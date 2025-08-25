El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio (REUTERS)

Los índices de popularidad del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se han recuperado un mes después de los desastrosos resultados electorales que pusieron su liderazgo en duda, según sugirieron el lunes varias encuestas.

Ishiba asumió la jefatura del Partido Liberal Democrático (PLD), dominante en Japón durante décadas, el año pasado. Desde entonces, el partido perdió la mayoría en ambas cámaras del parlamento, más recientemente en las elecciones a la cámara alta en julio. A pesar de los pedidos de dimisión dentro de su partido, el autoproclamado “fanático” de la política de defensa y fabricante de modelos de barcos ha decidido mantenerse al frente.

Según una encuesta del diario Yomiuri Shimbun publicada el lunes, el índice de aprobación del gabinete de Ishiba alcanzó el 39%, 17 puntos más que después de la votación del 20 de julio. El aumento constituye el mayor salto para un gobierno desde que comenzó la encuesta telefónica en 2008, exceptuando los cambios de primer ministro, indicó el medio.

La misma encuesta reveló que ahora un 50% de los encuestados considera que Ishiba debería continuar en el cargo, mientras que el 42% piensa que debería dimitir. Esto marca un cambio respecto a julio, cuando el 54% pedía su renuncia y el 35% apoyaba que permaneciera.

Otra encuesta, realizada por Kyodo News, situó el apoyo en 35,4%, 12,5 puntos más que el mes pasado tras las elecciones a la cámara alta, mientras que la desaprobación se mantuvo en 49,8%. Una tercera encuesta del Mainichi Shimbun mostró un respaldo del 33%, superando por primera vez el 30 por ciento desde febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Kent Nishimura)

Yomiuri atribuyó la recuperación de Ishiba al reciente acuerdo comercial con Estados Unidos y a los esfuerzos de su gobierno para frenar el alza meteórica del precio del arroz. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial “masivo” con Japón apenas dos días después de las elecciones a la Cámara Alta, reduciendo los aranceles del 25 al 15 por ciento y aplicando la misma reducción a los automóviles.

El respaldo de los votantes a la gestión de Ishiba en las negociaciones comerciales subió al 42%, frente al 29 por ciento en junio, mientras que la desaprobación bajó al 48%, desde el 56%. Además, el 86% aprobó la decisión de cambiar la política hacia el aumento de la producción de arroz, frente a un 8% que se opuso.

El alza de precios se debió a problemas de suministro por un verano extremadamente caluroso en 2023 y a compras de pánico tras una advertencia de “megaterremoto”, entre otros factores. Para contrarrestar la situación, Ishiba nombró al popular Shinjiro Koizumi, de 44 años, como nuevo ministro de Agricultura, y el gobierno liberó existencias de emergencia.

Según medios japoneses, el PLD planea una revisión de los resultados electorales de julio, seguida de una decisión sobre posibles elecciones de liderazgo del partido. Ishiba, de 68 años, indicó tras una reunión plenaria del PLD que “consideraría apropiadamente” los resultados de esta investigación. “Me gustaría profundizar mis pensamientos porque están sucediendo varias cosas simultáneamente”, afirmó.

(AFP)