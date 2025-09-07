Mundo

La oleada de bombardeos rusos contra la ciudad de Kiev dañó el edificio del Gabinete de Ministros ucraniano

La primer ministra, Yulia Svyrydenko, confirmó el impacto por medio de un comunicado publicado en Facebook. “Reconstruiremos los edificios, pero no podemos recuperar las vidas perdidas”, afirmó

Los rescatistas extinguieron el incendio
Los rescatistas extinguieron el incendio en los pisos afectados (Yulia Svyrydenko vía Facebook)

Rusia lanzó un ataque récord con 800 drones contra Ucrania, que dañó varios edificios, incluida la sede del Gobierno en Kiev, informó la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

La funcionaria indicó en un comunicado que “es la primera vez que el Kremlin lanza misiles contra el edificio del Gabinete de Ministros”. Según precisó, el ataque afectó el techo y los pisos superiores del edificio.

Sobre las consecuencias del ataque, la funcionaria subrayó: “Reconstruiremos los edificios, pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y asesina a nuestra gente a diario en todo el país”.

Helicópteros ayudaron a extinguir el
Helicópteros ayudaron a extinguir el incendio en los pisos del edificio (Yulia Svyrydenko vía Facebook)

Svyrydenko pidió medidas más contundentes de la comunidad internacional y sanciones adicionales: “Debemos responder a esta destrucción no solo con palabras, sino con hechos. Necesitamos aumentar la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas rusos. Necesitamos nuevas restricciones que afecten a la maquinaria militar del Kremlin”.

La primera ministra también solicitó apoyo militar: “Y lo más importante, Ucrania necesita armas. Algo que frene el terrorismo e impida que Rusia intente matar ucranianos a diario”.

Así quedaron los pisos dañados
Así quedaron los pisos dañados por el ataque de Rusia (Yulia Svyrydenko vía Facebook)

Además detalló que otras ciudades también fueron atacadas: “Rusia lanzó otro ataque masivo contra Ucrania. Kiev, Krivói Rog, Dnipropetrovsk, Kremenchuk y Odessa quedaron bajo fuego”.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, habló a través de su cuenta de X sobre los ataques y remarcó que "Rusia intensificó su terror contra Ucrania".

Una columna de humo que
Una columna de humo que emana del edificio gubernamental en Kiev (REUTERS/Serhii Korovainyi)

“Esto necesita una respuesta contundente de nuestros aliados”, remarcó el político frente al accionar de Las Fuerzas Armadas rusas y no dejó pasar el bombardeo al edificio gubernamental haciendo hincapié en la “grave escalada” que significa dicho acto.

En su comunicado, Sybiha arremetió contra el presidente ruso Vladmir Putin por su faceta dentro del conflicto: “El mayor cinismo es que estos brutales ataques ocurren justo cuando el presidente Trump hace todo lo posible por lograr la paz. Pero en lugar de corresponder a estos esfuerzos y aceptar una reunión de líderes, Putin rechaza la diplomacia y aumenta el terrorismo. Solo la presión sobre Moscú puede frenar su escalada terrorista".

El funcionario ucraniano subrayó que la maquinaria bélica rusa funciona con los ingresos del petróleo y el gas, al igual que denunció Svyrydenko. Por esta situación, motivó a sus aliados a desfinanciarlo para poner fin a la guerra. “Los ´antirregistros´ del terrorismo ruso requieren respuestas contundentes. Nuevas sanciones severas contra Rusia y un nuevo fortalecimiento de Ucrania, especialmente en defensa aérea. Esperar no dará resultados; es necesario actuar ya”, agregó.

El bombardeo de Rusia contra Kiev

Kiev fue bombardeada con 800
Kiev fue bombardeada con 800 drones rusos (REUTERS/Thomas Peter)

El Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia y la península de Crimea ocupada lanzaron 805 drones suicidas tipo Shahed, además de varios modelos de drones señuelo, superando así el récord anterior de julio, cuando se habían empleado más de 740 proyectiles. Al ataque se sumaron nueve misiles Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar 747 drones y cuatro misiles, pero aún así se registraron impactos de nueve misiles y 56 drones en 37 localidades, además de la caída de restos en otras ocho zonas.

(Con información de AFP)

