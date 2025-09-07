Mundo

“El Kremlin se burla de la diplomacia”: fuerte condena de Europa tras el mayor bombardeo ruso contra Ucrania desde el inicio de la guerra

Líderes como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni y Antonio Costa rechazaron la ola de ataques rusos que dejaron al menos dos muertos, entre ellos un niño de un año

Guardar

El ataque masivo de Rusia contra Ucrania en la madrugada del domingo marcó un nuevo récord en el uso de drones y misiles, alcanzando por primera vez la sede del Gobierno en Kiev y dejando al menos dos personas muertas, entre ellas un recién nacido. Este episodio, considerado el más grave desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, ha provocado una ola de condenas internacionales y renovados llamados a endurecer las sanciones a Rusia y reforzar el apoyo militar a Ucrania.

La magnitud del ataque y el hecho de que la sede del Gobierno haya sido alcanzada por primera vez generaron una fuerte reacción internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció que “el Kremlin se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente”, y reiteró el compromiso de Europa de seguir apoyando a Ucrania, reforzando sus fuerzas armadas y endureciendo las sanciones contra Rusia.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en tanto, condenó la “versión de paz de Putin” y subrayó la necesidad de mantener la presión sobre Moscú mediante sanciones adicionales y el fortalecimiento de las defensas ucranianas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el ataque como una muestra de que Rusia “se está atrincherando cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”, y reafirmó la determinación de los aliados de Ucrania de trabajar por una paz justa y duradera. El mandatario galo mantuvo una conversación con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky tras el ataque y recordó que, días antes, París acogió una reunión de la Coalición de Voluntarios, en la que 26 países se comprometieron a proporcionar garantías de seguridad a Kiev en caso de alto el fuego, incluyendo el despliegue de tropas y el fortalecimiento de la defensa antiaérea.

Líderes europeos como Macron y
Líderes europeos como Macron y Starmer condenaron los nuevos ataques rusos y reiteraron su apoyo a Ucrania (REUTERS/Thomas Peter)

En esa línea se pronunció también la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que “Rusia parece más interesada en aumentar la ferocidad de sus ataques contra Ucrania que en una vía negociadora para poner fin a las hostilidades”.

“En solidaridad con el pueblo ucraniano, Italia, junto con sus socios occidentales, seguirá haciendo lo que le corresponde para que las razones de una paz justa y duradera prevalezcan sobre las de la agresión indiscriminada”, añadió en una nota oficial.

“Estoy consternado por el último y brutal ataque nocturno contra Kiev y toda Ucrania”, declaró, por su parte, el premier británico Keir Starmer en un comunicado. Y agregó: “Estos cobardes ataques demuestran que Putin cree que puede actuar con impunidad. No se toma en serio la paz”.

Desde España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, expresó su “firme condena” al ataque y manifestó su solidaridad con las víctimas, el gobierno y el pueblo ucraniano. Su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, agradeció el apoyo y subrayó la importancia de sanciones más duras y el fortalecimiento de las capacidades defensivas de Ucrania.

El bombardeo de este domingo
El bombardeo de este domingo fue el mayor desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania (REUTERS/Gleb Garanich)

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Rusia, especialmente en el sector energético, y a suministrar más armas a Ucrania. “Se necesitan nuevas restricciones que golpeen la máquina militar del Kremlin”, afirmó, y recalcó que el país requiere sistemas de defensa adicionales para frenar los ataques.

Según las autoridades ucranianas, el ataque incluyó más de 800 drones y una docena de misiles, superando el récord anterior de 741 drones registrado el 9 de julio. El principal objetivo fue la capital, aunque otras ciudades como Odesa, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Krivói Rog, Dnipropetrovsk y Sumi también sufrieron bombardeos. El techo y los pisos superiores de la sede del Gabinete de Ministros resultaron dañados, y las imágenes difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania mostraron incendios y ventanas destrozadas. Hasta el momento, no se ha confirmado si el edificio gubernamental fue blanco directo o si los daños se produjeron por fragmentos de drones o misiles interceptados.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, confirmó la muerte de dos personas, una mujer joven y su hijo de dos meses, y señaló que las operaciones de rescate continuaban en un edificio residencial gravemente dañado, donde aún podría haber personas atrapadas. En total, 20 personas resultaron heridas en la capital, siete de ellas hospitalizadas, incluida una mujer embarazada. En otras regiones, se reportaron 32 heridos y daños a infraestructuras.

