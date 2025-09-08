Elecciones en Noruega: los partidos de izquierda y los ecologistas ganan por un estrecho margen

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, cerca de un colegio electoral tras emitir su voto en Oslo, Noruega, el 8 de septiembre de 2025. (REUTERS/Tom Little)

Los partidos de izquierda y los ecologistas habrían logrado mantener, por un estrecho margen, la mayoría en el Parlamento noruego tras las elecciones de este lunes, un resultado que permitiría al actual primer ministro, Jonas Gahr Store, del Partido Laborista, conservar el poder.

El Partido Laborista se consolidó como la fuerza más votada, con el 28% de los sufragios y 53 de los 169 escaños del Storting, el Parlamento unicameral noruego. A continuación se situaron el ultraderechista Partido del Progreso, con un 24,8% y 49 escaños, y el Partido Conservador, con un 14,4% y 23 escaños, según los resultados oficiales tras el recuento en 290 de los 357 municipios del país.

En cuarto lugar se ubicó el Partido de Centro (5,9% y 10 escaños), seguido del Partido de la Izquierda Socialista (5,5% y nueve escaños), el comunista Partido Rojo (5,4% y nueve escaños), el Partido Verde (4,5% y siete escaños), el Partido Demócrata Cristiano (4,1% y siete escaños) y, por último, el Partido Liberal (3,3% y dos escaños).

El Partido Laborista quiere mantener el impuesto sobre la riqueza, vigente en Noruega desde 1892: un gravamen de hasta el 1,1% sobre activos y acciones valorados en más de 1,76 millones de coronas (unos 176.000 dólares), aunque contempla diversas reducciones y exenciones. Según la formación, eliminarlo supondría un coste anual de 34.000 millones de coronas (3.300 millones de dólares).

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, conversa con simpatizantes en un acto poco antes de la publicación de las encuestas a pie de urna en Oslo, Noruega, el 8 de septiembre de 2025. (REUTERS/Tom Little)

Entre sus rivales de la derecha, los Conservadores apuestan por reducirlo, mientras que el Partido del Progreso, liderado por Sylvi Listhaug —defensora de impuestos más bajos y de un mayor control migratorio—, propone suprimirlo por completo.

“Creo que es justo que los más ricos entre nosotros paguen su contribución”, declaró Gahr Støre tras votar el lunes. “Han sido los partidos de la derecha los que han querido eliminarlo por completo, beneficiando al 1% de la población”.

“Creo que eso va en contra del profundo sentido de equidad y solidaridad de los noruegos”, añadió.

Aunque estos resultados representan el mejor desempeño histórico del Partido del Progreso, no han sido suficientes para impedir que la coalición roji-verde alcance la mayoría con 87 escaños, frente a los 82 que sumarían las fuerzas de derecha.

Los datos, en línea con lo anticipado por las encuestas, fueron recibidos con entusiasmo en la sede electoral del Partido Laborista, según informó el diario noruego Verdens Gang.

Unos 4,3 millones de ciudadanos en la nación escandinava estaban llamados a elegir a los 169 miembros del Storting. Los resultados oficiales se conocerán el martes y, posteriormente, se prevén semanas de negociaciones para conformar una coalición y acordar la distribución de los puestos en el gabinete, antes de que el rey Harald pueda juramentar al nuevo gobierno.

Los partidos de izquierda ganan por un estrecho margen las elecciones en Noruega, según primeros resultados

Es poco probable que el resultado electoral tenga un impacto significativo en la política exterior de Noruega. El país sigue siendo un miembro firme de la OTAN y un defensor clave de la resistencia de Ucrania frente a Rusia, con la que comparte frontera en el Ártico norte. Aunque no pertenece a la Unión Europea, mantiene estrechos vínculos económicos con el bloque de 27 países.

Noruega figura entre las naciones más ricas del mundo. Dispone de un generoso estado de bienestar, es dueña de vastas reservas de petróleo y gas, y gestiona uno de los fondos soberanos más grandes del planeta, valorado en unos 20 billones de coronas (equivalentes a dos billones de dólares). Su producto interno bruto per cápita es el sexto más alto del mundo, una posición por encima de Estados Unidos, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

(Con información de AP/Europa Press)