Mundo

La ONU denunció un aumento de las ejecuciones públicas en Corea del Norte por consumir contenido extranjero

Un informe reciente revela que el régimen de Kim Jong-un ordena fusilamientos por acceder a material audiovisual foráneo, usando la vigilancia y leyes estrictas para controlar y castigar a la población norcoreana

Guardar
Kim Jong-un endureció la represión
Kim Jong-un endureció la represión cultural con nuevas leyes tras asumir el poder (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)

Un informe reciente de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que el régimen de Kim Jong-un, en Corea del Norte, ha llegado a ordenar fusilamientos públicos por el consumo o circulación de contenido audiovisual extranjero.

El análisis se basó en relatos de más de 300 personas que escaparon del país en la última década. De acuerdo con los testimonios, cualquier intento de acceder a noticias, música o películas extranjeras es considerado traición.

Desde 2011, la dictadura aprobó leyes que habilitan la pena de muerte ante la simple tenencia o intercambio de archivos multimedia extranjeros.

Reuters agrega que no solo los productores o distribuidores de material extranjero son perseguidos; basta con recibirlo o compartirlo para quedar expuesto a las mismas penas. La expansión de la vigilancia tecnológica ha facilitado este control, alcanzando incluso las conversaciones privadas y los dispositivos personales.

Las reformas legales anunciadas en los últimos años no han mejorado la situación judicial: los procesos contra acusados de consumir películas extranjeras siguen desarrollándose sin reales garantías de defensa, apunta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

La ONU denunció ejecuciones públicas
La ONU denunció ejecuciones públicas por consumir o compartir medios extranjeros en el país asiático (Reuters)

Al asumir Kim Jong-un, parte de la sociedad esperaba una apertura o mejora en la calidad de vida, pero la estrategia de aislamiento, junto con la concentración de recursos en el programa nuclear y el cierre comercial agravaron el hambre y la sensación de desamparo colectivo.

El informe también remarca, como explica Euro News, los menores de edad de familias pobres o huérfanas se ven particularmente vulnerables: suelen integrar “brigadas de choque” obligatorias en zonas de alto riesgo, como minas de carbón o grandes obras de infraestructura. El régimen ha utilizado la criminalización del acceso a medios extranjeros también como herramienta para justificar este tipo de trabajo forzado en los grupos sociales más desprotegidos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la juventud norcoreana que logró escapar sueña con una sociedad diferente, pero sus deseos se estrellan día a día contra el endurecimiento de la censura, la amenaza permanente del castigo extremo y la ausencia de derechos para los acusados de las nuevas “faltas” culturales.

Corea del Norte mantiene aislados
Corea del Norte mantiene aislados a unos 26 millones de habitantes bajo estricta vigilancia estatal (Reuters)

La dimensión de las condenas no está clara en números, dado el hermetismo del Estado norcoreano y la negativa sistemática de las autoridades a compartir estadísticas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que elaboró el informe en base a los relatos de quienes sobrevivieron y escaparon, concluye que el terror y la sanción letal por acceder a contenido extranjero configuran hoy el principal instrumento de dominación social y política en la vida cotidiana de Corea del Norte, aislando a su población de cualquier influencia global y castigando incluso a quienes solo buscan conocer otras realidades culturales.

Temas Relacionados

Corea del NorteONUKim Jong-un

Últimas Noticias

La Policía británica refuerza la seguridad en Windsor ante la inminente visita de Donald Trump al Reino Unido

Agentes especializados inspeccionaron los alrededores del castillo real con perros adiestrados y equipos de rastreo, como parte del operativo previo a la visita del presidente estadounidense y su esposa, Melania Trump

La Policía británica refuerza la

El grupo terrorista Hamas confirmó que su jefe negociador sobrevivió al ataque israelí en Doha

Khalil al Hayya, figura clave en las conversaciones de alto el fuego, ofició el funeral de su hijo Hammam tras el bombardeo selectivo de Israel. El emir qatarí Tamim bin Hamad asistió a la ceremonia

El grupo terrorista Hamas confirmó

“Bella ciao ciao ciao”: las frases grabadas en las balas que no disparó Tyler Robinson contra Charlie Kirk

Los investigadores hallaron casquillos sin disparar con inscripciones que iban desde consignas antifascistas hasta burlas propias de la cultura de internet

“Bella ciao ciao ciao”: las

La Asamblea General de la ONU avaló la solución de dos Estados e Israel tildó de “vergonzosa” la votación

Con 142 votos a favor, la Asamblea General aprobó la “Declaración de Nueva York”, que condena los ataques de Hamas, exige la liberación de rehenes y propone que Gaza quede bajo control de la Autoridad Palestina

La Asamblea General de la

La inesperada batalla por las palomas divide a un vecindario en Roma

La decisión de una activista de alimentar aves en Via Spartaco desencadenó protestas, intervención municipal e incluso amenazas legales, poniendo a prueba la convivencia y la paciencia de los residentes de la capital italiana

La inesperada batalla por las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juan Carlos Florián pidió evaluar

Juan Carlos Florián pidió evaluar la Ley de Cuotas porque es “muy binaria”: “Tenemos que pensar en las personas como yo”

Corte ordenó a Meta restituir los derechos de Esperanza Gómez tras el cierre “injustificado” de su cuenta de Instagram

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 12 de septiembre de EUR a COP

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 12 de septiembre de USD a COP

Pan con chicharrón y la arepa reina pepiada cara a cara en la final del Mundial de Desayunos: las otras propuestas que enorgullecen al Perú

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y Reino Unido

Francia, Alemania y Reino Unido subrayan que el ataque israelí en Doha pone en riesgo un acuerdo para Gaza

EEUU anuncia la firma de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre el Gobierno congoleño y el M23

Gobierno de Ecuador exigió a autoridades locales pronunciarse sobre riesgos hídricos de un proyecto minero

Ecuador lanzó una estrategia para eliminar la transmisión materno–infantil de VIH y sífilis

Lleyton Hewitt, capitán australiano de Copa Davis, es suspendido dos semanas por conducta ofensiva

ENTRETENIMIENTO

La hija de Hulk Hogan

La hija de Hulk Hogan rompió su silencio tras quedar fuera de millonaria herencia

Hilary Duff anuncia su esperado regreso a la música después de 10 años con nuevo álbum y docuserie

Taylor Swift aceptó declarar como testigo en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Aaron Phypers reveló la supuesta casa abandonada por Denise Richards en medio de su polémico divorcio

“Demon Slayer: Castillo Infinito” rompe récord con 11,4 millones en preestrenos de anime