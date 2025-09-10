El secretario general de la OTAN dijo que se defenderá “cada centímetro de territorio” de Polonia tras la incursión de drones rusos

Rutte avisa de que la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio" tras la violación del espacio aéreo polaco

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este miércoles de que los aliados “están decididos a defender cada centímetro del territorio” tras el derribo de varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco esta madrugada.

“Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado”, ha afirmado Rutte en una comparecencia desde la sede de la OTAN en Bruselas después de que el Gobierno polaco haya anunciado que invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN.

El secretario general ha informado de que el Consejo del Atlántico Norte se ha reunido en la mañana de este miércoles para abordar la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado.

Rutte ha explicado que se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente y, aunque ha evitado prejuzgar el resultado de la investigación, ha criticado que “ya sea intencionado o no, es absolutamente imprudente” y “peligroso”.

Un drone ruso cayó en una casa en Polonia

“Los aliados han expresado su solidaridad con Polonia y han condenado el comportamiento imprudente de Rusia”, ha indicado el ex primer ministro de Países Bajos, quien ha instado al presidente ruso, Vladimir Putin, a “dejar de violar el espacio aéreo aliado”.

Al respecto, Rutte ha garantizado que la OTAN seguirá “de cerca la situación a lo largo del flanco oriental”, al tiempo que ha defendido que las defensas aéreas aliadas “están continuamente preparadas”.

Un soldado polaco apostado sobre un transporte de armas en el canal Vistula Spit (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)

Por su parte, el Kremlin ha eludido este miércoles pronunciarse sobre las denuncias de Polonia por el derribo de varios drones del Ejército ruso en su espacio aéreo en el marco de una nueva oleada de ataques contra Ucrania y ha dicho que por ahora no ha habido contactos con Varsovia para abordar la situación.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin Press Office/dpa

“No queremos hacer comentarios de ningún tipo sobre esto. No es de nuestra competencia. Es prerrogativa del Ministerio de Defensa ruso”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha recalcado que “hasta donde sabe” no ha habido peticiones formuladas por Polonia para iniciar contactos.

Asimismo, ha manifestado que “las cúpulas de la Unión Europea (UE) y la OTAN acusan diariamente a Rusia sobre provocaciones, la mayoría de las veces sin siquiera intentar presentar argumento alguno”, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.

El propio Tusk ha hablado de “noche dramática” en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos y ha resaltado que “lo más probable” es que se trate de “una provocación a gran escala”. Además, ha asegurado que Polonia está en contacto con la OTAN para “actuar e el futuro de una forma tan efectiva como esta noche ante este tipo de amenaza”.

(Con información de Europa Press)