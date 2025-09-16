Israel bombardeó instalaciones de los rebeldes hutíes en el puerto yemení de Hodeida

Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen. FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

El ejército israelí bombardeó este martes una instalación militar de los rebeldes hutíes en el puerto de Hodeida, en el oeste de Yemen, tras emitir una advertencia de evacuación para la zona.

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una infraestructura militar perteneciente al régimen terrorista hutí en el puerto de Hodeida”, afirmó el ejército en un comunicado, argumentando que los rebeldes yemenitas utilizaban el puerto “para el traslado de armas suministradas por el régimen iraní con el fin de realizar ataques contra el Estado de Israel y sus aliados”.

Así, ha detallado que el bombardeo responde a los “reiterados ataques de los hutíes contra Israel, en los que se han desplegado drones y misiles tierra-tierra hacia territorio israelí”.

“El régimen hutí, bajo la dirección y financiación de Irán, busca perjudicar a Israel y sus aliados. Explota el espacio marítimo para ejercer su fuerza y realizar actividades terroristas contra buques mercantes que transitan las zonas internacionales de navegación”, recoge el texto.

Combatientes hutíes portan armas cerca del lugar de los ataques aéreos israelíes del miércoles, en Saná, Yemen, el 13 de septiembre de 2025. REUTERS/Khaled Abdullah

El Ejército de Israel ha hecho hincapié en que “seguirá actuando con contundencia frente a estos repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel”. “Estamos decidido a seguir atacando con fuerza para reducir cualquier amenaza existente contra nuestros ciudadanos”, ha afirmado.

Hasta el momento se desconoce si esta nueva oleada de bombardeos ha provocado víctimas mortales, mientras que los hutíes todavía no se han pronunciado sobre los daños materiales ocasionados por el ataque.

Esta nueva acción de Israel contra el Yemen se produce una semana después de que el Ejército israelí efectuara una serie de bombardeos a gran escala contra la capital controlada por los rebeldes, Saná, y contra la provincia noroccidental de Al Jawf.

Esos ataques se saldaron con la muerte de 46 personas, 38 en Saná y ocho en Al Jawf -cuyos funerales se celebraron este mismo martes- y dejaron al menos 165 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

Combatientes hutíes se unen a los manifestantes, en su mayoría partidarios de los Houthi, mientras se manifiestan para mostrar su apoyo a los palestinos de Gaza en la plaza Sabeen en Saná, Yemen, 29 de agosto de 2025. REUTERS/Stringer

Los hutíes, respaldados por Irán, lanzan frecuentemente drones y misiles balísticos contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel, por su parte, ha bombardeado Saná y otras zonas controladas por los insurgentes como el puerto de Al Hodeida, en respuesta a los ataques que los hutíes lanzan en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza.

Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de cientos de personas en el Yemen, mientras que a finales de agosto un ataque del Estado judío acabó con la vida del primer ministro y de otros once miembros del Ejecutivo de los rebeldes yemeníes.

(con información de AFP, EFE y EP)