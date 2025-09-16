EN VIVO: Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas (REUTERS/Amir Cohen)

Después de varias semanas de preparación militar, continuos bombardeos y reiteradas advertencias de evacuación, el Ejército de Israel inició este martes una ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el corazón del norte de la Franja.

Desde hace más de un mes, las autoridades militares israelíes han instado insistentemente a los habitantes de la ciudad de Gaza a abandonar la zona, anticipando la llegada de la ofensiva terrestre. Esta estrategia de evacuación, acompañada de extensos bombardeos, ha resultado en el desplazamiento de centenares de miles de personas, aunque miles de residentes permanecen aún atrapados por el hacinamiento, la escasez de recursos y los obstáculos logísticos para trasladarse al sur del enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en palabras del portavoz militar Avichai Adrai, instaron hoy a evacuar inmediatamente.

“La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa. Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos”, afirmó en X.

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que “Gaza está en llamas”, enfatizando que las FDI operan con “mano dura” para destruir la infraestructura de Hamas y avanzar en los objetivos de liberar a los rehenes todavía en manos del grupo y derrotar la resistencia organizada en la ciudad.

Las últimas semanas han estado marcadas por bombardeos persistentes, que han destruido decenas de torres y bloques residenciales, dejando un paisaje devastado y agudizando la crisis humanitaria.