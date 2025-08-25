El increíble caso del niño indio al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

El caso del niño indio al que le extrajeron 526 dientes de la mandíbula sorprendió a la comunidad médica mundial (Hospital de la Universidad de Saveetha)

Un caso médico extraordinario marcó la historia de la odontología mundial en 2019, cuando cirujanos del Hospital de la Universidad de Saveetha, en Chennai, India, extrajeron 526 dientes de la mandíbula de un niño de siete años. La intervención, que duró una hora y media, reveló una anomalía sin precedentes que había permanecido oculta durante años en el interior de una masa tumoral benigna.

La primera señal de alarma apareció cuando el menor tenía apenas tres años. Sus padres observaron una hinchazón progresiva en el lado derecho de la mandíbula que alteraba visiblemente la estructura facial del niño. Según informó BBC en ese momento, las consultas médicas iniciales no arrojaron un diagnóstico definitivo, ya que el pequeño paciente no colaboraba con los exámenes clínicos necesarios.

Con el paso del tiempo, la masa continuó creciendo mientras que los dientes permanentes no brotaban en el área afectada. Esta ausencia de desarrollo dental normal motivó a los especialistas a profundizar en el estudio del caso cuando el niño cumplió siete años.

Diagnóstico de odontoma compuesto

Las radiografías y tomografías computerizadas revelaron la presencia de una masa de aproximadamente 200 gramos alojada en el interior de la mandíbula. El Dr. Senthilnathan, responsable del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, identificó la anomalía como un “odontoma compuesto”, una variante benigna de tumor directamente relacionada con el desarrollo dental.

“La especie de tumor que detectamos impidió el crecimiento permanente de los molares en el niño en el lado afectado”, explicó el cirujano tras completar la operación. Las imágenes médicas mostraban numerosos dientes rudimentarios agrupados en un tejido con forma de bolsa, una presentación clínica poco frecuente en la literatura especializada.

Hallazgos extraordinarios de la cirugía

La magnitud del descubrimiento sorprendió incluso a los médicos más experimentados. Según informó Science Alert, la bolsa contenía 526 pequeños dientes de dimensiones variables, desde apenas 0,1 milímetros hasta 15 milímetros de longitud. El proceso de clasificación y contabilización de cada pieza dental requirió cinco horas adicionales de trabajo meticuloso en el laboratorio.

La Dra. Pratibha Ramani, directora del Departamento de Patología Oral y Maxilofacial, destacó que todos los dientes extraídos presentaban las estructuras características de las piezas dentales normales: corona, raíz y recubrimiento de esmalte. “Incluso la pieza más pequeña tenía las características de un diente tradicional”, subrayó la especialista, quien enfatizó la ausencia de precedentes con tal número de dientes en los registros médicos mundiales.

El éxito de la intervención permitió al paciente conservar 21 dientes en su boca, una cantidad normal para su edad. Según reportó la cadena alemana DW, el menor recibió el alta hospitalaria tres días después de la cirugía sin requerir reconstrucción mayor de la mandíbula, ya que la operación se realizó oportunamente y preservó el resto de los tejidos y estructuras bucales.

Récord mundial sin precedentes

Este caso superó ampliamente el registro previo documentado en Mumbai, donde los médicos habían extraído 232 dientes de un adolescente. La diferencia numérica estableció un nuevo récord mundial que permanece imbatible en la literatura médica especializada.

El origen de los odontomas compuestos continúa siendo objeto de investigación científica. La Dra. Ramani explicó al Times of India que los factores genéticos podrían desempeñar un papel determinante, aunque no descartó la influencia de elementos ambientales. El equipo médico que atendió al paciente planificó estudios para investigar si exposiciones ambientales, como la radiación emitida por torres de telefonía móvil, podrían relacionarse con la formación de estos tumores benignos.

El paciente logró retomar su vida normal tras la operación, con un desarrollo bucal más cercano a la normalidad, aunque requerirá controles médicos periódicos y posibles tratamientos protésicos en el futuro.

Este episodio médico excepcional permanece como testimonio del valor de la detección temprana y del seguimiento constante ante malformaciones maxilofaciales inusuales, demostrando que la intervención médica oportuna puede transformar el pronóstico de anomalías complejas y difíciles de predecir.