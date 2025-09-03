Netanyahu dijo que la guerra entró en un momento de “acción decisiva” de Israel contra los terroristas de Hamas en Gaza

El mensaje de Netanyahu a los soldados israelíes que luchan contra Hamás en Gaza

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, anunciaron el martes que la guerra contra Hamas continuará y que las operaciones militares en la ciudad de Gaza se intensificarán en los próximos días, según Times of Israel. Zamir indicó en la base Nachshonim, en el centro del país, que la campaña terrestre ya había iniciado y que el ejército no aceptará menos que la derrota total de Hamas: “No detendremos la guerra hasta que derrotemos a este enemigo”, expresó ante reservistas y personal logístico.

Por su parte, Netanyahu dejó un claro mensaje sobre lo que sucederá en los próximos días: “A lo largo de esta guerra hemos tomado decisiones muy difíciles, decisiones que nadie creía que pudiéramos implementar. Pero las llevamos a cabo porque ustedes nos dieron, y a mí, la fuerza para liderar al Estado de Israel hacia la victoria total. Ahora nos encontramos en la etapa de acción decisiva. Creo en ustedes, confío en ustedes, y toda la nación los abraza”.

Israel avanza los preparativos para la nueva fase de su operación contra Hamas en Gaza

En paralelo, la FDI convocó a decenas de miles de reservistas para prepararse ante la inminente ofensiva, calificada por Netanyahu como la “etapa decisiva” del conflicto. Israel considera que la ciudad de Gaza representa el último bastión significativo de Hamas. No obstante, fuentes militares señalan que la cantidad de soldados que atiende el llamado al servicio ha disminuido conforme la guerra se acerca a su segundo año.

Durante las últimas semanas, las fuerzas israelíes han atacado posiciones militares y presuntos centros de reunión de combatientes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina en los barrios de Shejaiya y Zeitoun. El ejército informó el martes la eliminación de docenas de operativos enemigos, entre ellos Ahmad Abu Daf, subcomandante de compañía en el Batallón Zeitoun, señalado como responsable de numerosas emboscadas y del reclutamiento de nuevos miembros. Otro líder recientemente abatido fue Taleb Sidqi Taleb Abu Atiwi, comandante en la fuerza de élite Nukhba, vinculado a la infiltración durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Soldados israelíes se reúnen en medio de vehículos militares, a lo largo de la frontera con Gaza (REUTERS/Ammar Awad)

Al mismo tiempo, el ejército confirmó haber neutralizado a un integrante de Hamas que había tomado como rehenes a las israelíes Emily Damari, Romi Gonen y Naama Levy, liberadas a inicios de año durante un alto el fuego. Informó también la destrucción de edificios empleados por militantes armados en la ciudad de Gaza.

La FDI exhortó a la población civil, a las organizaciones humanitarias y al personal médico a evacuar las zonas de combate. En redes sociales, el portavoz en árabe, Avichay Adraee, instó a los residentes a dirigirse a la zona humanitaria de al-Mawasi, donde se reforzarán los servicios de atención médica, suministro de agua y alimentos. Adraee advirtió que acercarse a áreas de combate pone en grave riesgo la vida de los civiles. Aunque Israel anunció hace tres semanas que vaciaría la ciudad de Gaza, solo unos 10.000 de aproximadamente un millón de residentes y desplazados han evacuado al sur.

El gobierno israelí anuncia el avance de su campaña militar en la ciudad de Gaza, mientras convoca a miles de reservistas y advierte sobre una etapa decisiva en el conflicto con Hamas (REUTERS/Amir Cohen)

Las operaciones armadas han sido objeto de críticas internacionales ante el elevado número de víctimas civiles. La defensa civil en Gaza, bajo administración de Hamas, informó que al menos 82 personas murieron el martes a manos de fuerzas israelíes en distintas partes de la Franja. Un dron de la FDI habría atacado un punto de distribución de agua en al-Mawasi, causando once muertes, entre ellas siete niños —hecho que el ejército dijo desconocer. Además, médicos palestinos reportaron decenas de fallecidos en sitios de distribución de ayuda humanitaria, principalmente en el sur.

El Ministerio de Salud gazatí informó la muerte de trece personas más, incluidos tres niños, atribuidas a desnutrición y hambre, lo que eleva la cifra de muertos por estas causas a al menos 361 desde el inicio de la guerra; 130 de ellos serían menores. Según el mismo ministerio, más de 62.000 personas han muerto o se presume fallecidas en los combates, aunque estos datos no han podido ser verificados y no distinguen entre civiles y combatientes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Israel asegura haber matado a más de 22.000 combatientes en Gaza y a otros 1.600 en territorio israelí durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El ejército subraya que sus operaciones buscan minimizar víctimas civiles y acusa a Hamas de utilizar a la población como escudo, operando en edificios residenciales, hospitales, escuelas y mezquitas.

El costo estimado de la actual ofensiva en la ciudad de Gaza asciende a 25.000 millones de NIS (7.400 millones de dólares), según la emisora pública Kan, cifra que podría llevar a recortes en otras áreas del gobierno israelí.

Las operaciones militares en Gaza elevan el número de víctimas civiles y agravan la crisis humanitaria (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

En total, los grupos armados en Gaza retienen a 48 rehenes. Funcionarios militares han advertido que la intensificación de la operación en la ciudad de Gaza podría poner en peligro a rehenes y soldados, sugiriendo que Israel considere una tregua; Hamas habría aceptado recientemente una propuesta para liberar a 10 de los aproximadamente 20 rehenes vivos, mientras que Israel no ha dado respuesta oficial a ese posible acuerdo.

El saldo de víctimas israelíes en los enfrentamientos en Gaza y en la frontera con la Franja asciende a 460.