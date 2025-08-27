Mundo

Un jubilado construyó una impactante réplica de la Torre Eiffel tras ocho años de trabajo

Jean-Claude Fassler, de 77 años, dedicó su tiempo libre a realizar su sueño: reprodujo el icónico monumento parisino en su propiedad a una escala de 1/10

Un abuelo francés completa la construcción de una réplica de la Torre Eiffel

Después de ocho años de meticulosa artesanía, el metalúrgico jubilado Jean-Claude Fassler logró el sueño de su vida este martes en el tranquilo pueblo de Sainte-Croix-aux-Mines: completar una impresionante réplica a escala 1/10 de la Torre Eiffel.

Con la ayuda de su nieto, Fassler pasó todo ese tiempo recreando la obra maestra de Gustave Eiffel de 1889, transformando su patio trasero en un taller de ambición y herencia.

Una vista de dron muestra a trabajadores arreglando la parte superior de una réplica a escala 1/10 de la Torre Eiffel, construida por el metalúrgico jubilado de 77 años Jean-Claude Fassler de la región de Alsacia, utilizando planos originales de la Torre Eiffel, durante el ensamblaje de sus partes después de ocho años de meticulosa artesanía, en Sainte-Croix-aux-Mines, Francia, el 26 de agosto de 2025. REUTERS/Lucien Libert

“He sido fan de Gustave Eiffel durante mucho tiempo”, dijo Fassler. “La Torre Eiffel es el monumento más famoso del mundo, así que quería hacer eso. Pero no como está ahora; prefiero la original”.

El montaje final fue un espectáculo en sí mismo, con los residentes locales reunidos mientras una imponente grúa izaba los últimos segmentos de acero, culminando con la instalación del nivel superior. Aplausos y vítores estallaron cuando el monumento en miniatura alcanzó su altura máxima.

Jean-Claude Fassler, metalúrgico jubilado de 77 años de la región de Alsacia, reacciona tras ensamblar las diferentes partes de una réplica a escala 1/10 de la Torre Eiffel que construyó tras ocho años de meticuloso trabajo artesanal, en Sainte-Croix-aux-Mines, Francia, el 26 de agosto de 2025. REUTERS/Lucien Libert

“Me siento bien. Tendremos que abrir una botella de champán después, me siento bien”, dijo el hombre de 77 años. “Era un trabajo de todos los días, no había otra manera. Sábados incluidos, e incluso a veces los domingos. Nunca parábamos. Hay miles de piezas”.

“Respeté todos los ángulos y las medidas, porque no se puede hacer al azar. Hay que mantener esos ángulos y medidas; de lo contrario, no se puede construir así, eso seguro”, confirmó a los presentes.

La estructura está pintada en el característico “rojo Venecia”. REUTERS/Lucien Libert

Con 31 metros de altura (101,7 pies), la réplica es un fiel homenaje al original, construida a partir de planos históricos que Fassler descubrió en una reproducción de los dibujos de Eiffel de 1989.

Sostentada por pilares de 8,5 toneladas y pintada en el característico “rojo Venecia”, la estructura presenta pasadizos intrincados y detalles decorativos que reflejan el espíritu de París.

Vista de una réplica a escala 1/10 de la Torre Eiffel. REUTERS/Lucien Libert

Fassler invirtió su propio dinero y utilizó herramientas de su antiguo negocio para darle vida al proyecto.

Espera vender la réplica para recuperar los gastos, pero tiene un sueño personal antes de desprenderse de ella: “Voy a dormir en el primer piso, por una noche. Así podré decir que la he logrado y que tengo un apartamento en la Torre Eiffel”.

(con información de Reuters)

