El jefe del Estado Mayor Conjunto de Israel arengó a las tropas y les dio las claves para la operación final contra Hamas en Gaza

El mayor general Eyal Zamir remarcó las prioridades y la estrategia que impulsan las Fuerzas de Defensa para derrotar al grupo terrorista

Ofensiva israelí en Gaza.

El jefe del Estado Mayor israelí, el mayor general Eyal Zamir, supervisó hoy las operaciones en la Franja de Gaza y dio instrucciones a las tropas para profundizar la ofensiva en Ciudad de Gaza, un sector que, según describió, constituye “un área vital para Hamas”.

Zamir visitó el avance de la División 98 y mantuvo una evaluación de la situación con comandantes en el terreno al inicio de la nueva fase de la denominada operación “Carros de Gedeón”.

En el lugar estuvieron presentes, entre otros, el comandante del Comando Sur, mayor general Yaniv Asor, y el comandante de la División 98, brigadier general Guy Levy. Durante la recorrida, el jefe del Estado Mayor entregó pautas tácticas, compartió lecciones aprendidas y subrayó la importancia de “asegurar nuestras fuerzas, controlar el ritmo de las maniobras y del poder de fuego, la integración y la ejecución metódica de las misiones”.

El comandante en el terreno
El comandante en el terreno con soldados israelíes.

Zamir dirigió un mensaje directo a los combatientes: “Ayer profundizamos la maniobra en el corazón de Ciudad de Gaza, que constituye un área vital para Hamas. Sobre sus hombros recae la misión de derrotar a la Brigada de la Ciudad de Gaza”.

En el mismo tono, vinculó el avance militar con el objetivo humanitario y estratégico que, según dijo, guía la operación: “La maniobra en Ciudad de Gaza es un paso significativo para cumplir la misión más ética e importante: el regreso de todos los rehenes a sus hogares y el colapso de las capacidades militares y de gobierno de la organización terrorista Hamas”.

El jefe militar también remarcó que el entorno de la amenaza cambió y que las fuerzas se adaptaron en consecuencia: “La amenaza ha cambiado, pero nosotros también cambiamos, y llegamos más preparados. Se trata de un movimiento de importancia crítica para la continuidad de la guerra”.

Israel busca recuperar a los
Israel busca recuperar a los rehenes.

Zamir elogió además el desempeño de las tropas: “División 98, vienen combatiendo en todos los sectores durante casi dos años; los soldados de reserva y de planta muestran un espíritu de lucha y coraje extraordinarios, son el ejemplo del espíritu israelí —continúen liderando y luchando, confío mucho en ustedes”.

La declaración oficial, difundida por las fuerzas, marca el inicio de lo que las autoridades militares describen como una etapa clave de la ofensiva en la ciudad, donde se espera una intensificación de las maniobras terrestres.

Desde el terreno, los mandos recalcaron la necesidad de combinar prudencia en la protección de las propias unidades con la aplicación sostenida del poder de fuego para debilitar las capacidades organizativas de Hamas.

El 78% de los estudiantes

Recuperó la visión tras 20

Designaron a una inteligencia artificial

Israel bombardeó instalaciones de los

Vapeo juvenil, la ciencia que
