Declaró el único sobreviviente del crimen de los “hongos de la muerte”: la asesina de su esposa espera sentencia

Ian Wilkinson sale del Tribunal de Primera Instancia de Latrobe Valley, el miércoles 4 de junio de 2025, en Morwell, Australia. (James Ross/AAP Image vía AP)

El único sobreviviente de un almuerzo mortal mezclado con hongos tóxicos dijo el lunes que se sentía sólo medio vivo tras la muerte de su esposa y que seguía lamentando la pérdida de sus dos amigos más cercanos.

Ian Wilkinson leyó la primera declaración de impacto de la víctima en una audiencia de sentencia de Erin Patterson en la Corte Suprema del estado de Victoria.

La mujer de 50 años será sentenciada el 8 de septiembre por tres cargos de asesinato y uno de intento de asesinato. La fiscalía solicitó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que la defensa busca que sea elegible para la libertad condicional tras cumplir 30 años.

“El delito que se comete aquí es horrendo”, dijo el juez Christopher Beale ante el tribunal.

En julio, un jurado condenó a Patterson por asesinar a la esposa de Wilkinson, Heather Wilkinson, a su hermana Gail Patterson y a su marido Don Patterson con un almuerzo de pasteles de carne Wellington y hongos de la muerte recolectados en julio de 2023.

Erin Patterson también fue condenada por intentar asesinar a Ian Wilkinson, quien pasó semanas en el hospital y sobrevivió después de recibir un trasplante de hígado.

Erin Patterson, una mujer australiana acusada de asesinar a tres familiares ancianos de su exmarido con una comida mezclada con hongos venenosos, llega a la Corte Suprema de Victoria en Melbourne, Australia, el 25 de agosto de 2025. AAP/vía REUTERS

Un sobreviviente de envenenamiento describe su dolor

Wilkinson, un pastor bautista, describió a su esposa como una mujer que tomaba su fe en serio y estaba llena de amor, alegría, paz, paciencia, bondad, gentileza, fidelidad y autocontrol.

“Sólo me siento medio vivo sin ella”, dijo Wilkinson antes de llorar.

“Una de las deficiencias más lamentables de nuestra sociedad es que se presta tanta atención a quienes hacen el mal y tan poca a quienes hacen el bien”, añadió.

Describió a Gail y Don Patterson, los padres del exmarido de Erin Patterson, Simon Patterson, como las personas más cercanas a él después de su esposa y su familia.

“Mi vida se empobrecería enormemente sin ellos”, dijo Wilkinson.

Esta foto sin fecha de la Corte Suprema de Victoria, publicada el 7 de julio de 2025, muestra una foto anotada de bolsas de transporte con muestras de un plato de ternera Wellington con hongos tóxicos, preparado por la cocinera australiana Erin Patterson, durante un análisis toxicológico en el Instituto Victoriano de Medicina Forense. (Foto de Handout / CORTE SUPREMA DE VICTORIA / AFP)

“Me angustia que Erin haya actuado con crueldad y desprecio calculado por mi vida y la de mis seres queridos. ¿Qué insensatez puede tener alguien que crea que el asesinato podría ser la solución a sus problemas, especialmente el asesinato de personas que solo tienen buenas intenciones hacia ella?“, añadió.

Wilkinson le ofreció a Patterson su perdón por el daño que le había hecho.

“Mi oración por ella es que use su tiempo en prisión sabiamente para convertirse en una mejor persona”, añadió.

Erin Patterson acudió en persona al tribunal de Melbourne el lunes, luciendo un top con estampados paisley y una chaqueta marrón claro. Parecía emocionada mientras Ian Wilkinson hablaba.

Esta foto sin fecha de la Corte Suprema de Victoria, publicada el 7 de julio de 2025, muestra una foto anotada de platos que contienen muestras de un plato de ternera Wellington con hongos tóxicos, preparado por la cocinera australiana Erin Patterson, durante un análisis toxicológico en el Instituto Victoriano de Medicina Forense. (Foto de Handout / CORTE SUPREMA DE VICTORIA / AFP)

Siete familiares de víctimas leyeron las declaraciones de impacto ante el tribunal el lunes o hicieron que se leyeran en su nombre.

Patterson podría enfrentar décadas de prisión

Erin Patterson enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua por cada uno de los asesinatos y 25 años por intento de asesinato.

Tendrá un mes después de su sentencia para presentar una apelación contra su sentencia y condena.

La defensa alegó que Erin Patterson afirmó que le habían diagnosticado síndrome de Asperger y que su marido creía que sufría de ansiedad, autismo de alto funcionamiento y posible TDAH.

El juez dijo que la evidencia del síndrome de Asperger “no tiene mucha credibilidad”.

Erin Patterson es fotografiada en Melbourne, el 15 de abril de 2025. (James Ross/AAP Image via AP)

La fiscal Jane Warren desestimó las afirmaciones sobre problemas de salud mental como pruebas de oídas.

Dijo que Beale no debería tener piedad con Erin Patterson. Comparó el caso con uno de 2017, cuando Michael Cardamone fue condenado en Victoria a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de un vecino al que quemó vivo.

“Es un crimen tan cruel y tan horrible que, en nuestra opinión, el delincuente no merece la misericordia de este tribunal”, dijo Warren.

(con información de AP)