Miles de personas volvieron a marchar en Israel para exigir un acuerdo que libere a los rehenes y concluya la guerra en Gaza

Familiares de los rehenes israelíes y miles de simpatizantes asistieron a una protesta para exigir la liberación inmediata de los secuestrados durante el mortífero ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, y el fin de la guerra en Gaza, en Tel Aviv, Israel, este 23 de agosto de 2025 (REUTERS/Nir Elias)

Miles de personas se congregaron este sábado por la noche en Tel Aviv y en diversas ciudades de Israel, convocando nuevas protestas semanales para exigir al gobierno de Benjamin Netanyahu un acuerdo con el grupo terrorista palestino Hamas que permita la liberación de rehenes y un cese del fuego en la Franja de Gaza, según informaron los organizadores de las movilizaciones. Y, de forma paralela, miles más participaron en una manifestación judío-árabe contra la guerra.

Las movilizaciones ocurrieron después de que el primer ministro Netanyahu anunciara el jueves la instrucción de negociar la liberación de los 50 rehenes aún en manos de facciones armadas en Gaza, al tiempo que avanzaba en la aprobación de una ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza.

De acuerdo con fuentes oficiales, Hamas confirmó la semana pasada su aceptación a una propuesta para liberar a 10 rehenes vivos y entregar los cuerpos de 18 fallecidos durante un alto el fuego de 60 días en Gaza. La iniciativa contempla también la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos. En ese lapso de tregua, ambas partes deberían negociar la liberación de todos los rehenes restantes y la conclusión definitiva del conflicto.

No obstante, Netanyahu ha reiterado que solo aceptará un acuerdo global y definitivo, que implique no solo la liberación sino también el desarme de Hamas, la desmilitarización total de Gaza y la transferencia de su gobierno a una entidad distinta a Hamas o la Autoridad Nacional Palestina.

Una joven con maquillaje con los colores de la bandera israelí participa en una protesta en Tel Aviv este 23 de agosto de 2025 (REUTERS/Nir Elias)

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Liran Berman, hermano de Gali y Ziv Berman —secuestrados en el Kibutz Kfar Aza el 7 de octubre de 2023—, señaló su escepticismo sobre la disposición real de Netanyahu para alcanzar un acuerdo. “Habla de negociaciones, pero en la práctica los está sacrificando”, afirmó Berman, agregando que mientras no se envía un equipo negociador, sí se aprueba una nueva operación militar.

Berman recordó que esta semana se cumplió un año desde que seis rehenes, entre ellos Hersh Goldberg-Polin y Eden Yerushalmi, murieron en un túnel bajo Rafah mientras el ejército israelí avanzaba en la zona. “Fueron asesinados tras promesas de que solo entrando en Rafah serían liberados”, manifestó. También mencionó otros seis rehenes cuyos cuerpos fueron recuperados en agosto de 2024, abatidos tras un ataque israelí a la infraestructura cercana al túnel donde permanecían cautivos.

Familiares de los rehenes exigieron el fin de la guerra en Tel Aviv este sábado (REUTERS/Nir Elias)

“Y no olvidamos a Yossi Sharabi, Itay Svirksy, Noa Marciano, y a los 42 rehenes que entraron en Gaza caminando y salieron muertos. Se los podía haber salvado”, insistió Berman, pidiendo al primer ministro aceptar la oferta planteada y advirtiendo: “La expansión de los combates solo incrementa el riesgo para ellos y para todos los cautivos. Esta puede ser la última oportunidad de salvar vidas”.

Otra manifestante, Roni Adar, cuya hermano Tamir Adar murió confrontando a Hamas el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue llevado a Gaza, preguntó: “¿En qué mundo una hermana debe rogar dos años para poder visitar la tumba de su hermano mayor?”. Aseguró que Tamir merece regresar “porque, ante todo, era un ser humano amante de la vida”.

Una joven sostiene un cartel que dice "Sabotear acuerdos mata rehenes" en la manifestación en Tel Aviv, Israel, este 23 de agosto de 2025 (REUTERS/Nir Elias)

En un acto anti-gubernamental separado en la cercana calle Begin, Itzik Horn, padre de dos secuestrados, uno de los cuales sigue en Gaza, desafió a Netanyahu a “enviar a sus propios hijos” si confía que la toma de Ciudad de Gaza permitirá el regreso de los cautivos. “Debe asumir la responsabilidad por los resultados de la operación, sean los que sean”, dijo Horn, advirtiendo que “si rehenes y soldados mueren, esta vez no podrá eludir la culpa”.

Tras los discursos, manifestantes encendieron dos hogueras en la plaza, ambas sofocadas rápidamente por la policía. De inmediato, Zahiro Mor, sobrino de un rehén fallecido, improvisó un discurso en el que denunció que “ahora no se intenta negociar, sino sabotear activamente” el acuerdo por los secuestrados, e instó a continuar la presión en las calles durante toda la semana.

La hoguera es una imagen recurrente en las protestas en Tel Aviv para exigir la liberación de los rehenes (REUTERS/Nir Elias)

Según estimaciones oficiales, grupos armados en la Franja de Gaza retienen a 50 personas: 49 de los 251 secuestrados por Hamas y sus aliados el 7 de octubre de 2023, y el cuerpo de un soldado israelí abatido en 2014. De aquellos 50, se cree que 20 permanecen con vida, mientras existen graves dudas sobre el estado de otros dos y el resto ha sido declarado muerto por el ejército israelí.

Paralelamente, una protesta encabezada por organizaciones civiles árabes se desarrolló este sábado en la Plaza Habima de Tel Aviv. Miles de participantes marcharon con pañuelos keffiyeh y pancartas que acusaban a Israel de genocidio y hambre en Gaza, reclamando: “De Gaza a Yenín: dejen de matar niños”. El evento fue convocado por el Comité Superior de Seguimiento de los Ciudadanos Árabes de Israel, en conjunto con otros movimientos y organizaciones de derechos humanos.

La policía había advertido la posibilidad de revocar el permiso para la protesta y limitar la asistencia a 500 personas, frente a las 5.000 previstas, situación denunciada por los líderes árabes como un intento de silenciar la oposición a la guerra.

Participaron diputados de los partidos de mayoría árabe, entre ellos Aida Touma-Sliman, quien denunció en redes sociales: “Miles de voces claman: poner fin a la guerra de destrucción y hambre de inmediato. La postura moral por la vida, la justicia y la igualdad no necesita permiso, solo demanda humanidad”.

Un manifestante con una máscara que representa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostiene una bandera israelí dañada sobre un manifestante cubierto de pintura roja durante la protesta en Tel Aviv, Israel, este sábado (REUTERS/Nir Elias)

La manifestación transcurrió en calma, aunque una mujer de 61 años fue arrestada tras liderar cánticos que la policía calificó de “incitación contraria a la ley”. El acto concluyó poco después ante la dispersión de los manifestantes.

Las protestas continuaron durante la noche en Jerusalén, Haifa y en otros cruces del país, marcando otra jornada de presión social sobre el gobierno israelí por un acuerdo de rehenes.