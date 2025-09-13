Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

Ucrania bombardeó una refinería de petróleo en Rusia

Un dron ucraniano se estrelló este sábado contra uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Rusia, provocando un incendio y causando daños menores, según informó un funcionario ruso.

El complejo, propiedad de la petrolera rusa Bashneft, se encuentra a las afueras de la ciudad de Ufa, en el centro de Rusia, a unos 1.400 kilómetros del frente en Ucrania.

Videos publicados en redes sociales parecían mostrar un dron desplazándose hacia las instalaciones antes de explotar en llamas, generando una nube de humo.

“Hoy, las instalaciones de Bashneft fueron objeto de un ataque terrorista con drones”, declaró Radiy Khabirov, jefe de la región rusa de Bashkortostan, en Telegram.

Un dron se estrelló contra la planta, mientras que otro fue derribado, añadió.

Ucrania bombardeó una refinería de petróleo en Rusia

“No hubo víctimas ni heridos. El centro de producción sufrió daños menores y se declaró un incendio, que actualmente se está extinguiendo”, añadió.

Desde que Moscú lanzó su ofensiva militar a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha respondido con ataques a refinerías rusas en un intento por limitar la capacidad del Kremlin para financiar el conflicto.

Una oleada de ataques ucranianos contra refinerías rusas durante el verano afectó la capacidad de procesamiento en varias plantas clave e hizo subir los precios del combustible en los surtidores.

El Kremlin describió el complejo de refinación de Ufa de Bashneft en 2016 como “uno de los más grandes del país”, afirmando que producía más de 150 tipos de productos petrolíferos.

Un edificio dañado tras un ataque ruso en Donetsk (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania

Este hecho ocurrió unas horas después de que Rusia lanzara un nuevo ataque masivo contra Ucrania, que consistió en el lanzamiento de un misil y 164 drones durante la noche.

Las fuerzas defensivas ucranianas derribaron o neutralizaron 137 drones, mientras que se reportaron impactos en nueve localizaciones y la caída de fragmentos de drones en otras tres.

El parte militar detalló que desde las 20:00 del viernes, las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico Iskander-M/KN-23 y drones de ataque Shahed, Gerbera y otros modelos desde las zonas de Kursk, Oriol, Briansk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk. De los drones lanzados, aproximadamente 90 eran del tipo Shahed.

Hasta las 09:00 horas de este sábado, la defensa antiaérea ucraniana logró derribar o neutralizar 137 drones enemigos en el norte, sur, este y centro del país, según la cuenta oficial de la Fuerza Aérea en Telegram.

El ataque fue repelido por la aviación, unidades de misiles antiaéreos, medios de guerra electrónica, sistemas no tripulados y grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Los ejércitos ruso y bielorruso participaron de las maniobras Západ-2025

Los ejércitos de Rusia y Bielorrusia participan de maniobras estratégicas

Por otra parte, los ejércitos de Rusia y Bielorrusia participan desde este viernes en la fase activa de las maniobras estratégicas Západ-2025. Esta actividad militar, junto con la reciente incursión aérea rusa en Polonia, llevó a la OTAN a reforzar la defensa de su flanco oriental.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países coordinaron la planificación para “bloquear y eliminar” potenciales grupos subversivos enemigos. Las maniobras se desarrollan en el polígono militar Borísovski, cerca de Minsk y a menos de 500 kilómetros de la frontera polaca, donde el espacio aéreo fue violado por drones rusos esta semana; hecho que Varsovia calificó como “acto de agresión”.

La Flota del Báltico rusa también participa con actividades en las que los grupos de sabotaje se desplazan hacia las costas rusas en sumergibles. Además, este sábado se incorporaron bombarderos Tu-22M3 y sistemas de misiles de defensa costera, que realizaron prácticas de tiro en el archipiélago ártico de Francisco José.

Las maniobras, con término previsto para el día 16, incluyen simulaciones de uso de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial, dijo este viernes: “Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladimir Putin: ‘Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa’”.