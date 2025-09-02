Mundo

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Los habitantes de Tarsin quedaron atrapados sin posibilidad de huida y solo una persona sobrevivió al desastre. El Movimiento Ejército de Liberación solicitó la intervención de la ONU y otras agencias para realizar las tareas de rescate

Deslizamiento de tierra en Sudán

Un deslizamiento de tierra provocado por intensas lluvias destruyó por completo la aldea de Tarsin, al oeste de Sudán, dejando al menos mil muertos y sólo un sobreviviente, según informó el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán (SLA, por sus siglas en inglés) en un comunicado difundido este martes.

El desastre ocurrió el domingo en la zona montañosa de Jebel Marra, dentro del distrito de Amo, en el conflictivo estado de Darfur, y ha sido descrito por la organización rebelde como de dimensión “masiva y devastadora”.

“Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo”, expresó el grupo dirigido por Abdelwahid Mohamed Nour.

La primera evaluación determinó que todos los habitantes de Tarsin, cerca de mil personas, entre ellos hombres, mujeres y niños, perdieron la vida como consecuencia del colapso de lodo y rocas que sepultó viviendas y pobladores sin dar opción de escape. Solo una persona logró sobrevivir al desastre, según confirmaron fuentes del grupo rebelde.

Los habitantes de Tarsin quedaron atrapados sin posibilidad de huida y solo una persona sobrevivió al desastre (Fuente)

La aldea situada en las montañas de Marra quedó “completamente arrasada”, señala el comunicado. Como resultado, el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán solicitó apoyo urgente a las Naciones Unidas y a organismos humanitarios internacionales para la recuperación de los cuerpos y el despeje de escombros en la zona afectada. La magnitud de la catástrofe, en una región ya golpeada por el conflicto armado y la escasez de recursos, hace que la respuesta local sea insuficiente para enfrentar las tareas de rescate y la posterior gestión del desastre.

Sudán atraviesa una guerra interna desde hace dos años entre el ejército nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia paramilitar que opera predominantemente en Darfur del Norte. El conflicto ha forzado el desplazamiento de millones de personas, muchas de ellas en busca de refugio en lugares remotos e inseguros como las montañas de Jebel Marra. La región permanece bajo control del citado movimiento rebelde, que ha intentado mantener una posición neutral frente a los enfrentamientos entre el ejército y las FAR, aunque su acceso a recursos es limitado.

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó mas de mil muertos (Fuente)

El desastre natural ocurre en un contexto de crisis humanitaria extrema. Según organizaciones internacionales, más de la mitad de la población sudanesa enfrenta niveles críticos de inseguridad alimentaria, y el acceso a medicinas y otros servicios básicos es gravemente insuficiente. Los desplazamientos masivos han saturado áreas ya vulnerables, como Jebel Marra, donde la llegada de lluvias torrenciales agravó los riesgos para comunidades instaladas en viviendas precarias.

La guerra ha empujado a miles de familias a buscar cobijo en zonas montañosas, aunque la geografía agreste y la falta de infraestructura complican cualquier intento de rescate o asistencia. Representantes del Movimiento Ejército de Liberación subrayan que el deslizamiento de tierra ocurrió tras varios días de lluvias intensas. “La aldea ha sido completamente nivelada”, señalaron en su informe, pidiendo que se sumen urgentemente equipos de rescate internacionales y recursos especializados para recuperar los cuerpos y prevenir brotes sanitarios en la región.

La aldea situada en las montañas de Marra quedó “completamente arrasada” (Fuente)

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y otras entidades humanitarias monitorean la situación en Darfur y destacan que la aldea de Tarsin no es un caso aislado, ya que inundaciones y deslizamientos afectan regularmente a miles de personas en el país, especialmente durante la temporada de lluvias intensas. El gobierno central, sumido en el conflicto con las FAR y enfrentando serias restricciones de logística, apenas ha emitido declaraciones mientras la comunidad internacional debate cómo canalizar ayuda en un territorio dividido y de difícil acceso.

El comunicado del grupo rebelde remarca que sin cooperación internacional el operativo de rescate será prácticamente inviable. La urgencia radica en evitar nuevas tragedias entre desplazados que continúan llegando a la región, donde el clima y el conflicto armado se combinan para crear una crisis humanitaria de enorme magnitud.

(Con información de AFP y Reuters)

