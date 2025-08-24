JD Vance afirmó que Rusia hizo “concesiones significativas” a Trump para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos (REUTERS/Alyssa Pointer)

“Los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto”. Con esta afirmación, el vicepresidente de Estados Unidos JD Vance marcó un giro en la percepción internacional sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Durante una entrevista televisiva, Vance rechazó la idea de que Moscú esté obstaculizando un acuerdo de paz, asegurando que Rusia ha mostrado una flexibilidad inédita en sus demandas centrales. El vicepresidente estadounidense sostuvo que “han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales” y añadió que el gobierno de Trump participa en un proceso diplomático “de buena fe” para buscar una salida negociada al conflicto.

Según Vance, Estados Unidos “está tratando de negociar al máximo con los rusos y los ucranianos para encontrar puntos en común y detener las matanzas”.

El vicepresidente describió la estrategia de la Casa Blanca como una diplomacia “muy agresiva y contundente”, convencido de que la prolongación de la guerra no beneficia ni a Europa ni a Estados Unidos, y que tampoco responde a los intereses de Rusia o Ucrania.

Trump se reunió el pasado 15 de agosto con Putin en Alaska (REUTERS/Kevin Lamarque)

En paralelo a estas declaraciones, la capital ucraniana fue escenario de una reunión clave. El enviado estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, visitó Kiev acompañado del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del propio Zelensky, en el marco del 34 aniversario de la independencia de Ucrania.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, que incluyeron la cumbre de Anchorage entre Trump y Vladimir Putin y la reciente recepción de Zelensky en la Casa Blanca junto a aliados europeos, las posiciones de Moscú y Kiev permanecen distantes. Vance reconoció que, aunque Rusia analiza “qué se necesitaría para poner fin a la guerra”, el conflicto aún no ha llegado a su fin y los avances dependen de un proceso diplomático que, por ahora, no ha logrado resultados definitivos.

El enviado estadounidense Keith Kellogg visitó Kiev con motivo del Día de la Independencia de Ucrania (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Uso de armas ucranianas y acuerdo de drones con Canadá

Zelensky subrayó que los recientes ataques de largo alcance en territorio ruso se han realizado exclusivamente con armamento de fabricación nacional, en un contexto donde la cooperación tecnológica y militar sigue evolucionando, como lo demuestra el nuevo acuerdo de producción conjunta de drones entre Ucrania y Canadá.

En este contexto, Zelensky aprovechó la presencia de Carney en Kiev para aclarar la postura de su país respecto al uso de armamento en ataques de largo alcance dentro de Rusia. El presidente ucraniano afirmó: “Hoy día, para ser sinceros, usamos nuestras armas de largo alcance de producción nacional. Y recientemente, para ser sinceros, no hemos discutido estos asuntos con Estados Unidos”.

El presidente ucraniano reconoció que en el pasado existieron señales contradictorias desde Washington sobre la posibilidad de ataques en represalia por las acciones rusas contra el sector energético ucraniano, pero enfatizó que actualmente Ucrania actúa de manera autónoma en este aspecto.

Ucrania aclaró que solo usa armas de producción nacional para ataques de largo alcance en Rusia (REUTERS/Sofiia Gatilova)

La noche anterior a estas declaraciones, fuerzas ucranianas atacaron con drones una terminal gasística en el puerto ruso de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia, así como la refinería de crudo de Syzran, en la región de Samara, entre otros objetivos. Estos ataques se produjeron en un contexto en el que, según una exclusiva de The Wall Street Journal, el Pentágono ha prohibido desde finales de la primavera pasada el uso de misiles tácticos estadounidenses (ATACMS) contra objetivos dentro de Rusia. Esta restricción también afecta a armamento de largo alcance suministrado por aliados europeos, ya que depende de tecnología e inteligencia estadounidenses.

En el ámbito de la cooperación tecnológica, Zelenski y Carney anunciaron un acuerdo para la producción conjunta de drones entre Ucrania y Canadá. Según Carney, la fabricación se realizará en ambos países y “puede empezar ya mismo”, lo que representa un paso adelante en la capacidad de defensa y desarrollo tecnológico de Ucrania en plena guerra.

La posibilidad de una cumbre directa entre Putin y Zelensky sigue sin concretarse, en medio de acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev sobre quién impide la organización de este encuentro clave para el futuro del conflicto.