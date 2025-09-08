Una ciudadana argentina-israelí es una de las víctimas mortales de atentado en Jerusalén

Sarah Mendelson tenía 60 años.

Sarah Mendelson, una de las seis víctimas mortales del atentado terrorista del lunes en Jerusalén, era una ciudadana argentina que residía en Israel desde su infancia, confirmó su yerno a la televisión estatal israelí.

Mendelson, de 60 años, formaba parte del liderazgo del movimiento juvenil sionista religioso Bnei Akiva. Una foto compartida en medios israelíes la retrata durante una visita reciente al sitio de la masacre del festival Nova, donde cientos de jóvenes fueron asesinados a durante los ataques terroristas del 7 de octubre.

Según informes de testigos, Mendelson se dirigía a su trabajo en la oficina de Bnei Akiva en Jerusalén cuando fue asesinada en el ataque a tiros en la parada de autobús de la intersección Ramot. Un portavoz del movimiento confirmó su muerte y detalló que se desempeñaba gestionando las relaciones con las autoridades locales en el departamento de tesorería de la organización.

Las otras víctimas identificadas son:

Yaakov Pinto, de 25 años, había emigrado desde España a Israel y había contraído matrimonio recientemente. Era residente de Jerusalén y representaba la historia de un nuevo comienzo, de una vida construida en lo que para él era su hogar nacional.

Rabino Levi Yitzhak Pash. Impartía clases en una yeshivá (centro de estudio de la Torá) en Jerusalén y residía en Tel Zion, una localidad cercana a la ciudad. Además de su labor rabínica y educativa, trabajaba como mantenimiento en el centro de estudios.

Israel Mentzer, de 28 años, y Yosef David, de 43 años, eran ambos residentes del barrio de Ramot, el mismo donde ocurrió el ataque. David se dirigía a su kollel, una yeshivá para hombres casados, en el momento del ataque. Mentzer también era estudiante.

Rabino Mordechai Steinsteg (también identificado como Steintzag), de 79 años, tenía una vida de logros y servicio. Había emigrado a Israel desde Estados Unidos en 1993 y, aunque de formación era cardiólogo, era más conocido por ser el fundador y propietario de una panadería muy popular en Beit Shemesh llamada “Dr. Mark’s Bakery”. Combinaba su conocimiento científico con el arte de la panadería, creando un legado comunitario tangible.

El ataque, en el que dos terroristas abrieron fuego contra civiles en la parada de autobús, dejó además al menos 21 heridos que fueron trasladados a centros médicos de la ciudad. Los atacantes, identificados como palestinos de Cisjordania, fueron abatidos en el lugar por un soldado y un civil armado que respondieron al fuego.

Tras el ataque, tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se desplazaron al lugar de los hechos para condenar el suceso.

Los ataques de palestinos contra israelíes en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este (parte de la ciudad anexionada unilateralmente por Israel en 1980) son relativamente frecuentes, aunque es raro que dejen tantas víctimas como el de hoy.