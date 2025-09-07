El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció su renuncia un día antes de la votación de censura en su partido

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, llega a su residencia oficial en Tokio, Japón, el 7 de septiembre de 2025, en esta foto tomada por Kyodo. (yodo/vía REUTERS)

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció este domingo su renuncia, tras menos de un año en el poder, presionado por la debacle que sufrió su partido en las elecciones parlamentarias durante su mandato.

“Decidí renunciar al cargo de presidente del Partido Liberal Democrático”, declaró Ishiba, en referencia a su formación, que ha gobernado en Japón casi de forma ininterrumpida desde hace décadas.

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, había resistido las demandas de opositores dentro de su propio partido, en su mayoría de derecha, diciendo que ello causaría un vacío político en un momento en que Japón enfrenta desafíos clave dentro y fuera del país.

La dimisión se produce un día antes de que su Partido Liberal Democrático tome una decisión divisiva sobre si llevará a cabo una elección interna anticipada, lo que equivaldría a una moción de censura virtual contra él si se aprueba.

Ishiba declaró durante una conferencia de prensa televisada que iniciará el proceso para llevar a cabo una votación interna del partido para elegir a su reemplazo y que no había necesidad de la decisión del lunes.

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba da un discurso en Tokio el 29 de agosto del 2025. (AP foto/Eugene Hoshiko)

Si el primer ministro hubiera permanecido, inevitablemente habría luchado para gestionar su partido dividido y su gobierno minoritario.

En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños en una elección parlamentaria crucial , lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno. La pérdida se sumó a una derrota electoral anterior en la cámara baja, donde la coalición liderada por el partido también había perdido la mayoría.

Su decisión se produjo después de su reunión el sábado con el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi y su mentor percibido, el ex primer ministro Yoshihide Suga, quienes aparentemente sugirieron la renuncia de Ishiba antes de la votación del lunes.

El ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi podrías ser uno de los sucesores de Ishida (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/archivo)

Anteriormente había insistido en quedarse, subrayando la necesidad de evitar un vacío político en un momento en que Japón enfrenta grandes desafíos, incluidos los aranceles estadounidenses, el aumento de precios, las reformas de la política del arroz y la creciente tensión en la región.

Desde que el PLD adoptó la semana pasada una evaluación de la derrota electoral que pedía “una reestructuración completa” del grupo, han ganado fuerza las solicitudes para una votación interna anticipada o para la renuncia de Ishiba antes de los resultados del lunes.

El político conservador Taro Aso, conocido por su postura anti-Ishiba, y un ministro y varios viceministros en el gabinete de Ishiba han solicitado una votación anticipada, lo que ha llevado a otros a seguir su ejemplo.

El ex ministro de Salud Norihisa Tamura expresó en un programa de entrevistas de NHK el domingo por la mañana que la mejor manera de detener la división del partido y avanzar es que Ishiba “resuelva” la disputa antes de la votación del lunes, instando a su renuncia. El partido ya ha estado distraído del trabajo necesario en medidas económicas y en encontrar formas de obtener apoyo de la oposición en la próxima sesión parlamentaria, dijo Tamura.

Con la dimisión de Ishiba como líder del partido, se espera que el PLD fije una fecha para su elección presidencial del partido, que probablemente se celebrará a principios de octubre.

Los posibles candidatos incluyen a Koizumi, así como a la ultraconservadora ex ministra de Seguridad Económica Sanae Takaichi, al secretario jefe del gabinete Yoshimasa Hayashi, un moderado y protegido del ex primer ministro Fumio Kishida.

La ultraconservadora ex ministra de Seguridad Económica Sanae Takaichi (Takashi Aoyama/via REUTERS/archivo)

Al carecer de una mayoría en ambas cámaras, el próximo líder del PLD tendrá que trabajar con los principales partidos de oposición para aprobar leyes o enfrentarse a riesgos constantes de mociones de censura.

Sin embargo, los partidos de oposición están demasiado fragmentados para formar una gran coalición que derroque al gobierno.

En las últimas semanas, Ishiba logró que el presidente estadounidense Donald Trump redujera los aranceles del 25% al 15%. Ishiba también dijo que ha hecho que su principal negociador comercial, Ryosei Akazawa, entregue su carta a Trump, expresando su deseo de trabajar con él para crear “la era dorada” de la alianza Japón-Estados Unidos, invitando al líder norteamericano a visitar Japón.

El principal asistente de Ishiba, el secretario general del PLD Hiroshi Moriyama, una figura clave que negoció con los principales líderes de la oposición para ayudar a lograr la legislación desde que el primer ministro asumió el cargo, también ha expresado su intención de dimitir el 2 de septiembre por la derrota electoral, aunque Ishiba no ha aceptado su renuncia. La partida de Moriyama habría asestado un golpe al primer ministro.