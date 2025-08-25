Mundo

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio

Según una encuesta del diario Yomiuri Shimbun publicada el lunes, el índice de aprobación del gabinete del premier alcanzó el 39%, 17 puntos más que después de la votación del 20 de julio

Por Kyoko Hasegawa

Guardar
El primer ministro japonés Shigeru
El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio (REUTERS)

Los índices de popularidad del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se han recuperado un mes después de los desastrosos resultados electorales que pusieron su liderazgo en duda, según sugirieron el lunes varias encuestas.

Ishiba asumió la jefatura del Partido Liberal Democrático (PLD), dominante en Japón durante décadas, el año pasado. Desde entonces, el partido perdió la mayoría en ambas cámaras del parlamento, más recientemente en las elecciones a la cámara alta en julio. A pesar de los pedidos de dimisión dentro de su partido, el autoproclamado “fanático” de la política de defensa y fabricante de modelos de barcos ha decidido mantenerse al frente.

Según una encuesta del diario Yomiuri Shimbun publicada el lunes, el índice de aprobación del gabinete de Ishiba alcanzó el 39%, 17 puntos más que después de la votación del 20 de julio. El aumento constituye el mayor salto para un gobierno desde que comenzó la encuesta telefónica en 2008, exceptuando los cambios de primer ministro, indicó el medio.

La misma encuesta reveló que ahora un 50% de los encuestados considera que Ishiba debería continuar en el cargo, mientras que el 42% piensa que debería dimitir. Esto marca un cambio respecto a julio, cuando el 54% pedía su renuncia y el 35% apoyaba que permaneciera.

Otra encuesta, realizada por Kyodo News, situó el apoyo en 35,4%, 12,5 puntos más que el mes pasado tras las elecciones a la cámara alta, mientras que la desaprobación se mantuvo en 49,8%. Una tercera encuesta del Mainichi Shimbun mostró un respaldo del 33%, superando por primera vez el 30 por ciento desde febrero.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Kent Nishimura)

Yomiuri atribuyó la recuperación de Ishiba al reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y a los esfuerzos de su gobierno para frenar el alza meteórica del precio del arroz. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial “masivo” con Japón apenas dos días después de las elecciones a la Cámara Alta, reduciendo los aranceles del 25 al 15 por ciento y aplicando la misma reducción a los automóviles.

El respaldo de los votantes a la gestión de Ishiba en las negociaciones comerciales subió al 42%, frente al 29 por ciento en junio, mientras que la desaprobación bajó al 48%, desde el 56%. Además, el 86% aprobó la decisión de cambiar la política hacia el aumento de la producción de arroz, frente a un 8% que se opuso.

El alza de precios se debió a problemas de suministro por un verano extremadamente caluroso en 2023 y a compras de pánico tras una advertencia de “megaterremoto”, entre otros factores. Para contrarrestar la situación, Ishiba nombró al popular Shinjiro Koizumi, de 44 años, como nuevo ministro de Agricultura, y el gobierno liberó existencias de emergencia.

Según medios japoneses, el PLD planea una revisión de los resultados electorales de julio, seguida de una decisión sobre posibles elecciones de liderazgo del partido. Ishiba, de 68 años, indicó tras una reunión plenaria del PLD que “consideraría apropiadamente” los resultados de esta investigación. “Me gustaría profundizar mis pensamientos porque están sucediendo varias cosas simultáneamente”, afirmó.

(AFP)

Temas Relacionados

Shigeru IshibaJapónTokioPartido Liberal DemocráticoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

EEUU e Indonesia inauguraron ejercicios militares conjuntos para reforzar la estabilidad en la región Asia-Pacífico

Los simulacros anuales, denominados “Escudo Súper Garuda”, se desarrollarán en la capital, Yakarta, y en distintos lugares de la isla occidental de Sumatra y el archipiélago de Riau, hasta el próximo 4 de septiembre

EEUU e Indonesia inauguraron ejercicios

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se reunirá el miércoles con Marco Rubio en Washington

Gideon Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, y con los miembros de la Conferencia de Presidentes, una organización que agrupa a 50 entidades judías en el país

El ministro de Asuntos Exteriores

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

La Policía, que contó con la colaboración del servicio de inteligencia Shin Bet, informó que los detenidos son dos residentes ilegales. Ambos fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados

Tensión en Israel: al menos

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

“Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro” a los judíos, había señalado Charles Kushner en una carta enviada a Macron

Francia llamó a consultas al

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Las declaraciones se produjeron durante un acto oficial en Berlín, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del comercio europeo y el impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Friedrich Merz afirmó que Alemania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Tinka 24 de agosto:

La Tinka 24 de agosto: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 38 millones? Aquí los números y los 93 ganadores del ‘Sí o sí’

DNU: qué argumentos esgrime la oposición en el Senado para modificar una herramienta clave del Gobierno

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz

Pico y Placa Bogotá: evita multas este lunes 25 de agosto

Un abogado explica por qué la Seguridad Social le ha retirado la incapacidad a una mujer con cáncer de mama: “Vas a flipar”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Principales titulares de los periódicos para el lunes 25 de agosto

Detenidas en Ecuador dos personas con material explosivo que iba destinado a grupos armados colombianos

Xabi Alonso: "Después de la semana pasada, necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más"

Los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich pasan a segunda ronda en Flushing Meadows

Israel insta a Europa a "elegir" entre su país y Hamás tras la dimisión de ministros de Países Bajos

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Norman Reedus

El hijo de Norman Reedus se declaró inocente tras su reciente arresto por una presunta agresión a una mujer

Noah Cyrus reveló las lecciones que aprendió de su hermana Miley y por qué es un “gran modelo a seguir”

Britney Spears volvió a generar preocupación entre sus fans al publicar una foto desnuda en sus redes sociales

El particular motivo por el que Guillermo del Toro eligió a Jacob Elordi para protagonizar la nueva película de “Frankenstein”

Chris Martin se burló del escándalo con el CEO de Astronomer durante una propuesta de matrimonio en un show de Coldplay