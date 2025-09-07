Mundo

El futuro de Bayrou y Francia, en manos de la Asamblea: ¿qué pasará mañana?

Este lunes, los diputados franceses votarán una moción de confianza que amenaza con derribar el gobierno de Emmanuel Macron y desatar una inestabilidad política sin precedentes

Vanshika Jagtap

Por Vanshika Jagtap

Guardar
Si este domingo el Parlamento
Si este domingo el Parlamento rechaza su plan de austeridad, Bayrou deberá renunciar. (Thibaud Moritz/Pool via REUTERS)

El primer ministro François Bayrou advirtió que la deuda francesa ha alcanzado un nivel crítico. Tan crítico, de hecho, que puso su cargo sobre la mesa y convocó una moción de confianza para demostrarlo: si este lunes el Parlamento rechaza su plan de austeridad, Bayrou deberá renunciar.

El líder centrista asegura que la crisis institucional que se aproxima tras su muy probable dimisión es un riesgo que está dispuesto a asumir para que “los franceses tomen conciencia” del gran problema fiscal que arrastra el país desde 1974. Insiste que “la cuestión del 8 de septiembre tiene poco que ver con el destino del primer ministro y mucho más con el destino de Francia”.

Pero parece que ni su discurso existencial y sacrificial, ni el déficit de 3,3 billones de euros bastan para que los franceses y los diputados apoyen su ambicioso ajuste de 44.000 millones de euros.

Una inusual alianza de socialistas, izquierdistas, y ultraderechistas anticiparon que se unirán para rechazar el plan presupuestario que incluye reducir empleos en la administración pública, recortar miles de millones de euros en atención médica, y suprimir dos días festivos.

Marine Le Pen, referente de Agrupación Nacional, y Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, lo acusan de “mentiroso” y de confundir cifras y argumentos. Incluso Boris Vallaud, jefe del grupo parlamentario socialista, cuyo apoyo era considerado clave, reiteró: “Necesitamos cambiar la política y, para ello, necesitamos cambiar de primer ministro”.

Jordan Bardella, presidente de Agrupación
Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, y la diputada Marine Le Pen hablan con periodistas tras reunirse con el primer ministro en el Hôtel de Matignon, en París, el 2 de septiembre de 2025, una semana antes de la votación de confianza sobre el presupuesto. (REUTERS/Benoit Tessier)

Las encuestas ciudadanas reflejan el mismo repudio: un 76% considera ineficaz su proyecto para reducir la deuda pública, y hasta un 69% desea la salida de Bayrou junto con la convocatoria de nuevas elecciones legislativas. The Guardian señaló que el político de 74 años se ha convertido en el primer ministro francés más rechazado desde el inicio de la Quinta República en 1958.

El póker de Bayrou: ¿estrategia o verdad?

La moción de confianza podría ser parte de una gran estrategia para forzar al Parlamento a dar luz verde a un plan que, de otro modo, sería imposible aprobar. Tras la escandalosa dimisión del ex primer ministro Michel Barnier hace menos de un año, Bayrou confía en que nadie elegirá el caos político por encima de él. “Definitivamente no me estoy despidiendo”, afirmó en una entrevista unos días atrás.

Otra alternativa es que él mismo esté detrás de su cuenta regresiva, decidido a renunciar y ser recordado en los libros de historia con dignidad, como el hombre que sacrificó su carrera por el bienestar de su pueblo.

Tras haber fracasado en las elecciones presidenciales de 2002, 2007 y 2012, podría ser también que Bayrou esté pensando en los comicios de 2027, con la esperanza de que para entonces los votantes reconozcan que siempre tuvo razón y, por fin, alcance su tan ansiado sueño.

O capaz, más allá de cualquier cálculo, su decisión sea en verdad un intento por “escapar de la inminente maldición de la deuda” que tanto denuncia.

Una encuesta señaló que Bayrou
Una encuesta señaló que Bayrou se ha convertido en el primer ministro francés más rechazado desde el inicio de la Quinta República en 1958. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

¿Qué pasará mañana?

La única certeza es que, pase lo que pase este lunes en la Asamblea, Francia se encamina a la inestabilidad. Si, contra todo pronóstico, Bayrou gana, el 10 de septiembre enfrentará un amplio malestar social en forma de protestas masivas bajo el lema ‘bloquear todo’. En cuanto a la sociedad, la victoria implicaría, además de inminentes medidas de austeridad, un primer ministro que acaba de concentrar en sí mismo un poder —y un ego— peligrosos.

