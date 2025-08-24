Mundo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Las declaraciones se produjeron durante un acto oficial en Berlín, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del comercio europeo y el impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Guardar
El canciller alemán, Friedrich Merz,
El canciller alemán, Friedrich Merz, habla durante una jornada de puertas abiertas en la Cancillería, Berlín, Alemania. 24 agosto 2025 (REUTERS/Liesa Johannssen)

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó este domingo en Berlín que Alemania y la Unión Europea (UE) deberían explorar nuevas oportunidades comerciales en Sudamérica, Asia y África, más allá del reciente acuerdo alcanzado con Estados Unidos, que establece un arancel del 15 % a los productos europeos.

Merz preguntó con inquietud: “¿Cómo gestionamos el comercio mundial si, por ejemplo, los estadounidenses ya no están dispuestos a seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio?”. Su observación subraya una creciente preocupación sobre la estabilidad del sistema multilateral de comercio.

Este acuerdo, negociado entre el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, establece una tasa arancelaria general del 15 % sobre productos europeos, una medida que Merz calificó de desventaja —“podemos haber salido mal parados”— aunque reconoció que evitó una guerra comercial abierta.

El pacto formaliza compromisos adicionales: la UE adquirirá grandes volúmenes de energía —gas, petróleo, productos nucleares— por unos 750.000 millones de dólares, y aumentará sus compras de armamento y chips de inteligencia artificial hacia EEUU.

En el plano económico, Alemania ha sentido ya los efectos adversos. Durante el primer semestre de 2025, sus exportaciones hacia Estados Unidos cayeron un 3,9 %, lo que redujo el superávit bilateral en un 12,8 %, de acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas alemana.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, en Turnberry, Escocia, el pasado 27 de julio (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La Federación de la Industria Alemana (BDI) y la Confederación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio (DIHK) advirtieron que el impacto de los aranceles podría ser “profundamente negativo” para la economía exportadora alemana si Estados Unidos eleva la tasa hasta el 35 %, como ha sugerido el presidente Trump. Según cálculos preliminares de la DIHK, los daños podrían alcanzar más de 50.000 millones de euros anuales entre 2025 y 2028, especialmente en sectores como el automotor y el químico.

Algunos sectores ya pagan el costo: Volkswagen reportó una caída de ganancias de 1.300 millones de euros en el primer semestre, atribuida a los aranceles.

La reacción en Europa fue ambivalente. Mientras Von der Leyen defendió el acuerdo como “sólido, aunque no perfecto”, que proporciona estabilidad frente a la escalada comercial que habrían celebrado Rusia y China, líderes como el primer ministro francés François Bayrou calificaron el pacto como un “día oscuro” para Europa, acusándola de ceder ante presiones estadounidenses.

BDI expresó su preocupación: incluso una tasa del 15 % tendría “efectos inmensamente negativos” sobre su economía exportadora.

Merz destacó que, antes de fin de año, el gobierno debe enfrentar reformas estructurales urgentes en el sistema de protección social. “Tenemos que hacer que nuestros sistemas de seguridad social estén preparados para el futuro”, afirmó, subrayando la necesidad de contener el gasto en empleo, pensiones y prestaciones sanitarias.

Ya en marzo de 2025, Merz inició una propuesta para elevar el gasto en defensa por encima del 1 % del PIB, en medio de tensiones sobre la regla del freno de deuda, advirtiendo que el país debe fortalecer su capacidad industrial y militar.

Vista general de la empresa
Vista general de la empresa de la industria química BASF en Schwarzheide, Alemania (REUTERS/Lisi Niesner/Pool)

Merz ha cultivado durante décadas una reputación como político pro-estadounidense. Presidió la asociación Atlantik-Brücke, un influyente foro empresarial y diplomático dedicado a estrechar los lazos entre Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, el canciller ha matizado su posición: aunque sigue defendiendo la cooperación transatlántica, advierte que Washington ya no es un socio comercial fiable, sobre todo después de la imposición de nuevos aranceles a los productos europeos.

