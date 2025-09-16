EN VIVO: Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

Después de varias semanas de preparación militar, continuos bombardeos y reiteradas advertencias de evacuación, el Ejército de Israel inició este martes una ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el corazón del norte de la Franja.
Desde hace más de un mes, las autoridades militares israelíes han instado insistentemente a los habitantes de la ciudad de Gaza a abandonar la zona, anticipando la llegada de la ofensiva terrestre. Esta estrategia de evacuación, acompañada de extensos bombardeos, ha resultado en el desplazamiento de centenares de miles de personas, aunque miles de residentes permanecen aún atrapados por el hacinamiento, la escasez de recursos y los obstáculos logísticos para trasladarse al sur del enclave.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en palabras del portavoz militar Avichai Adrai, instaron hoy a evacuar inmediatamente.
“La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa. Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos”, afirmó en X.
En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que “Gaza está en llamas”, enfatizando que las FDI operan con “mano dura” para destruir la infraestructura de Hamas y avanzar en los objetivos de liberar a los rehenes todavía en manos del grupo y derrotar la resistencia organizada en la ciudad.
Las últimas semanas han estado marcadas por bombardeos persistentes, que han destruido decenas de torres y bloques residenciales, dejando un paisaje devastado y agudizando la crisis humanitaria.
A continuación, la cobertura minuto a minuto de la ofensiva terrestre de Israel en Ciudad de Gaza:
Decenas de manifestantes se reunieron este martes en el centro de Jerusalén, frente a una conferencia del partido Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para exigir la liberación inmediata de los rehenes en Gaza y el cese de la guerra.
Portando grandes fotografías de los secuestrados, los manifestantes corearon consignas como “Detengan el mundo, nuestros hermanos siguen allí. Detengan el mundo y tráiganlos a casa”.
El Movimiento Pro Democracia de Israel, organizador de la protesta, denunció que una intensificación del conflicto podría poner en peligro mortal a los rehenes.
“Ocupar Gaza llevará al asesinato de los cautivos vivos y a la desaparición de los que ya han muerto”, alertó el grupo en un comunicado. Los organizadores exigieron: “Un acuerdo para traer a casa a todos los rehenes y el fin de la guerra”
El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó este martes, al inicio de la sesión de su juicio por corrupción en Tel Aviv, que Israel “ha comenzado una operación intensiva en la ciudad de Gaza”.
Netanyahu solicitó ser eximido de su comparecencia alegando la gravedad de los acontecimientos en curso y la relevancia nacional de la nueva etapa militar en el conflicto.
La declaración se produjo en un contexto judicial de alta atención mediática, donde el mandatario aludió directamente a la ampliación de la ofensiva israelí en Gaza como motivo para no continuar con su testimonio habitual.
El Ejército israelí anunció este martes el inicio de una ofensiva ampliada sobre Ciudad de Gaza con el objetivo declarado de “destruir la infraestructura militar de Hamas”.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó en horas de la mañana de este martes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) incrementaron su ofensiva contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes que el grupo terrorista Hamas dispone de una ventana de tiempo “muy breve” para aceptar un acuerdo de alto el fuego, en un contexto marcado por los intensos bombardeos israelíes sobre Ciudad de Gaza.