Si pierde, toda responsabilidad recaerá sobre el presidente Emmanuel Macron, quien podrá optar por nombrar a un nuevo primer ministro, convocar elecciones anticipadas o, como anhela más de dos tercios de la sociedad, presentar él mismo su renuncia.

El presidente francés Emmanuel Macron
El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro François Bayrou. (Christophe Ena/Pool via REUTERS)

Francia es el tercer país más endeudado de la Unión Europea, con un una deuda superior al 114% de su producto interior bruto. El dirigente centrista advirtió que la deuda crece “5.000 euros por segundo” y alertó que, sin disciplina fiscal, podría desembocar en un colapso similar al de Grecia en 2015.

El mero anuncio de la moción bastó para hundir la bolsa de París, arrastrar a los bancos franceses y encarecer el endeudamiento. Ahora, Macron deberá hallar un nuevo defensor de la austeridad capaz de convencer a los mercados de que Francia aún puede contener una crisis.

Al arriesgar su cargo, Bayrou lanza un desafío directo al Parlamento: obliga a sus adversarios de izquierda y de extrema derecha a calcular si están dispuestos a cargar con la responsabilidad de derribar a un gobierno minoritario en plena presión de los mercados y en medio de un caos económico y social. Pero el verdadero desafío no es Bayrou, sino la deuda que amenaza con devorar a Francia.

Temas Relacionados

FranciaFrançois BayroudeudaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Los milagros de Carlo Acutis: cuáles son los dos hechos reconocidos por el Vaticano que lo llevaron a la canonización

Durante su papado, Francisco aprobó la canonización del joven tras ser reconocidos como milagros la curación de un niño en Brasil y la recuperación total de una adolescente costarricense tras un grave accidente

Los milagros de Carlo Acutis:

El papa León XIV canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo de la generación millennial

La primera ceremonia de canonización del pontífice se celebrará en la Plaza de San Pedro. Durante el acto, también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un joven italiano fallecido en 1925

El papa León XIV canonizará

Rusia lanzó ataque masivo con más de 800 drones y 13 misiles contra Ucrania: al menos dos muertos y decenas de heridos

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano precisó que el bombardeo contra la capital dañó varios edificios y confirmó que los fallecidos son una mujer mayor que se encontraba en un refugio en el distrito de Darnytskyi y un niño de un año

Rusia lanzó ataque masivo con

Un surfista australiano murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Sydney

La intervención de los equipos de rescate derivó en un amplio operativo para resguardar a quienes se encontraban en el sector y evitar nuevos incidentes

Un surfista australiano murió tras

El régimen de Irán expresó su disposición a retomar las negociaciones nucleares con EEUU bajo nuevas condiciones

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, aclaró que los diálogos “no pueden tener la misma forma que antes de la guerra” de los 12 días con Israel

El régimen de Irán expresó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos muertes enlutan Ayacucho y

Dos muertes enlutan Ayacucho y Huancavelica tras graves accidentes de tránsito en carreteras andinas

Detienen a hombre con arma de fuego en Terminal Autobuses del Norte, iba a viajar a Zacatecas

Federico Gutiérrez por viajar a Washington: “los alcaldes no somos empleados de Petro, vamos a gestionar por nuestras ciudades”

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 7 de septiembre de 2025

Resultados ganadores de la Lotería del Cauca del sábado 6 de septiembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
El PP augura "un espectáculo

El PP augura "un espectáculo lamentable" del fiscal general en la apertura del Año Judicial

Mueren unas 30 personas y decenas de miles se ven desplazadas por combates intercomunitarios en Ghana

Gloria Camila e Iván González protagonizan la primera bronca de 'Supervivientes All Stars'

Rusia ataca la sede del Gobierno de Ucrania en un bombardeo que deja al menos dos muertos en Kiev

Los milagros de Carlo Acutis: cuáles son los dos hechos reconocidos por el Vaticano que lo llevaron a la canonización

ENTRETENIMIENTO

La historia de amor de

La historia de amor de Bruce Willis y Emma Heming: de la ilusión a la resiliencia frente a la enfermedad

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy