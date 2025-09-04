Mundo

Familiares de rehenes israelíes pidieron acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo de liberación

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos reclamó al primer ministro israelí y a Estados Unidos que convoquen a los equipos negociadores “sin demora”, ante las recientes propuestas del grupo terrorista para un intercambio

Guardar
Familiares de Rehenes y Desaparecidos
Familiares de Rehenes y Desaparecidos pidieron al primer ministro israelí que llegue a un acuerdo con el grupo terrorista Hamas. (EFE/ Paula Bernabéu)

Los familiares de los rehenes israelíes, que permanecen en la Franja de Gaza en manos del grupo terrorista Hamas, están desesperados por reencontrarse con sus seres queridos. Frente a este escenario de desolación, solicitaron reunir de manera inmediata a los equipos negociadores para avanzar hacia un acuerdo que permita la liberación de los secuestrados.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los allegados que fueron capturados durante los ataques realizados por Hamas el 7 de octubre de 2023, expresó en un comunicado: “Pedimos al primer ministro Netanyahu, al Gobierno de Estados Unidos y a los mediadores convocar inmediatamente a los equipos negociadores y obligarlos a que se sienten a la mesa hasta alcanzar un acuerdo”.

La declaración se conoció luego de que Hamas reiterara su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos, el alto al fuego y la salida de las tropas israelíes de la Franja. No obstante, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu restó valor a la propuesta del grupo islamista, al afirmar que no constituía ninguna novedad y remarcó que Israel solo consideraría el fin de la guerra bajo condiciones estrictas. Sus condiciones son claras: el desarme total de Hamás, la desmilitarización de Gaza y el control israelí en materia de seguridad.

Benjamín Netanyahu afronta un complicado
Benjamín Netanyahu afronta un complicado panorama interno tras el pedido de los familiares de los rehenes (REUTERS)

En su pedido de este jueves, las familias advirtieron que viven “días fatídicos” para los rehenes, a los que se les está acabando el tiempo, intensificando la presión sobre el gobierno israelí para una solución inmediata. El Foro viene solicitando desde hace meses un acuerdo integral que ponga fin a las hostilidades y permita el regreso de los 48 rehenes aún retenidos en Gaza, de los cuales al menos 20 continuarían con vida, según estimaciones israelíes. Solo en las últimas semanas se han registrado protestas multitudinarias en todo el país lideradas por estos familiares.

Desde antes del colapso del alto el fuego, vigente entre enero y marzo de este año, Hamas ya había planteado su disposición a liberar a todos los secuestrados en un solo intercambio, condicionado al repliegue israelí y la conclusión de las operaciones militares. Israel, por su parte, defendió previamente lo que denomina el “marco Witkoff”, propuesto por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, que preveía en principio un acuerdo parcial válido por 60 días para liberar a la mitad de los cautivos, aunque la propuesta nunca llegó a concretarse.

Las autoridades israelíes han rechazado cualquier solución parcial y continúan exigiendo el desarme total de Hamas como requisito imprescindible para cualquier avance en las negociaciones.

Palestinos buscan agua en medio
Palestinos buscan agua en medio de la escasez y la hambruna (REUTERS/Mahmoud Issa)

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump utilizó su perfil en la red social Truth Social para enviar un contundente mensaje al grupo terrorista: “Les digo a Hamas que devuelva inmediatamente a los 20 rehenes (no dos, ni cinco ni siete) y las cosas cambiarán rápidamente. ¡Esto terminará!”.

La Organización de Naciones Unidas manifestó de forma reiterada su preocupación por el uso del hambre como método de guerra en Gaza y denunció que la situación humanitaria en el enclave se agrava día a día. El Programa Mundial de Alimentos advirtió en agosto que varias áreas del norte de Gaza ya atraviesan “condiciones de hambruna catastrófica”. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó que se permita el ingreso de ayuda humanitaria “de manera inmediata y sin restricciones”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IsraelIsraelíesBenjamín NetanyahuHamasgrupo terrorista HamasGuerra Israel Hamas

Últimas Noticias

Al menos cinco personas resultaron heridas tras un bombardeo masivo de Rusia contra Kharkiv y Odessa

De acuerdo con los jefes regionales, los ataques provocaron incendios y daños en edificios civiles. Además, informaron que 28 drones impactaron en 17 lugares del territorio ucraniano

Al menos cinco personas resultaron

Kingda Ka se despide y deja el trono de las montañas rusas más altas a nuevos gigantes

El adiós de la legendaria atracción marca el inicio de una nueva era en los parques de diversiones, donde la competencia por la montaña rusa más alta y veloz está más reñida que nunca, según informa HowStuffWorks

Kingda Ka se despide y

La “Casa de los Muertos”: un asombroso hallazgo arqueológico da nuevas pistas sobre las prácticas funerarias de hace 7.500 años

En Anatolia, Turquía, el descubrimiento de 20 cuerpos sepultados de modo ritual en un edificio prehistórico recientemente excavado brinda nueva información sobre las primeras sociedades urbanas

La “Casa de los Muertos”:

Bokty, la impactante montaña de colores que esconde secretos de un océano milenario

Con 165 metros de altura y capas de tiza y caliza, la formación en Kazajistán conserva fósiles marinos y revela el pasado del desaparecido mar de Tetis en pleno corazón del desierto

Bokty, la impactante montaña de

Líderes europeos definen en París las garantías de seguridad para Ucrania ante la negativa de Rusia de frenar su ofensiva

El presidente francés Emmanuel Macron y el premier británico Keir Starmer copresiden la cumbre, que busca coordinar una respuesta militar y diplomática junto a Volodimir Zelensky

Líderes europeos definen en París
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La número dos de Reino

La número dos de Reino Unido, señalada por la compra fraudulenta de una vivienda: pagó menos impuestos y usó la indemnización sanitaria de su hijo con discapacidad

Benedetti defiende a candidata a la Corte tras derrota en el Senado y denuncia “acto de discriminación”

Ni salteadas ni con tomate: esta ensalada es la mejor receta para disfrutar de las judías verdes y aprovechar todos sus beneficios

Montoya regresa a Telecinco, dos meses después de su retiro voluntario: su papel en ‘Supervivientes All Stars 2′

Ouijas, crucifijos y muñecas diabólicas: la exposición que ha llegado a Madrid para celebrar el estreno de ‘Expediente Warren: El último rito’

INFOBAE AMÉRICA
Las estrellas de mar rompen

Las estrellas de mar rompen las reglas de la distribución animal

El Ejército de Israel asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio

CCOO garantiza su apoyo a la plantilla de Ryanair por el cierre de Santiago y UGT rechaza los recortes

ADN antiguo ubica el origen de los eslavos entre Bielorrusia y Ucrania

Google lleva ñla nueva interfaz Material 3 Expressive a los teléfonos Pixel antiguos

ENTRETENIMIENTO

Charlie Hunnam sorprende con su

Charlie Hunnam sorprende con su impactante transformación para “Monstruo: La historia de Ed Gein” en Netflix

Julia Fox compartió detalles sobre su etapa más compleja: “Mis mecanismos para afrontar la realidad eran las drogas, el sexo y las compras”

Sydney Sweeney y Scooter Braun tienen un romance casual, según confirmó un amigo de la actriz

Cardi B protagonizó un enfrentamiento con un fotógrafo tras ser absuelta por agresión

La razón por la que Jennifer Aniston todavía siente ansiedad al hablar ante las cámaras