente atractivos al arribar en crucero, la aseguradora británica AllClear Travel desarrolló una metodología orientada a descubrir los “puertos de cruceros más pintorescos del mundo”, donde sólo uno alcanzó la valoración perfecta.

La metodología que mide la belleza portuaria a través del ojo humano

AllClear Travel elaboró su ranking partiendo de un enfoque innovador y basado en tecnología de seguimiento ocular. El proceso consistió en mostrar imágenes de diferentes puertos de cruceros del mundo a un grupo de participantes, midiendo meticulosamente sus reacciones visuales. La clave estaba en dos factores: la rapidez con que cada persona dirigía la mirada a la imagen y el tiempo que se mantenía contemplando cada fotografía.

Cada puerto evaluado recibía una puntuación del 1 al 100. Cuanto más atractivo resultaba visualmente una locación —según el interés espontáneo generado en el ojo humano—, mayor era la calificación obtenida. Este método, descrito por la propia aseguradora como “muy futurista”, buscó replicar el impacto inmediato y la fascinación visual que sienten los viajeros al divisar un destino desde la cubierta del barco. La combinación de estos elementos permitió clasificar y jerarquizar destinos de acuerdo a su poder de seducción estética, facilitando así la elaboración de una lista clara y comparativa.

La Valeta, Malta: la conjunción ideal de historia, proximidad y paisaje

La Valeta, en Malta, lidera el ranking mundial de los puertos de cruceros más pintorescos según AllClear

La Valeta, la capital maltesa y Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, alcanzó la puntuación máxima de 100 sobre 100 en el estudio de AllClear. El puerto de La Valeta, según la compañía, es una “obra maestra de la estética portuaria”, resultado de su integración única entre riqueza histórica, arquitectura y contexto natural. El embarcadero se sitúa a tan solo quince minutos a pie del centro histórico, permitiendo a los viajeros un acceso inmediato a una de las ciudades amuralladas más espectaculares de Europa.

Entre las recomendaciones de AllClear para quien arriba a este puerto, sobresale la visita a los Jardines Upper Bakra, desde donde se obtienen vistas privilegiadas del puerto y del casco antiguo. El efecto visual más evocador es el contraste de la piedra caliza dorada de los edificios con el azul brillante del Mediterráneo. Además, la configuración del puerto garantiza que la primera impresión del visitante esté marcada por la majestuosidad de sus bastiones, la armonía de las construcciones y una atmósfera histórica inigualable. Estos elementos convierten a La Valeta en mucho más que un punto de llegada: es un destino donde el paisaje portuario forma parte de la experiencia esencial del viaje.

Ushuaia, Argentina: el fin del mundo desde el mar

Ushuaia, en Argentina, ocupa el segundo lugar por su entorno natural extremo y vistas al Canal del Beagle (https://www.silversea.com/)

La segunda posición del ranking la conquista Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, que alcanzó una puntuación de 86 sobre 100. Considerada la ciudad más austral del planeta, Ushuaia es, para muchos cruceros, la última escala antes de cruzar hacia la Antártida. El entorno natural es el gran atractivo: montañas nevadas, aguas profundas y una sensación de llegar al “fin del mundo”.

Las vistas desde el puerto de Ushuaia son particularmente impactantes gracias a la cercana Cordillera Martial y el imponente Canal del Beagle. La atmósfera del lugar está marcada por la naturaleza salvaje y la geografía extrema, que lo convierten en un destino único no sólo en Sudamérica, sino en la navegación global. Muchos viajeros consideran su llegada aquí como un logro personal y una oportunidad de conectar con paisajes y culturas alejadas de los circuitos tradicionales.

Palermo, Italia: el encanto siciliano bañado por la luz del atardecer

El tercer puesto corresponde a la ciudad portuaria de Palermo, capital de Sicilia, que obtuvo una calificación de 83 sobre 100. Italia es sinónimo de belleza escénica y, Palermo, orientada hacia el oeste, goza de una luz especial al caer la tarde, otorgando matices inéditos a su arquitectura y perfil costero.

El puerto de Palermo ofrece una mezcla de historia, cultura y paisajes marinos. Al arribar, los pasajeros quedan frente a una ciudad repleta de palacetes, iglesias y mercados, todo enmarcado por el azul del Tirreno y la sierra circundante. El ambiente mediterráneo, la vitalidad local y el legado cultural convierten cada escala en Palermo en una experiencia visual distinta a la de otros puertos italianos, lo que explica su alta valoración en la clasificación mundial.

El top ten mundial de los puertos de cruceros más atractivos

El top ten incluye puertos de Europa, América, Oceanía y Medio Oriente, resaltando la diversidad de destinos

El estudio de AllClear completó su lista con siete destinos adicionales que destacan por su belleza y significado para la industria crucerista y el turismo internacional. Este es el listado completo según el análisis visual:

Puerto de cruceros de La Valeta, Malta Puerto de Ushuaia, Argentina Puerto de Palermo, Italia Terminal de cruceros Stadsgården, Estocolmo, Suecia Puerto de cruceros de Nassau, Bahamas Terminal de cruceros de Aruba, Aruba Puerto de cruceros de Lisboa, Portugal Terminal de pasajeros internacionales, Sídney, Australia Puerto Sultán Qaboos, Omán Puerto de Ege, Turquía

La importancia de este listado radica en resaltar esos escenarios donde el arribo marítimo ofrece un espectáculo en sí mismo, invitados a ser inmortalizados en miles de fotografías y recuerdos. Desde la monumentalidad de La Valeta hasta los confines australes de Ushuaia o la herencia siciliana de Palermo, se delinean puertos que son mucho más que simples puntos logísticos: son ventanas privilegiadas a la identidad y el esplendor de ciudades asombrosas.