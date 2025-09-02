Erdogan quiere mediar en el proceso de paz armenio-azerbaiyano mientras crece la disputa por el corredor de Zangezur

Erdogan busca consolidar el proceso de paz armenio-azerbaiyano mientras crece la disputa por el corredor de Zangezur (REUTERS/archivo)

El reciente encuentro entre Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, Ilham Aliev, presidente de Azerbaiyán, y Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia, marcó un nuevo capítulo en el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, con el foco puesto en el desarrollo del corredor de Zangezur. La reunión, celebrada en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái esta semana, situó a Turquía en el centro de las negociaciones regionales y reavivó el debate sobre la reconfiguración de las rutas estratégicas en el Cáucaso Sur.

Durante la cumbre, Erdogan mantuvo conversaciones con sus homólogos de Azerbaiyán y Armenia, en las que afirmó que ambos países están “en el mismo punto y dirección” hacia la paz. El presidente turco subrayó la importancia del corredor de Zangezur, un proyecto que conectaría Azerbaiyán con el enclave de Najicheván a través de territorio armenio, y que, según sus palabras, “será muy beneficioso” para el tránsito por carretera y ferrocarril, así como para la apertura de pasos fronterizos. Erdogan también abordó las preocupaciones de Rusia e Irán sobre el impacto geopolítico de este corredor, asegurando que “carecen de fundamento” y recordando que el proyecto fue incluido en una declaración conjunta alcanzada en Washington entre Pashinián y Aliev, bajo el patrocinio de Donald Trump, aunque los detalles concretos aún no se han hecho públicos.

Corredor de Zangezur y competencia internacional

El corredor de Zangezur se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda regional. Su trazado, que atravesaría Armenia para unir Azerbaiyán con Najicheván y, por extensión, con Turquía, representa una apuesta estratégica para Bakú y Ankara, que lo consideran clave para la integración logística y comercial. Sin embargo, la iniciativa ha generado recelos en Moscú y Teherán, que ven en ella una amenaza a su influencia sobre las rutas del Cáucaso Sur y temen una alteración del equilibrio geopolítico tradicional.

Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia y Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía se reunieron esta semana en China (@NikolPashinyan)

La cita de Tianjín se inscribe en una secuencia de gestos diplomáticos y encuentros de alto nivel que han marcado los últimos meses. En junio de 2025, Pashinián realizó una visita histórica a Estambul, donde Erdogan expresó su apoyo al proceso de paz y a la normalización de las relaciones bilaterales. Posteriormente, en agosto, Armenia y Azerbaiyán firmaron en la Casa Blanca una declaración conjunta, con la mediación de Trump, que contempla la creación de un corredor de transporte a través de Armenia.

Turquía respaldó públicamente este acuerdo, calificándolo como una oportunidad estratégica para toda la región. Ese mismo mes, Erdogan y Aliev mantuvieron una conversación telefónica para reafirmar la cooperación bilateral y el compromiso con la estabilidad regional. Ya en septiembre, además de sus reuniones con Aliev y Pashinián, Erdogan sostuvo un diálogo con Vladimir Putin en Tianjín, consolidando la imagen de Turquía como un actor central en los equilibrios del Cáucaso y en el proceso de paz.

Proyección regional

El trasfondo de estas negociaciones se remonta a la larga disputa por Nagorno Karabaj, una región que, tras la desintegración de la Unión Soviética, se convirtió en escenario de enfrentamientos recurrentes. La guerra de 2020 permitió a Azerbaiyán recuperar territorios bajo control armenio, modificando el equilibrio regional y abriendo una nueva etapa de negociaciones, en las que han intervenido Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y, con creciente protagonismo, Turquía.

Ilham Aliev, presidente de Azerbaiyán (EFE/ARCHIVO)

La proyección de Ankara como mediador y socio imprescindible en el Cáucaso Sur responde a la voluntad de Erdogan de consolidar la influencia turca en una región tradicionalmente dominada por Rusia e Irán. Sin embargo, la desconfianza histórica de los armenios hacia Ankara luego del genocidio perpetrado por el imperio Otomano hace más de un siglo -nunca reconocido por el gobierno musulmán- agrega incertidumbre y obliga a buscar garantías más confiables para Ereván.

El corredor de Zangezur podría transformar la conectividad entre Asia Central, el Cáucaso y Europa, reduciendo la dependencia de rutas bajo control ruso o iraní. Al mismo tiempo, la implicación de Estados Unidos, con Trump al frente de los recientes acuerdos, y el interés mostrado en foros multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái, evidencian la competencia internacional por definir el futuro de la región.

Las señales de apertura y el dinamismo diplomático de los últimos meses sugieren la posibilidad de avances concretos en la normalización de relaciones entre Armenia y Turquía, así como en la consolidación de un acuerdo de paz duradero entre Ereván y Bakú. La secuencia de encuentros bilaterales y multilaterales refleja tanto la fragilidad del momento como la oportunidad de transformar el mapa estratégico de la región.