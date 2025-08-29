El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

El video de Tom Phillips después de casi cuatro años prófugo

Nuevas imágenes de CCTV captadas el pasado miércoles muestran a quien la policía cree que es el fugitivo neozelandés Tom Phillips y uno de sus hijos, quienes irrumpieron y robaron en una tienda tras casi cuatro años prófugos.

Las imágenes muestran a un hombre enmascarado y a un niño mirando por los escaparates de una tienda en Piopio. Se observaron chispas antes de que la pareja emergiera con objetos y huyera del lugar en un vehículo todoterreno.

El sargento detective Andy Saunders declaró que la policía de Nueva Zelanda “cree que la pareja en estas imágenes son Tom (Phillips) y uno de sus hijos”.

Phillips desapareció en 2021 con sus tres hijos después de llevarlos al desierto de Waikato tras una pelea con su madre, según varios medios de comunicación.

Desde entonces ha eludido su captura, y la policía cree que se ha estado escondiendo en las ondulantes colinas de la región de Waikato, en la Isla Norte.

Las imágenes de las cámaras de seguridad publicadas por la policía muestran a dos personas con linternas en la cabeza —una vestida con ropa oscura y otra de baja estatura con camuflaje— frente a una tienda.

Sus rostros están cubiertos.

“Creemos que la pareja que aparece en estas imágenes son Tom y uno de sus hijos”, declaró el sargento detective Andy Saunders en una rueda de prensa.

“Estuvieron en la zona durante 13 minutos, tras haber entrado y salido en un quad”, añadió.

Una captura que muestra a quien se cree que es Tom Phillips después de casi cuatro años prófugo

La policía indicó que la pareja aparentemente utilizó una herramienta eléctrica para forzar un contenedor refrigerado antes de huir con el botín en el quad. Se cree que las imágenes, captadas el miércoles, son las primeras de Phillips desde octubre de 2024, cuando cazadores de cerdos grabaron un video que aparentemente lo mostraba con los niños.

Fue visto varias veces en 2023.

Desde su huida, la policía sospecha que Phillips ha cometido varios delitos.

Ha sido acusado de robo con agravantes, lesiones con agravantes y posesión ilegal de arma de fuego.

El caso ha conmocionado a gran parte del país, especialmente en la zona de Waikato y la ciudad de Marokopa, donde se sospecha que Phillips se esconde.

La policía cree que ha recibido ayuda para evadir a las autoridades.

“En el centro de todo esto están tres niños que han estado fuera de su hogar durante cuatro años”, dijo Saunders.

“Su bienestar es nuestra principal prioridad”.

Los niños —Jayda, Maverick y Ember—, que ahora tienen 9, 10 y 12 años, no han ido a la escuela desde que su padre se dio a la fuga.

La policía ha rechazado las peticiones de usar tácticas más contundentes por temor al impacto en los niños.

“Esto tomará el tiempo que sea necesario”, dijo Saunders.

“Nuestro objetivo es rescatar a esos niños sanos y salvos. No vamos a entrar en una situación de confrontación”.

(Con información de Reuters y AFP)