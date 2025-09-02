Mundo

El presidente de Irán dijo que el país volverá a colaborar con la agencia atómica de la ONU

El régimen de Teherán se distanció del organismo internacional tras recibir un golpe duro durante la guerra de los 12 días en los que Israel y Estados Unidos dañaron su plan nuclear

Guardar
El presidente iraní Masoud Pezeshkian
El presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente chino Xi Jinping se estrechan la mano al reunirse en Beijing, China, este martes (WANA/Reuters)

El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció que su país está dispuesto a cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a pesar de las críticas que dirigió contra la agencia por su supuesto trato deshonesto hacia Irán.

Durante una entrevista con la Televisión Central China (CCTV) realizada el martes durante su visita oficial a Beijing, Pezeshkian declaró: “El Organismo no trató a Irán con honestidad, pero a pesar de ello, estamos dispuestos a cooperar dentro de los marcos internacionales aceptados y sin dobles estándares”.

Las declaraciones del mandatario iraní se produjeron en el marco de su participación en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en la ciudad nororiental china de Tianjin, y su posterior reunión con el presidente chino Xi Jinping.

Críticas a Occidente

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian,
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una reunión con el presidente chino, Xi Jinping (no en la foto), en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. (Parker Song/REUTERS)

Pezeshkian aprovechó la entrevista para criticar lo que considera un doble estándar de las potencias occidentales respecto al programa nuclear iraní. “Los mismos que violaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) ahora afirman que Irán no cumple con sus obligaciones”, declaró el presidente iraní, en referencia al acuerdo nuclear de 2015 del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018 bajo la administración de Donald Trump.

Por su parte, Europa evalúa activar el mecanismo de “snapback” que restablecería sanciones internacionales, mientras las negociaciones este martes en Ginebra entre el régimen persa y el E3 (el Reino Unido, Francia y Alemania) finalizaron sin avances.

El mandatario iraní enmarcó estas críticas dentro de un contexto más amplio de oposición al “unilateralismo” que, según su perspectiva, permite que “el régimen sionista y a sus partidarios ignoren todos los marcos legales y globales y afirmen que defienden los derechos humanos”.

Respaldo chino a la posición iraní

“China valora el compromiso reiterado
“China valora el compromiso reiterado por Irán de no buscar armas nucleares y respeta el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos”, declaró Xi. (Parker Song/REUTERS)

Por su parte, el presidente chino Xi Jinping expresó el apoyo de Beijing a la posición iraní durante su reunión bilateral con el mandatario iraní del martes. Según un comunicado oficial de CCTV, Xi declaró que “China valora el compromiso reiterado por Irán de no buscar armas nucleares y respeta el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos”.

El líder chino añadió que su país “continuará defendiendo la justicia, promoviendo una solución al problema nuclear iraní”, al tiempo que reiteró que “China apoya a Irán en la salvaguardia de su integridad territorial y su soberanía y dignidad nacionales”.

Xi también enfatizó que “la fuerza no es la vía correcta para resolver las diferencias” y destacó que “las relaciones entre China e Irán han superado la prueba de la volatilidad de la situación internacional”.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas

El presidente de Rusia, Vladimir
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estrecha la mano del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, durante una reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin. (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

La visita de Pezeshkian a China se produce en un momento de creciente tensión entre Irán y las potencias occidentales, lo que ha llevado a Teherán a buscar el fortalecimiento de sus alianzas con países como China y Rusia.

Durante la entrevista, el presidente iraní elogió el modelo de desarrollo chino, describiéndolo como “completamente resuelto, experto, basado en un plan preciso y encomiable”. Pezeshkian también respaldó la propuesta china de “Reforma de la Gobernanza Global”, calificándola como “un paquete codificado cuyo éxito depende de la implementación de todos sus aspectos y componentes”.

El mandatario iraní señaló que este programa “busca reemplazar el multilateralismo y un enfoque orientado a la justicia en el mundo”, y consideró fundamental “atraer el apoyo de los países que apoyan a China en la lucha contra el unilateralismo”.

Por su parte, Pezeshkian confirmó que Teherán “profundizará la cooperación con China, independientemente de la evolución de la situación internacional” y expresó la disposición de su país a “coordinar estrechamente con China para oponerse conjuntamente al unilateralismo y la política de poder”.

