Alemania reafirmó su respaldo a Ucrania con la visita del vicecanciller Lars Klingbeil a Kiev

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, se reúnen en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025, en medio del ataque de Rusia a Ucrania. (REUTERS/Thomas Peter)

El ministro de Finanzas y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, llegó a Kiev este lunes a primera hora de la mañana, en una visita destinada a reafirmar el respaldo alemán a Ucrania y a mostrar su firme compromiso con la estabilidad del país en medio del conflicto con Rusia.

Para Klingbeil, el viaje representó una oportunidad de demostrar que los socialdemócratas (SPD), socio menor en la coalición de gobierno, respaldan la política exterior liderada por el canciller conservador Friedrich Merz. En las últimas semanas Merz ha mantenido una intensa agenda diplomática, incluyendo un encuentro reciente con Donald Trump y otros líderes europeos, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional con Ucrania.

Tras reunirse con el ministro ucraniano de Finanzas, Serhij Martschenko, Klingbeil subrayó que Alemania seguirá exigiendo un alto al fuego duradero y garantías de seguridad antes de considerar cualquier acuerdo con Vladimir Putin, según informó el servicio de radiodifusión Deutsche Welle (DW).

El vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, y el ministro de Finanzas ucraniano, Serhii Marchenko, visitan el Muro de los Caídos por Ucrania, un memorial dedicado a los soldados ucranianos fallecidos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025. (REUTERS/Thomas Peter)

El vicecanciller recordó que ya había visitado Ucrania en 2023, aunque entonces no formaba parte del gobierno. “Venir a Ucrania fue una cuestión personal, como vicecanciller y ministro de Finanzas. Ya estuve aquí como jefe de partido hace dos años, pero ahora también en mi nuevo cargo. No estaba previsto que esto ocurriera en un momento de tanta dinámica y debates políticos”, señaló Klingbeil, destacando que su viaje fue coordinado estrechamente con el canciller.

La visita marca el inicio de una serie de encuentros internacionales centrados en la situación ucraniana. Este miércoles 27 de agosto, Merz se desplazará a Moldavia junto al primer ministro polaco Donald Tusk y el presidente francés Emmanuel Macron. Posteriormente, el Consejo de Ministros franco-alemán abordará en Tolón temas de defensa, seguridad y cooperación con Ucrania, detalló DW.

En Kiev, Klingbeil ratificó que Alemania destinará este año y el siguiente nueve mil millones de euros a proyectos de armamento en apoyo a Ucrania, asegurando que esos fondos “no flaquearán”. Además, indicó que Berlín participará en garantías de seguridad si la UE las ofrece, incluso con presencia militar.

“Durante los tres años y medio que dura esta guerra, siempre hemos demostrado que no nos rendimos, sino que estamos del lado del pueblo ucraniano. Y esto también se aplicará a las garantías de seguridad”, afirmó Klingbeil.

La prioridad de Kiev sigue siendo un alto al fuego, seguido de garantías de seguridad y, en última instancia, negociaciones con Rusia. Desde Moscú, sin embargo, descartan el envío de tropas europeas o de la OTAN a Ucrania. La esperada reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, según lo previsto por el presidente estadounidense Donald Trump, sigue en el aire, aseguró DW.

A pesar de los continuos ataques, Berlín mantiene un optimismo prudente. El portavoz de Merz, Stefan Kornelius, destacó señales de avance en los esfuerzos de paz, subrayando que “en todos estos procesos se trata de motivar la voluntad de que Rusia quiera lograr la paz”.

No obstante, Klingbeil advirtió que Alemania se prepara para todos los escenarios, incluida la continuación indefinida de la guerra.