Mundo

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

En medio de la presión internacional por un acuerdo de paz, el mandatario estadounidense reconoció que las condiciones de un eventual pacto siguen abiertas a negociación

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky,
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, saluda mientras se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en Washington DC, Estados Unidos. 18 de agosto de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania en medio de la guerra con Rusia, aunque reconoció que los detalles de esas garantías aún están en proceso de definición.

La cuestión de las garantías de seguridad se ha convertido en el punto más delicado de la diplomacia internacional. Para Kiev, significan una promesa de protección que refuerce su soberanía y evite nuevas agresiones; para Moscú, son percibidas como una amenaza directa de expansión occidental. La sombra del Memorando de Budapest de 1994 —cuando Ucrania entregó su arsenal nuclear a cambio de compromisos de seguridad violados años después por Rusia— está presente en cada negociación.

Trump relató que en su reunión del 15 de agosto en Alaska con Vladimir Putin, ambos líderes discutieron sobre el futuro de sus arsenales estratégicos. “Nos gustaría desnuclearizar. Es demasiado poder, y hablamos de eso también. Es parte, pero primero tenemos que terminar la guerra”, dijo el mandatario.

En cuanto a la negativa de Putin a sentarse con Volodímir Zelensky, Trump fue directo: “Porque a él no le gusta”.

El enviado especial de la Casa Blanca, Keith Kellogg, matizó la posición presidencial y aseguró que Washington trabaja “muy, muy duro” para allanar el camino hacia el final de la guerra. Al mismo tiempo, el vicepresidente J.D. Vance sostuvo que Moscú ya realizó concesiones, como renunciar a la idea de instalar un gobierno títere en Kiev y reconocer la integridad territorial ucraniana.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se dan la mano durante una conferencia de prensa luego de su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, EEUU, el 15 de agosto de 2025 (REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo)

Rusia, sin embargo, transmite un relato distinto. El canciller Serguéi Lavrov acusó a las capitales europeas de bloquear las negociaciones y elogió la disposición de Trump a buscar una salida política. Negó además que Moscú apunte contra civiles, pese a que Ucrania denuncia ataques diarios con drones y misiles sobre sus principales ciudades. Kiev, por su parte, ha intensificado las operaciones de represalia dentro de territorio ruso, interrumpiendo incluso vuelos comerciales en el este del país.

La comunidad internacional ha respondido con nuevos compromisos de ayuda. Canadá anunció un paquete de más de 1.400 millones de dólares, mientras que Alemania, Noruega y otros países europeos avanzan en un fondo conjunto para reforzar las baterías antimisiles Patriot. El respaldo no se limita al terreno militar: también incluye asistencia económica y proyectos de reconstrucción para sostener la resistencia ucraniana.

En paralelo, Washington y Bruselas exploran cómo dar forma a las garantías prometidas. Entre las opciones figuran el despliegue de tropas europeas bajo mando nacional, sistemas de defensa aérea estadounidenses o patrullajes de apoyo aéreo. Todas estas medidas, sin embargo, chocan con la oposición tajante de Moscú a cualquier presencia militar occidental en suelo ucraniano.

Un alto funcionario ucraniano declaró que un primer borrador de garantías “de estilo OTAN” podría estar listo “a principios de la próxima semana”. Esa expectativa alimenta esperanzas en Kiev, aunque en otras capitales crece el temor a un choque frontal con Rusia si el documento se acerca demasiado al paraguas defensivo de la alianza atlántica.

En esta imagen tomada de
En esta imagen tomada de un video publicado por el servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa el lunes 25 de agosto de 2025, un lanzacohetes múltiple BM-21 del Ejército Ruso dispara hacia una posición ucraniana en un lugar no revelado de Ucrania (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP)

Europa debate alternativas con cautela. En Berlín se discute la posibilidad de zonas de exclusión aérea limitadas, respaldadas por aviones estadounidenses. Otras propuestas sugieren compromisos escalonados de defensa. Ninguna ha logrado el aval de Moscú, que exige como condición la cesión formal de Crimea y partes del Donbás, algo inaceptable para Kiev.

El recuerdo del Memorando de Budapest pesa como advertencia. En 1994, Ucrania renunció a su poder nuclear con la promesa de recibir garantías de seguridad

Mientras los diplomáticos negocian, la guerra avanza. Las sirenas antiaéreas siguen sonando en Dnipro, Kharkiv y Odesa. En Moscú, Putin se muestra dispuesto a hablar de desarme solo después de obtener concesiones territoriales. Y en Washington, Trump busca proyectar liderazgo internacional sin comprometer en exceso a su país en una guerra que divide a la opinión pública.

El camino hacia la paz, por ahora, permanece minado. Entre ambiciones de desnuclearización, vetos rusos y ayudas millonarias, lo único seguro es la incertidumbre. “Primero tenemos que terminar la guerra”, repitió Trump. Pero el final, de momento, parece tan esquivo como el inicio de unas verdaderas garantías de seguridad.

