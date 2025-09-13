Mundo

Nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania: lanzó un misil y 164 drones durante la noche

Las fuerzas defensivas derribaron o neutralizaron 137 aparatos, mientras que se reportaron impactos en nueve localizaciones. Los ejércitos ruso y bielorruso participan de maniobras estratégicas

Bomberos trabajan tras un ataque
Bomberos trabajan tras un ataque ruso en Sumy (Reuters)

Rusia lanzó un misil balístico y 164 drones contra Ucrania durante la noche, según informó la Fuerza Aérea ucraniana este sábado.

Las fuerzas defensivas ucranianas derribaron o neutralizaron 137 drones, mientras que se reportaron impactos en nueve localizaciones y la caída de fragmentos de drones en otras tres.

El parte militar detalló que desde las 20:00 del viernes, las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico Iskander-M/KN-23 y drones de ataque Shahed, Gerbera y otros modelos desde las zonas de Kursk, Oriol, Briansk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk. De los drones lanzados, aproximadamente 90 eran del tipo Shahed.

Hasta las 09:00 horas de este sábado, la defensa antiaérea ucraniana logró derribar o neutralizar 137 drones enemigos en el norte, sur, este y centro del país, según la cuenta oficial de la Fuerza Aérea en Telegram.

El ataque fue repelido por la aviación, unidades de misiles antiaéreos, medios de guerra electrónica, sistemas no tripulados y grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Los ejércitos ruso y bielorruso participaron de las maniobras Západ-2025

Los ejércitos de Rusia y Bielorrusia participan de maniobras estratégicas

Por otra parte, los ejércitos de Rusia y Bielorrusia participan desde este viernes en la fase activa de las maniobras estratégicas Západ-2025. Esta actividad militar, junto con la reciente incursión aérea rusa en Polonia, llevó a la OTAN a reforzar la defensa de su flanco oriental.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países coordinaron la planificación para “bloquear y eliminar” potenciales grupos subversivos enemigos. Las maniobras se desarrollan en el polígono militar Borísovski, cerca de Minsk y a menos de 500 kilómetros de la frontera polaca, donde el espacio aéreo fue violado por drones rusos esta semana; hecho que Varsovia calificó como “acto de agresión”.

La Flota del Báltico rusa también participa con actividades en las que los grupos de sabotaje se desplazan hacia las costas rusas en sumergibles. Además, este sábado se incorporaron bombarderos Tu-22M3 y sistemas de misiles de defensa costera, que realizaron prácticas de tiro en el archipiélago ártico de Francisco José.

Los ejércitos ruso y bielorruso
Los ejércitos ruso y bielorruso participaron de las maniobras Západ-2025

Las maniobras, con término previsto para el día 16, incluyen simulaciones de uso de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial, dijo este viernes: “Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladimir Putin: ‘Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa’”.

Un avión se ve como
Un avión se ve como parte de las maniobras conjuntas

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la próxima creación de la iniciativa militar ‘Centinela oriental’ para reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza. Rutte indicó que esta medida contará con la participación de Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países.

En relación con la incursión aérea rusa en Polonia, Rutte sostuvo que representó “la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto, lo que sucedió no fue un incidente aislado”.

Y añadió: “La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable”.

Rutte finalizó aclarando que los aliados continúan evaluando los hechos ocurridos el miércoles y subrayó: “Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN”.

