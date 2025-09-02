La India aseguró que sigue negociando un acuerdo comercial con Estados Unidos pese a la vigencia de los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

El ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, aseguró este martes que Nueva Delhi está dialogando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial bilateral con este país, pese a las medidas punitivas de Washington por las compras de petroleo ruso.

“Han sucedido muchas cosas y todavía queda mucho por hacer, pero estamos dialogando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial bilateral”, dijo Goyal durante un evento en Nueva Delhi.

La declaración se produce semanas después de que la sexta ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre los dos países se pospusiese poco antes de que entrasen en vigor al completo los gravámenes estadounidenses a productos indios que se elevan al 50 %.

La justificación de la Casa Blanca para estos aranceles ha sido la continua compra de petróleo ruso por parte de la India. Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

Esta decisión ha llevado a un enfriamiento en las relaciones comerciales entre la India y Estados Unidos, su mayor socio comercial en la actualidad.

Paralelamente, este país asiático ha explorado en las últimas semanas nuevas alianzas comerciales con Rusia, China y otros países.

“Si bien la India seguirá teniendo cada vez más relaciones con países de todo el mundo, fortalecerá sus amistades con todos los países a medida que siga teniendo nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea (UE), con Chile, Perú, Nueva Zelanda, Australia u Omán”, aseguró el ministro de Comercio indio.

Por su parte, El ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, aseguró este martes que las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE) “han alcanzado una fase muy avanzada” e informó que el comisario europeo, Maros Sefcovic, viajará a Nueva Delhi el próximo 12 de septiembre.

“Hemos alcanzado una fase muy avanzada en las negociaciones de nuestro acuerdo de libre comercio con la UE (...) El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, llegará el 12 de este mes”, dijo Goyal a los medios en un evento en Nueva Delhi.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se estrechan la mano después de que el secretario de Estado de Negocios y Comercio británico, Jonathan Reynolds, y el ministro de Industria y Abastecimiento indio, Piyush Goyal, firmaran un acuerdo de libre comercio en Chequers, cerca de Aylesbury, Inglaterra.

El ministro aseguró que la India y los 27 están logrando “avances muy activos y significativos”.

“En cuanto al acuerdo de libre comercio, hemos finalizado los términos de referencia. Ahora fijaremos los próximos pasos y las fechas para iniciar las negociaciones”, añadió Goyal.

Preguntado más en detalle sobre el posible acuerdo, el ministro de Comercio indio insistió en que la vocación de Nueva Delhi no es negociar acuerdos comerciales con plazos.

“Sólo negociamos por un buen trato, justo, equitativo y mutuamente beneficioso”, dijo Goyal.

Esta declaración coincide además con la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, a la India, para reunirse con Goyal y con el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron en febrero de este año, durante la visita de la líder alemana a este país asiático, que el acuerdo entre los dos países concluiría antes de que finalice 2025.

Los principales escollos para la negociación, según la India, son la necesidad de “un enfoque igualitario en las barreras no arancelarias” para los dos bloques, así como marcos regulatorios inclusivos y proporcionados para evitar que se restringa el intercambio entre los dos actores.

