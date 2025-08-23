Mundo

El régimen norcoreano amenazó a Seúl con una “confrontación” tras un incidente con disparos de advertencia en la frontera

Pionyang afirmó que militares del Sur dispararon más de diez tiros con una ametralladora de gran calibre. El Estado Mayor Conjunto surcoreano defendió el accionar al decir que varios soldados del vecino país cruzaron la Línea de Demarcación Militar

Guardar
Soldados en la Línea de
Soldados en la Línea de Demarcación Militar (AFP/Archivo)

El régimen de Corea del Norte acusó este sábado al Sur de cometer “una grave provocación” por realizar esta semana varios disparos de advertencia a un grupo de sus soldados que estaban trabajando en la construcción de una barrera cerca de la frontera.

Pionyang afirmó que durante el incidente, que tuvo lugar el pasado martes, 19 de agosto, militares surcoreanos dispararon más de diez tiros de advertencia con una ametralladora de gran calibre de 12,7 milímetros.

“Este grave preludio llevaría inevitablemente la situación en la zona fronteriza sur, donde un gran número de fuerzas se encuentran estacionadas en confrontación, a una fase incontrolable, y el ejército de la RPDC está monitorizando la situación actual”, dijo el teniente coronel Ko Jong-chol, subjefe del Estado Mayor General del Ejército norcoreano en un comunicado publicado por la agencia KCNA.

RPDC son las siglas de República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial de Corea del Norte.

Un soldado surcoreano, en el
Un soldado surcoreano, en el centro abajo, estrecha la mano de un soldado norcoreano antes de cruzar la Línea de Demarcación Militar dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) para inspeccionar un puesto de guardia norcoreano desmantelado en la zona central de la frontera entre las dos coreas en Cheorwon, el 12 de diciembre de 2018 (AP Foto/Ahn Young-joon, Pool/Archivo)

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) publicó un comunicado en respuesta a las acusaciones del Norte confirmando el episodio, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre la ráfaga de disparos, y señaló que tuvieron ligar después de que varios soldados que trabajaban dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) cruzaran la Línea de Demarcación Militar (LDM) que separa Sur y Norte.

Seúl afirmó también que su ejército está vigilando de cerca los movimientos del ejército norcoreano, según consignó la agencia de noticias EFE.

Pionyang explicó que sus soldados estaban realizando trabajos en el marco de un proyecto para construir una barrera para bloquear permanentemente la frontera sur con el país vecino como parte de las labores habituales de refuerzo fronterizo.

El proyecto se remonta a 2023, cuando el líder norcoreano, Kim Jong-un, declaró las relaciones intercoreanas como una entre “dos Estados que son hostiles el uno con el otro”.

Seúl afirmó que su ejército
Seúl afirmó que su ejército está vigilando de cerca los movimientos del ejército norcoreano (EFE/Yonhap)

“Separar completamente el territorio donde la RPDC ejerce su soberanía del de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) es un compromiso para eliminar el factor de tensión creciente en la zona fronteriza sur, de gran importancia militar, y garantizar un entorno estable, de modo que no represente una amenaza para nadie”, aseguró Ko en su comunicado.

El militar norcoreano dijo que avisaron el 25 de junio y el 18 de julio a las fuerzas estadounidenses estacionadas en el Sur de sus planes de realizar labores del proyecto para evitar “malentendidos y conflictos fortuitos” en la frontera, pese a lo que considera que “los actos de provocación que irritan a nuestro personal persisten y, peor aún, se vuelven más violentos y aumentan de forma explosiva”.

Ko agregó que el reciente incidente se ha producido, además, coincidiendo con los ejercicios militares conjuntos Ulchi Freedom Shield que Corea del Sur y Estados Unidos están desarrollando en la península, y señaló a lo que ven como cierto grado de programación en lo sucedido, lo que “no puede sino interpretarse como una provocación premeditada y deliberada destinada a generar un conflicto militar de principio a fin”.

“Si persiste la restricción u obstrucción del proyecto, sin relación con su carácter militar, nuestro ejército lo considerará una provocación militar deliberada y tomará las contramedidas correspondientes”, añadió el teniente coronel norcoreano.

Temas Relacionados

Corea del NorteCorea del SurfronteraincidenteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

La ONG RIY provee desde camuflaje para soldados y módulos de lavado hasta una red de contención para mujeres. “Tenemos una habilidad especial para combinar distintas tecnologías”, comentó a Infobae su directora Diana Ilnytska

Así opera una red de

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra zonas residenciales en la región de Sumy en Ucrania

Los bombardeos provocaron grandes incendios en edificios y locales. Según información preliminar, no se registraron heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque

Tailandia y Camboya alcanzaron un acuerdo para desminar zonas de la línea divisoria y avanzar en la delimitación de los territorios en disputa

El portavoz de la oficina del primer ministro de tailandés, Jirayu Huangsap, informó este sábado que el pacto se selló en una reunión extraordinaria del Comité Regional Fronterizo, integrada por representantes de ambos países

Tailandia y Camboya alcanzaron un

Las potencias europeas advirtieron a Irán con nuevas sanciones antes de retomar las conversaciones nucleares

La cumbre se organizó en medio de la amenaza de Francia, Alemania y el Reino Unido de activar el mecanismo “snapback” y reimponer sanciones si Teherán no ofrece garantías antes del 31 de agosto

Las potencias europeas advirtieron a

Ucrania advirtió a Bielorrusia y Rusia por unos ejercicios militares con armas nucleares y misiles avanzados

Funcionarios de la región sostienen que el fortalecimiento de alianzas y la sofisticación de maniobras recientes dificultan los esfuerzos diplomáticos orientados a preservar la estabilidad y el diálogo en la zona

Ucrania advirtió a Bielorrusia y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Cid, el periodista que

Javier Cid, el periodista que falleció a los 46 años: su otra faceta profesional y su vida fuera de los medios de comunicación

La díficil situación que atraviesan Makoke y Gonzalo Fernández: “Os aseguro que cualquiera hubierais cancelado la boda”

Una limpiadora es dada de baja de su trabajo porque pide la jubilación anticipada, pero pide volver cuando la Seguridad Social se la deniega: la Justicia obliga a contratarla

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 23 de agosto

Conoce el clima de este día en Arequipa

INFOBAE AMÉRICA
Sofocado el incendio en un

Sofocado el incendio en un vehículo ubicado en una bajera de Avenida de Madrid en Lardero

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Arranca la carrera presidencial en Chile con Kast y Jara como favoritos de cara a los comicios de noviembre

Un total de 24 detenidos en la séptima noche de Aste Nagusia en Bilbao, 4 por tocamientos y 1 por violencia de género

Schoof lamenta la dimisión de los ministros del NSC por la falta de consenso en las sanciones a Israel

ENTRETENIMIENTO

El día que una fanática

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

Las tragedias en la vida de Melissa Gilbert: la confusa muerte de su padre, un aborto espontáneo y una impactante infidelidad

El día que Robert De Niro enfureció a Sharon Stone en medio de una grabación: “Puede meterse bajo tu piel”

Ronnie Wood anuncia una antología por sus seis décadas de carrera y presenta Mother of Pearl con Imelda May

Tras años de polémica, Harrison Ford reveló por qué volvió con un cameo en Star Wars y sorprende a los fans