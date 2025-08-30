Mundo

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

La dictadura venezolana abrió este viernes una nueva jornada de registro para integrar milicias civiles, en el marco de la llamada Gran Jornada de Alistamiento

Un miembro de la Guardia del régimen venezolano exhibe armas a ciudadanos recién inscritos en las milicias civiles, durante una jornada nacional de alistamiento convocada por la dictadura de Nicolás Maduro, en el Museo Militar de Caracas, el sábado 23 de agosto de 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La segunda etapa del alistamiento de milicianos comenzó este viernes en Venezuela con el objetivo de “defender” al país frente a lo que la dictadura de Nicolás Maduro denuncia como “amenazas” de Estados Unidos, al que acusa de desplegar “buques de guerra” en el mar Caribe como parte de sus “acciones hostiles”.

La denominada Gran Jornada de Alistamiento fue inaugurada con un nuevo llamado de Maduro, a través de redes sociales, para que los ciudadanos se registren este viernes y sábado “en defensa de la paz y la libertad que merece la patria”. En un video difundido por el dictador se muestran imágenes de la primera fase del proceso, realizada el pasado fin de semana, junto a la bandera venezolana, con una invitación a participar “con lealtad y compromiso”.

De acuerdo con el régimen, en esta segunda fase se habilitaron 945 puntos de inscripción, mientras que en la primera, los días 23 y 24 de agosto, se desplegaron 15.751 puestos en “bases populares de defensa integral”, cuarteles y plazas públicas.

La segunda etapa del alistamiento de milicianos arrancó con el propósito de “defender” al país frente a las supuestas “amenazas” de Estados Unidos, según la dictadura de Nicolás Maduro.

Desde Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó la “respuesta del pueblo ante el tamaño de la agresión imperialista que se cierne contra Venezuela” y aseguró que en esta segunda jornada están “mejor organizados”, con 140 puntos de registro en la región capital, que abarca Caracas y los estados Miranda y La Guaira.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) difundió en Telegram imágenes del proceso en la capital y en estados como Cojedes, Táchira, Zulia y Falcón. La campaña también incluye videos generados con inteligencia artificial en los que personajes históricos como Simón Bolívar y el beato José Gregorio Hernández —que será canonizado en octubre— llaman a sumarse a las milicias.

El Gobernador del estado Falcón como parte de los videos hechos por altos funcionarios del régimen de Venezuela haciendo llamados al alistamiento de la Milicia

El proceso se enmarca en el Plan Nacional de Soberanía y Paz, puesto en marcha tras el anuncio de Estados Unidos de desplegar buques en aguas cercanas como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. Washington, que recientemente duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al mandatario de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

En paralelo al alistamiento, la dictadura venezolana anunció el despliegue de buques de “mayor porte” en el Caribe y de 15.000 efectivos en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, con el fin de reforzar la seguridad y combatir grupos delictivos.

Maduro afirmó este jueves que el “asedio” internacional representa una oportunidad para fortalecer los planes de defensa nacional. Asimismo, la misión venezolana ante la ONU denunció que Estados Unidos planea enviar la próxima semana “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” hacia sus costas. Ante ello, el régimen pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que Washington cese sus “acciones hostiles”.

(Con información de EFE)

