Mundo

El Ejército israelí pidió la evacuación de Ciudad de Gaza antes de la anunciada ofensiva terrestre

Las Fuerzas de Defensa instaron a la población a desplazarse hacia el sur. La ONU estima que en esa zona vive cerca de un millón de personas

Guardar
Un tanque israelí en Gaza
Un tanque israelí en Gaza (Europa Press)

El Ejército israelí instó este sábado a los habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar hacia una “zona humanitaria” en el sur, previo a la ofensiva terrestre anunciada para tomar la localidad, la más poblada del territorio palestino.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército israelí, hizo el llamado a evacuar a través de redes sociales.

La ONU estima que en esta zona viven cerca de un millón de personas y advirtió sobre un “desastre” si la ofensiva se amplía.

El Ejército israelí, que afirma controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad, sostiene que busca tomar la localidad para acabar con el grupo terrorista Hamas y liberar a los rehenes.

El llamado a evacuar siguió a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó el viernes que Estados Unidos mantiene conversaciones “muy profundas” con Hamas, organización responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel que derivó en la guerra.

Soldados israelíes (Europa Press)
Soldados israelíes (Europa Press)

“Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos’”, expresó Trump ante la prensa.

Trump agregó que es posible que parte de los rehenes haya “muerto recientemente”.

El Ejército israelí calcula que 25 de los 47 cautivos que permanecen en Gaza —de los 251 secuestrados el 7 de octubre— han muerto.

El movimiento islamista palestino aceptó en agosto una propuesta de alto el fuego para liberar rehenes en etapas, con mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar.

El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige a Hamas el desarme y asegura que pretende recuperar el control de la seguridad de la Franja de Gaza.

Israel bombardeó edificios de Hamas en Ciudad de Gaza

“Zona humanitaria”

El portavoz del Ejército señaló que, para “facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad”, un área en Al Mawasi, al sur, fue declarada “zona humanitaria”.

De acuerdo con el Ejército, esta zona cuenta con “infraestructuras humanitarias esenciales” y dispone de “alimentos, tiendas de campaña, medicinas y equipos médicos”.

Este viernes, Israel aumentó sus operaciones en Ciudad de Gaza, bombardeando un edificio en el centro, derrumbado tras un aviso de evacuación.

Según el Ejército, Hamas instaló allí “infraestructuras” para “preparar y llevar a cabo ataques” contra Israel.

La Defensa Civil del territorio, donde Hamas asumió el poder en 2007, informó que 42 personas murieron el viernes por bombardeos o disparos israelíes, la mitad en Ciudad de Gaza.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un conteo de la agencia de noticias AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han provocado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamas, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelCiudad de GazaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El último adiós a Giorgio Armani: miles de admiradores despedirán al ícono de la moda en Milán durante el fin de semana

Los seguidores se preparan para dar su pésame en el corazón de Milán, donde el legado del diseñador sigue latiendo en cada rincón de la ciudad que lo inspiró y en la memoria de una industria marcada por su estilo inconfundible

El último adiós a Giorgio

Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado por el papa León XIV

El pontífice declarará santo al joven italiano el domingo en su primera ceremonia de canonización, junto con otro italiano muy popular, Pier Giorgio Frassati

Carlo Acutis, el “influencer de

Zelensky rechazó la propuesta de Putin de reunirse en Rusia y lo acusó de estar “jugando con Estados Unidos”

En una entrevista con ABC News, Zelensky afirmó: “Él puede venir a Kiev. Yo no puedo ir a Moscú cuando mi país sufre ataques con cohetes a diario. No puedo ir a la capital de este terrorista”

Zelensky rechazó la propuesta de

Estados Unidos sancionará a los países que detengan “injustamente” a ciudadanos estadounidenses

La nueva normativa firmada por Trump permitirá designar a otros Estados como “patrocinadores de una detención injusta”, imponiendo aranceles, limitaciones de viajes y suspensión de ayudas

Estados Unidos sancionará a los

Mark Carney declaró que Putin “es la causa” de la guerra en Ucrania y confirmó que occidente prepara nuevas sanciones contra el Rusia

El primer ministro canadiense señaló en una conferencia de prensa televisada que el mandatario del Kremlin “es el motivo de las matanzas” y declaró que “no va a dictar los términos de la paz”

Mark Carney declaró que Putin
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué significan cada uno de

Qué significan cada uno de estos 3 antojos, según un médico internista: “Son señales fisiológicas que te alertan de desequilibrios internos”

García Ortiz se desmarca de los ataques de Sánchez a los jueces: “Mi condición hace que tenga que defender la independencia de los tribunales”

Kiko Rivera revela el complicado momento que atraviesa tras su ruptura con Irene Rosales: “No estoy al cien por cien”

Estos son los coches que más se devalúan, según un experto: “En los cinco primeros años pierden más de un 70% de su valor”

Ministerio de Trabajo investiga a David Racero por denuncias laborales en su negocio familiar

INFOBAE AMÉRICA
Trump y Modi intercambian elogios

Trump y Modi intercambian elogios pese a su pulso político y comercial

La Plaza de Oriente de Madrid acoge este domingo una 'NFL Watch Party' con motivo del Dolphins-Colts

BBVA contempla realizar ajustes en su plantilla y en la de Sabadell una vez se puedan fusionar

Expertos exigen webs accesibles y fáciles: "Un texto inaccesible no es solo difícil: es excluyente"

Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer hijo

ENTRETENIMIENTO

“El conjuro” y los expedientes

“El conjuro” y los expedientes ocultos de los Warren: las historias verdaderas detrás de la saga

“La novicia rebelde” cumple 60 años: los secretos detrás de uno de los clásicos más entrañables del cine

La inesperada elección para Hannibal Lecter: el actor que casi fue leyenda en “El silencio de los inocentes”

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

MTV VMAs 2025: horarios, nominados y dónde ver la ceremonia en vivo