Dos personas murieron por los
Dos personas murieron por los bombardeos rusos de este domingo: entre ellas, un recién nacido (REUTERS/Nina Liashonok)

El contexto diplomático en el que se produjo el ataque añade complejidad a la situación. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca sentar a la mesa de negociación a Zelensky y Putin, la Unión Europea prepara su decimonoveno paquete de sanciones y una delegación europea viajó a Washington para coordinar posibles nuevas medidas. Sin embargo, el Kremlin ha dejado claro que no está dispuesto a negociar bajo las condiciones actuales y que solo aceptará una paz bajo sus propios términos, considerando ilegítima a la contraparte ucraniana.

Desde el comienzo del conflicto, Rusia ha intensificado el uso de drones y misiles, superando récords anteriores y demostrando, según las autoridades ucranianas, su falta de voluntad para alcanzar la paz. En este escenario, la demanda de Kiev es clara: la provisión de sistemas de defensa adicionales resulta vital para proteger a la población civil frente a la intensificación de los ataques.

Temas Relacionados

Ataque ruso en UcraniaKievDrones y misilesSanciones a RusiaVitali KlitchkóVolodímir ZelenskiUnión EuropeaGuerra Rusia UcraniaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Anutin Charnvirakul asumió como nuevo primer ministro de Tailandia

El exministro del Interior tomó el mando tras una crisis institucional. Aseguró que trabajará para resolver el conflicto fronterizo con Camboya, mejorar la economía y devolver el poder a los ciudadanos mediante una asamblea constituyente

Anutin Charnvirakul asumió como nuevo

Una joven reservó un alojamiento que resultó ser la casa de la infancia de su padre en Italia

Una turista alquiló sin saberlo la vivienda donde su papá vivió de niño, iniciando un emotivo reencuentro con su pasado y recibiendo apoyo de los actuales dueños para reconstruir la memoria familiar

Una joven reservó un alojamiento

El mensaje de León XIV a los jóvenes en la canonización de Carlo Acutis: “Hagan de su vida una obra maestra”

Durante la ceremonia del primer santo milenial y Pier Giorgio Frassati en la Plaza de San Pedro, el pontífice exhortó a la juventud a buscar un propósito elevado y seguir el ejemplo de los nuevos santos

El mensaje de León XIV

El grupo terrorista Yihad Islámica lanzó dos cohetes desde Gaza contra Israel

Los proyectiles activaron las sirenas de alerta en Netivot y comunidades cercanas, aunque uno fue interceptado y el otro impactó en zona despejada sin causar víctimas. Es el primer ataque a esta ciudad en varios meses

El grupo terrorista Yihad Islámica

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció su renuncia un día antes de la votación de censura en su partido

El líder del Partido Liberal Democrático anunció su dimisión presionado por las derrotas electorales que debilitaron su gobierno minoritario y generaron una crisis interna en su formación política

El primer ministro japonés Shigeru
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: hubo demoras en la apertura de las mesas en algunos centros de votación

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: Francisco Adorni llegó a votar, pero su mesa aún no había abierto

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Tarta de queso cottage al horno: una versión proteica y saludable de la receta tradicional

La Libertad: así fue la operación de rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina ‘Tres Amigos’

INFOBAE AMÉRICA
Los residentes de una ciudad

Los residentes de una ciudad árabe del norte de Israel protestan contra la visita de Ben Gvir

Su majestad la Reina doña Letizia presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto

Amador Mohedano asegura que está "todo mucho mejor"

La Policía de Perú sufre una filtración de miles de documentos de Inteligencia

Dos heridos graves y uno menos grave al volcar un autocar en la C-32 en Santa Susanna (Barcelona)

ENTRETENIMIENTO

Cuál fue el actor de

Cuál fue el actor de Harry Potter que ganó más por minuto que los protagonistas

La historia de amor de Bruce Willis y Emma Heming: de la ilusión a la resiliencia frente a la enfermedad

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle