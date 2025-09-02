Mundo

Recep Tayyip Erdogan aseguró que Putin y Zelensky rechazan un encuentro directo para negociar el fin de la guerra

Mientras Ankara insiste en mantener abiertas las vías diplomáticas, las gestiones para reactivar el diálogo directo permanecen bloqueadas por recelos y condiciones exigidas desde Moscú y Kiev

El presidente turco reafirmó que no hay condiciones para una reunión de alto nivel entre Moscú y Kiev (AP Foto/Markus Schreiber)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que tanto el mandatario ruso, Vladimir Putin, como el ucraniano, Volodimir Zelensky, no muestran disposición a participar en una reunión cara a cara que permita abordar de forma definitiva el conflicto bélico entre ambos países.

Tras su regreso de Tianjín, donde participó en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Erdogan manifestó a periodistas que el ánimo de las partes todavía es insuficiente para consolidar un encuentro de alto nivel.

Según conversaciones mantenidas con Putin en China y con Zelensky de forma telefónica, el diagnóstico del presidente turco coincide en la negativa para avanzar hacia una cita directa, porque las condiciones requeridas aún no están dadas.

Durante el vuelo de regreso a Turquía, Erdogan afirmó haber conversado con Putin tanto sobre la situación actual de la invasión rusa a Ucrania como sobre los posibles pasos necesarios para una salida negociada al conflicto.

Durante la cumbre en China, Erdogan conversó con Putin sobre posibles salidas negociadas al conflicto ucraniano (Reuters)

Según Europa Press, el presidente contó que, a pesar de los insistentes pedidos de Estados Unidos, con Donald Trump promoviendo una eventual reunión, ni Putin ni Zelensky creen viable un acercamiento de ese nivel en este momento, descartando la posibilidad de que el esperado encuentro se produzca bajo las circunstancias actuales.

Erdogan añadió que semanas atrás, su ministro de Exteriores, Hakan Fidan, comunicó a las autoridades estadounidenses la disposición de Turquía para colaborar en los esfuerzos multilaterales hacia la paz, sin que esto haya modificado el estancamiento entre Moscú y Kiev.

El canciller turco, Hakan Fidan, transmitió a Washington la disposición de Turquía para colaborar en esfuerzos de paz (REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Al detallar los contactos con ambas partes, Erdogan explicó que Turquía mantiene abiertas todas las vías de diálogo y aboga porque las negociaciones entre rusos y ucranianos puedan elevar su nivel.

En declaraciones a la prensa recogidas por la cadena TRT Haber, afirmó que Ankara intenta mantener viva la expectativa de que el proceso de paz arroje resultados, aunque considera que todavía no es el momento oportuno para una iniciativa de alto nivel.

La posición de Putin sobre una posible cumbre bilateral incluyó matices y condiciones previas. Tras la cita de Alaska, la propuesta de Trump para mediar en el diálogo directo fue recibida con escepticismo por el Ministerio de Exteriores ruso.

El canciller ruso, Sergey Lavrov, declaró hace unas semanas, que no existe ningún avance hacia un contacto directo, acusando a Ucrania de rechazar condiciones políticas previas y cuestionando la legitimidad de Zelensky como interlocutor. Desde la presidencia ucraniana, replicaron que una reunión solo sería posible si Estados Unidos ejerce mayor presión sobre Moscú para revertir su negativa.

Europa diseña garantías de seguridad para Ucrania en busca de una paz sostenible, con apoyo clave de Estados Unidos

Mientras persiste la falta de avances en el acercamiento entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, la comunidad europea busca alternativas para asegurar el futuro de Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz.

La presidencia francesa, a través de sus funcionarios, comunicó que Europa está preparada para participar activamente en la estructuración de garantías de seguridad para Ucrania tras cualquier entendimiento de paz con Rusia, según informó EFE.

París se prepara para recibir a Zelensky y determinar junto a Macron y otros líderes europeos las garantías de seguridad para Kiev (Reuters)

Este compromiso europeo requiere, por su dimensión y alcance, tanto el respaldo político como la participación técnica de Estados Unidos. La iniciativa se sitúa en el marco de la diversidad de posiciones que existen actualmente en el escenario diplomático sobre la guerra en Ucrania.

El tema será central en la cumbre agendada en París para el jueves, en la que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky mantendrá reuniones con una treintena de países que integran la Coalición de Voluntarios, junto a otros líderes europeos.

El encuentro será copresidido por Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Según la oficina del Elíseo citada por EFE, el objetivo consiste en consensuar una arquitectura estable que articule una respuesta conjunta y sostenible de protección para Ucrania ante futuras amenazas.

Keir Starmer y Emmanuel Macron copresidirán en París un encuentro clave con líderes europeos para definir el sistema de protección futura para Kiev (Reuters)

(Con información de Europa Press y EFE)

