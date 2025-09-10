Mundo

El secretario general de la OTAN dijo que se defenderá “cada centímetro de territorio” de Polonia tras la incursión de drones rusos

Mark Rutte informó que el Consejo del Atlántico Norte se reunió este miércoles para abordar la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia. Al menos siete drones rusos fueron derribados en su territorio y una casa resultó dañada

Guardar
Rutte avisa de que la
Rutte avisa de que la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio" tras la violación del espacio aéreo polaco

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este miércoles de que los aliados “están decididos a defender cada centímetro del territorio” tras el derribo de varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco esta madrugada.

“Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado”, ha afirmado Rutte en una comparecencia desde la sede de la OTAN en Bruselas después de que el Gobierno polaco haya anunciado que invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN.

El secretario general ha informado de que el Consejo del Atlántico Norte se ha reunido en la mañana de este miércoles para abordar la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado.

Rutte ha explicado que se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente y, aunque ha evitado prejuzgar el resultado de la investigación, ha criticado que “ya sea intencionado o no, es absolutamente imprudente” y “peligroso”.

Un drone ruso cayó en una casa en Polonia

“Los aliados han expresado su solidaridad con Polonia y han condenado el comportamiento imprudente de Rusia”, ha indicado el ex primer ministro de Países Bajos, quien ha instado al presidente ruso, Vladimir Putin, a “dejar de violar el espacio aéreo aliado”.

Al respecto, Rutte ha garantizado que la OTAN seguirá “de cerca la situación a lo largo del flanco oriental”, al tiempo que ha defendido que las defensas aéreas aliadas “están continuamente preparadas”.

Un soldado polaco apostado sobre
Un soldado polaco apostado sobre un transporte de armas en el canal Vistula Spit (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)

Por su parte, el Kremlin ha eludido este miércoles pronunciarse sobre las denuncias de Polonia por el derribo de varios drones del Ejército ruso en su espacio aéreo en el marco de una nueva oleada de ataques contra Ucrania y ha dicho que por ahora no ha habido contactos con Varsovia para abordar la situación.

El portavoz del Kremlin, Dimitri
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin Press Office/dpa

“No queremos hacer comentarios de ningún tipo sobre esto. No es de nuestra competencia. Es prerrogativa del Ministerio de Defensa ruso”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha recalcado que “hasta donde sabe” no ha habido peticiones formuladas por Polonia para iniciar contactos.

Asimismo, ha manifestado que “las cúpulas de la Unión Europea (UE) y la OTAN acusan diariamente a Rusia sobre provocaciones, la mayoría de las veces sin siquiera intentar presentar argumento alguno”, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.

El propio Tusk ha hablado de “noche dramática” en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos y ha resaltado que “lo más probable” es que se trate de “una provocación a gran escala”. Además, ha asegurado que Polonia está en contacto con la OTAN para “actuar e el futuro de una forma tan efectiva como esta noche ante este tipo de amenaza”.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Mark RutteOTANPoloniaGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

La violencia política se desata en Nepal: el ex primer ministro y la canciller fueron brutalmente agredidos en su residencia

Videos grabados por los propios agresores muestran el violento ataque a Sher Bahadur Deuba y a su esposa Arzu Rana Deuba, quienes fueron interceptados y golpeados con muebles. En otro ataque murió la esposa de otro ex premier

La violencia política se desata

Estados Unidos afirmó que las medidas de España contra Israel “envalentonan a los terroristas”

El Departamento de Estado sostuvo que es “profundamente preocupante”

Estados Unidos afirmó que las

El día en que Hawái se queda sin sombras: el fenómeno solar que desconcierta a todos

Cada año, en momentos precisos del mediodía, el Sol se alinea perfectamente sobre las islas hawaianas. El fenómeno hace que árboles, postes e incluso personas parezcan flotar mientras sus sombras desaparecen por completo

El día en que Hawái

Este país europeo quiere eliminar por completo el dinero en efectivo antes de 2030

La iniciativa, impulsada desde el más alto nivel de gobierno, plantea digitalizar la economía en apenas cinco años. Los principales desafíos que enfrenta

Este país europeo quiere eliminar

Las 48 horas que incendiaron Nepal: cronología del pandemonio que estalló por la prohibición de usar las redes sociales

Lo que comenzó como una manifestación pacífica contra la censura se transformó en una violenta insurrección. Hubo linchamiento de funcionarios, edificios de todo tipo en llamas y caos social aún después de la caída del gobierno

Las 48 horas que incendiaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno de Sheinbaum excluye ingresos

Gobierno de Sheinbaum excluye ingresos por la Copa del Mundo en el Paquete Económico 2026: “No quisimos ser muy optimistas”

La mañanera de hoy 10 de septiembre | No estamos aumentando IVA ni ISR, se prevé recaudar más al erradicar corrupción en aduanas y con las factureras: Sheinbaum

Con desmonte, sin señalización y caos vehicular: así luce la Vía Expresa Sur a un día de su inauguración

María José Pizarro respondió al Centro Democrático después de que la acusara de “manipular” la historia sobre ‘falsos positivos’: “No son una cifra”

Tráfico de tierras, cobro de cupos y sicariato: así operaban ‘Los Indeseables del Norte Chico’

INFOBAE AMÉRICA
¿Podrá Estados Unidos destruir al

¿Podrá Estados Unidos destruir al crimen organizado transnacional en el Hemisferio Occidental?

Amenábar explora la tesis de la homosexualidad de Cervantes en 'El Cautivo': "Las películas hay que hacerlas sin miedo"

Senado avala que consells y cabildos tengan voz en Aena e incorpora 1.200 millones para descuento de residente

La Confederación Brasileña lamenta el "antifútbol" vivido y la actuación arbitral en la derrota ante Bolivia

El estándar RSL busca ayudar a las empresas a establecer una compensación por el acceso de los bots de IA a sus webs

ENTRETENIMIENTO

Nina Dobrev reveló que nunca

Nina Dobrev reveló que nunca le pagaron igual que a las estrellas masculinas de ‘The Vampire Diaries’

Justin Baldoni enfrenta acusaciones de abuso verbal previo a su juicio con Blake Lively

La tradición que los Red Hot Chili Peppers comenzaron con su cameo en Los Simpsons: “Nos sentimos muy honrados”

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

Steven Spielberg y la confesión sobre una de sus películas que no le gustó para nada: “Me siento incómodo”