Contexto regional

Las declaraciones de cooperación nuclear se producen en un contexto de alta tensión regional. Durante la cumbre de la OCS, Pezeshkian denunció “la continuación de la masacre en Gaza” y calificó como “ilegal” la agresión militar contra su país que atribuyó a Israel y Estados Unidos.

Respecto a la posibilidad de nuevos ataques militares, el presidente iraní mantuvo una postura desafiante: “Irán no ha buscado ni busca la guerra ni los disturbios, pero ha demostrado que es muy capaz de defenderse poderosamente”.

La visita del mandatario iraní a Beijjing incluirá su participación en el desfile militar del miércoles por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, evento al que también asistirán el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un.

El líder supremo iraní Ali Khamenei había subrayado previamente la importancia de profundizar los lazos con China “para impulsar cambios significativos en los asuntos regionales y globales”, lo que subraya la estrategia de Teherán de fortalecer sus alianzas ante la presión internacional sobre su programa nuclear.

Temas Relacionados

Masoud PezeshkianIránONUPrograma nuclear iraníOIEAChinaXi JinpingGuerra en Medio OrienteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Tres hermanos batieron un récord al completar la travesía más rápida del océano Pacífico

Ewan, Jamie y Lachlan Maclean navegaron sin escalas desde Lima hasta Cairns, en Australia, con el objetivo de recaudar fondos para una campaña solidaria

Tres hermanos batieron un récord

Ucrania dañó un quinto de la capacidad petrolera rusa y amenaza al corazón energético de Putin

Los ataques sistemáticos contra refinerías y oleoductos han paralizado entre el 17% y 21% del potencial de procesamiento ruso, provocando escasez de combustible, alzas de precios en gasolineras y la prohibición de exportar gasolina

Ucrania dañó un quinto de

Viajó en secreto a una clínica de eutanasia en Suiza: “Nos enteramos por WhatsApp de que mi madre había muerto”

Maureen Slough tenía 58 años cuando tomó al decisión. La hija denunció que el establecimeinto, Pegasos, utilizó documentación presuntamente falsificada para autorizar el procedimiento

Viajó en secreto a una

Se quedó dormido con la tienda abierta y lo atacaron dos hienas: “Lo encontré cubierto de sangre, irreconocible”

Nicolas Hohls fue sorprendido durante el sueño en una reserva natural. Primero, uno de los animales lo mordió en el pie y comenzó a arrastrarlo. El segundo ejemplar le sujetó la cabeza con sus mandíbulas

Se quedó dormido con la

El saldo de víctimas por el terremoto en Afganistán superó las 1.400 muertes y continúan las tareas de rescate

Un sismo de magnitud 6,0 sacudió la provincia de Kunar y zonas cercanas, provocando una devastación masiva, miles de víctimas y viviendas destruidas, mientras continúan las labores de rescate y aumenta la cifra de afectados

El saldo de víctimas por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Euro a pesos colombiano martes

Euro a pesos colombiano martes 2 de septiembre 2025, precio de apertura

La conferencia de hoy 2 de septiembre | En vivo

Buscan tumbar nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

Regreso a Clases 2025: abierta convocatoria de Becas en Edomex y recibas hasta 4 mil pesos

Dólar se fortalece frente al peso en Colombia hoy 2 de septiembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Quién es Alexandre de Moraes,

Quién es Alexandre de Moraes, el poderoso y polémico juez a cargo del juicio a Jair Bolsonaro

La India aseguró que sigue negociando un acuerdo comercial con Estados Unidos pese a la vigencia de los aranceles

Alemania alerta del incremento de "reclutamientos" de espías por parte de Rusia a través de redes sociales

El presidente del Parlamento de Irán adelanta "medidas disuasorias" contra la amenaza de sanciones a Teherán

El PSOE asegura que está dispuesto a "pelearse" y negociar con todos los grupos para aprobar los Presupuestos

ENTRETENIMIENTO

Así vive Charlie Sheen tras

Así vive Charlie Sheen tras ocho años sobriedad: “Me gusta pensar que la próxima dosis me mataría”

La verdadera distancia recorrida por Bilbo Bolsón y su compañía sorprende a los fans de El Hobbit

Orlando Brown advirtió sobre la fama: “No experimentes con drogas, no hagas cosas solo por la atención”

Paul Weller habló sobre el éxito con The Jam: “Siempre pensé que íbamos a lograrlo, pero solo en una forma adolescente muy pretenciosa”

Ethan Hawke reveló por qué agradece no haber protagonizado “Titanic”