Desde junio de este año, Merz presionó para que la UE cerrara un acuerdo con rapidez, alertando sobre un posible arancel del 50 % si no se actuaba pronto.

Su crítica no era solo transitoria. Tras el pacto, reconoció que evitó “un conflicto comercial que habría golpeado duramente a nuestra economía exportadora y nuestro gran sector automotor”.

Pero también dejó claro que el acuerdo representa un límite: “Debemos buscar socios en el mundo que compartan nuestra forma de pensar”, dijo en el evento gubernamental.

Esa frase resume lo esencial: una Europa que busca mitigar su dependencia de EEUU y avanzar hacia una arquitectura comercial más multipolar, con alianzas sostenibles y estrategias de beneficios recíprocos.

El llamado es claro: fortalecer la autonomía estratégica, garantizar sistemas sociales sostenibles y construir un comercio global más predecible. En tiempos de incertidumbre económica, Alemania quiere recuperar el control de su destino.

Temas Relacionados

Friedrich MerzAlemaniaarancelesGuerra comercial

Últimas Noticias

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El ministro de Defensa Israel Katz sostuvo que el grupo insurgente está “aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus ataques contra su país

Israel destruyó el palacio presidencial

Una cruz de 1.400 años revela el legado olvidado del cristianismo en Abu Dhabi y sorprende a los investigadores

El análisis muestra una convivencia armónica y adaptación artística entre comunidades cristianas y musulmanas en una etapa crucial para la península arábiga

Una cruz de 1.400 años

Más de medio millón de evacuados en Vietnam por la llegada del tifón Kajiki: también hay alerta en China

El gobierno moviliza recursos militares y civiles, cierra puertos y solicita ayuda internacional para proteger a la población y mitigar daños ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico

Más de medio millón de

Rusia y Ucrania realizaron un nuevo canje de prisioneros de guerra

El Ministerio de Defensa ruso indicó que el acuerdo consistió en el canje de 146 uniformados por lado

Rusia y Ucrania realizaron un

Ucrania anunció que recuperó el control de tres pueblos en la región de Donetsk

“Nuestras tropas contraatacaron con éxito y liberaron del enemigo los pueblos de Mijailivka, Zelenyi Gai y Volodimirivka”, anunció el jefe del Ejército, Oleksandr Sirski

Ucrania anunció que recuperó el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¡Pilas! Hacer rifas y ‘pollas’

¡Pilas! Hacer rifas y ‘pollas’ podría dejarlo sin trabajo: esto dice la ley

Ingeniero obtiene beca para maestría en la Universidad de Buenos Aires y rinde homenaje a su madre: “Misión cumplida, mamá”

Estrenó los salones: oso irrumpe en aula de la UANL en Nuevo León y se viraliza en redes l Video

Aeronave que movilizaba una misión médica se accidentó en la selva de Vaupés: cuatro ocupantes fallecieron, incluida una mujer en estado de embarazo

Tarjeta Soldado: el Gobierno prepara un sistema de descuentos y beneficios para militares y sus familias

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez felicita a Ucrania por

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "España seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

El Rey traslada a Zelenski su compromiso con la "integridad territorial" de Ucrania en el Día de la Independencia

En libertad trece presos políticos encarcelados tras las últimas elecciones presidenciales venezolanas

Jonas Vingegaard triunfa en la primera llegada en alto y toma el mando de La Vuelta

Rusia y Ucrania intercambian a un total de 292 prisioneros de guerra

ENTRETENIMIENTO

Helen Mirren reveló el motivo

Helen Mirren reveló el motivo que llevó a su familia a modificar su apellido en Inglaterra

El notable cambio físico de Christopher, hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver

“Eden”, la historia real de la Aventura de las Galápagos llevada al cine por Ron Howard

La emoción de Lady Gaga por un mensaje de su prometido Michael Polansky antes de su show en Nueva York

La tajante opinión de Malcolm McDowell, suegro de Lily Collins, sobre “Emily en París”: “No es lo mío”