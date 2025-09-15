Mundo

El Banco de Francia cree que la crisis política afectará el crecimiento económico

El consumo privado muestra señales de debilidad y se espera que su avance este año se limite al 0,4%

Guardar
El presidente francés Emmanuel Macron. Europa
El presidente francés Emmanuel Macron. Europa Press/Matthieu Mirville

El Banco de Francia ha revisado al alza su previsión de crecimiento para el año 2025, situándola en el 0,7%, una décima más que lo previsto en junio. Sin embargo, corrigió una décima a la baja sus expectativas para 2026 y 2027, motivado por el temor a que la incertidumbre política influya en las decisiones de gasto e inversión de particulares y empresas. En su informe trimestral de proyecciones macroeconómicas, publicado este lunes, el BdF advierte que la incertidumbre presupuestaria para 2026 podría reforzar la tendencia de cautela por parte de los agentes económicos, lo que llevaría a la postergación de inversiones y gastos significativos.

La previsión revisada de crecimiento para 2025, también del 0,7%, coincide con la última estimación del Gobierno liderado por el ex primer ministro François Bayrou, quien presentó su dimisión tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional el pasado 8 de septiembre. Según el BdF, este ajuste positivo se debe principalmente a un primer semestre mejor de lo esperado, impulsado por la reducción de existencias empresariales, aporte que se calcula en 1,1 puntos al producto interior bruto (PIB) de 2025.

En contraste, el consumo privado muestra señales de debilidad y se espera que su avance este año se limite al 0,4%, pese a que los salarios están creciendo por encima de la inflación, una tendencia que el informe prevé que se mantenga durante los dos próximos ejercicios. El director general de Estadísticas y Estudios del BdF, Olivier Garnier, señaló al presentar el informe que las últimas encuestas de coyuntura reflejan un marcado aumento de la incertidumbre, justo en el contexto de la reciente caída del Ejecutivo de Bayrou.

Bayrou había planeado una reducción del déficit público en unos 44.000 millones de euros para 2025, con el objetivo de disminuir el desequilibrio desde el 5,8% del PIB en 2024 hasta el 5,4% este año y alcanzar el 4,6% en 2026. No obstante, el Banco de Francia prevé que el ejecutivo encabezado por Sébastien Lecornu será menos ambicioso para conseguir el respaldo parlamentario necesario. Así, estima que el recorte estructural se limitará al 0,6% del PIB en 2026 y al 0,4% en 2027, alejando la meta fijada por Bayrou de situar el déficit en el 3% del PIB en 2029, el tope exigido por las reglas europeas.

Lecornu, nombrado el pasado 9 de septiembre por el presidente Emmanuel Macron, ha iniciado una ronda de consultas con líderes políticos y representantes sociales para construir consensos sobre los presupuestos nacionales y los acuerdos imprescindibles de los próximos meses. El objetivo es ampliar la base de apoyo parlamentario, sumando a socialistas, ecologistas y comunistas al bloque antes liderado por centristas y conservadores.

FOTO DE ARCHIVO: El recién
FOTO DE ARCHIVO: El recién nombrado primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, reacciona mientras habla al final de la ceremonia de traspaso de poderes en el Hotel Matignon de París, Francia. 10 de septiembre de 2025. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS/Archivo

Las discusiones tienen lugar en un contexto de mayor nerviosismo en los mercados de deuda, tras la decisión del pasado viernes de la agencia Fitch de rebajar la calificación de la deuda francesa de ‘AA-’ a ‘A+’, una categoría de calidad media. Al cierre del mercado este lunes, la rentabilidad de la deuda francesa a diez años se situó en el 3,477 %, ligeramente por encima de la italiana. Pese a ello, el índice de la Bolsa de París subió un 0,92 % y el CAC-40 acumula avances ininterrumpidos desde el 5 de septiembre.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

franciaemmanuel macronbanco de francia

Últimas Noticias

Estados Unidos y Reino Unido prevén firmar acuerdos por más de USD 10.000 millones durante la visita de Trump

La agenda incluirá pactos en ciencia, tecnología, defensa y energía nuclear, en el marco de una histórica segunda visita de Estado a Inglaterra

Estados Unidos y Reino Unido

La nueva fiebre del oro no se detiene y marcó otra jornada de récords históricos

Los precios al contado y a futuro superaron sus marcas previas en una escalada que parece no tener techo

La nueva fiebre del oro

Israel bombardeó y destruyó otro rascacielos en una nueva jornada de operaciones en Gaza

El edificio Al-Ghefari fue derribado después de que el ejército emitiera advertencias de evacuación a las familias desplazadas que se refugiaban en el lugar y sus alrededores. El ejército dijo que Hamas lo utilizaba como puesto de recolección de información y observación

Israel bombardeó y destruyó otro

Trump exigió recortes inmediatos de las tasas a la Reserva Federal

El mandatario estadounidense intensificó su presión sobre el banco central, solicitando una reducción mayor a la esperada en las tasas de interés, mientras el mercado anticipa un ajuste en la próxima reunión de política monetaria

Trump exigió recortes inmediatos de

La industria audiovisual global proyecta ingresos por USD 402.000 millones en 2030 con la IA como motor principal

La demanda de personal calificado y la obtención de credenciales especializadas se consolidan como factores estratégicos en la evolución del mercado regional

La industria audiovisual global proyecta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mujer fue capturada por un

Mujer fue capturada por un robo que no cometió: todo fue por una mención en Facebook

El gobierno de Kicillof exigió fondos para las provincias antes de que Milei presente el presupuesto

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.4 de magnitud en Motozintla

Los mejores memes que ha dejado la acusación de María Claudia Tarazona sobre micrófono que llevaba María Fernanda Cabal en honras fúnebres de Uribe Turbay

Sofía Vergara explica por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó fuera

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La dieta puede influir directamente en el envejecimiento cerebral, según un estudio

Trump exige eliminar la obligatoriedad de presentar resultados empresariales cada tres meses

Trump amenaza con quitar fondos a Nueva York tras el apoyo de la gobernadora Hochul al alcaldable Zohran Mamdani

Samuel Umtiti anuncia su retirada a los 31 años

Elevan a más de 100 los muertos en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

ENTRETENIMIENTO

Netflix lanza el tráiler de

Netflix lanza el tráiler de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’, serie sobre el asesino que inspiró ‘La masacre de Texas’

Tom Pelphrey analizó el papel de su vida en Task: “La humildad que te enseña es real”

La personalidad que recibió más dedicatorias que Dios en la historia de los Premios Oscar

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

¿Habrá una secuela de “Juego de gemelas”? Esto dijo una de las actrices del elenco