El G7 planea imponer nuevas sanciones económicas contra contra países que consideran que “posibilitan” la guerra de Rusia en Ucrania

La reunión, presidida por el ministro canadiense Francois-Philippe Champagne, se centró en discutir estrategias para incrementar la presión económica sobre Moscú y obligarla a poner fin al conflicto

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) debatieron el viernes nuevas sanciones y medidas comerciales, incluidos aranceles, contra países que consideran que “posibilitan” la guerra de Rusia en Ucrania, según informó el Ministerio de Finanzas de Canadá.

La reunión, presidida por el funcionario canadiense Francois-Philippe Champagne, se centró en discutir estrategias para incrementar la presión económica sobre Moscú y obligarla a poner fin al conflicto. El comunicado oficial señaló que los ministros evaluaron “una amplia gama de posibles medidas económicas para aumentar la presión sobre Rusia, incluidas nuevas sanciones y medidas comerciales, como aranceles, sobre aquellos que permiten el esfuerzo bélico de Rusia”.

Durante la llamada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, solicitó a sus colegas unirse a Washington en la imposición de aranceles a los países que compran petróleo ruso. Junto con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que “solo con un esfuerzo unificado que corte de raíz los ingresos que financian la maquinaria de guerra de Putin podremos ejercer la presión económica suficiente para poner fin a estas matanzas sin sentido”.

Ambos funcionarios destacaron los compromisos asumidos para aumentar la presión de las sanciones y explorar el uso de los activos soberanos rusos congelados en beneficio de la defensa de Ucrania.

Más temprano, un portavoz del Tesoro estadounidense pidió a los aliados del G7 y de la Unión Europea que impongan “aranceles significativos” a productos de China e India para que detuvieran sus compras de petróleo ruso.

Días antes, el presidente Donald Trump anunció un arancel adicional del 25% sobre productos de India, elevando los aranceles totales al 50%, con el objetivo de frenar la compra de crudo ruso a precio rebajado. Sin embargo, no se impusieron aranceles adicionales a China, en medio de una tregua comercial entre Washington y Beijing.

Bessent tiene previsto viajar a Madrid para mantener conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, sobre comercio, las operaciones de TikTok en Estados Unidos y medidas contra el blanqueo de dinero. Trump expresó además su frustración por el fracaso de Putin en detener la guerra y afirmó: “Vamos a tener que tomar medidas muy, muy fuertes”, sin anunciar sanciones adicionales en ese momento.

En otro frente, los países del Mecanismo de Respuesta Rápida del G7 emitieron un comunicado denunciando la persecución política transnacional y “otras actividades malignas” del régimen de Irán, incluyendo intentos de asesinato, secuestro y acoso a opositores políticos en el extranjero, así como operaciones para obtener información de periodistas y ataques contra comunidades judías. El grupo aseguró que seguirá defendiendo su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos ante estas acciones.

El comunicado fue suscrito por los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea) y por Estados asociados como Australia, Países Bajos, Nueva Zelanda y Suecia, reafirmando su intención de contrarrestar la injerencia extranjera y proteger a sus comunidades de la extralimitación de gobiernos foráneos.

(Con información de Reuters y EP)

