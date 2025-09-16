Mundo

El ministro de Defensa de Israel afirmó que “Gaza está en llamas” tras los intensos bombardeos del Ejército contra Hamas

Israel Katz aseguró que las Fuerzas de Defensa luchan para establecer las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota definitiva del grupo terrorista palestino

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, informó en horas de la mañana de este martes que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) incrementaron su ofensiva contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Katz afirmó que “Gaza está en llamas”, en referencia a la intensidad de los ataques, y aseguró que los soldados israelíes luchan para establecer las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota definitiva del grupo terrorista palestino.

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan con mano dura la infraestructura terrorista, y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas. No cederemos ni cederemos hasta que la misión se complete”, expresó Katz en su publicación.

La situación en Gaza se agravó en las últimas horas tras los nuevos bombardeos nocturnos sobre la ciudad, que forman parte de la ofensiva planificada por el ejército israelí para retomar el control sobre esa zona.

La postura oficial de Israel recibió respaldo de parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien durante su viaje de regreso a Qatar manifestó que la nueva ofensiva en la ciudad de Gaza ya había comenzado.

Los israelíes han comenzado a operar allí. Así que creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta para que se logre un acuerdo. Ya no hablamos de meses, probablemente de días, y quizás hace unas semanas”, afirmó Rubio ante periodistas.

Hasta el momento, el Ejército israelí no ha respondido consultas concretas sobre el inicio formal de la ofensiva en la ciudad de Gaza. Tanto el primer ministro Benjamín Netanyahu como el secretario de Estado de Estados Unidos han reiterado públicamente que la única vía para concluir el conflicto es la eliminación total de Hamas y la liberación de los rehenes restantes, entre los cuales, según datos proporcionados por las autoridades israelíes, se estima que cerca de 48 siguen retenidos y alrededor de 20 continúan con vida.

Por su parte, Hamas ha condicionado la liberación de los secuestrados a un intercambio por prisioneros palestinos, un alto el fuego permanente y la retirada de Israel de la Franja de Gaza, demandas que hasta ahora no han sido aceptadas por el gobierno israelí, que sostiene la necesidad de resolver el conflicto mediante la eliminación de la capacidad operativa del grupo armado.

Katz reiteró que la ofensiva en la Franja de Gaza continuará hasta cumplir los objetivos planteados por el gobierno israelí: la eliminación de la capacidad militar de Hamas y la devolución de los ciudadanos capturados durante el sangriento atentado del 7 de octubre. Las operaciones se mantienen activas en distintas áreas del enclave palestino en medio de una escalada sostenida de los combates.

Noticia en desarrollo...

