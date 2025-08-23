El régimen de Corea del Norte lanzó dos misiles de defensa aérea bajo la supervisión del dictador Kim Jong-un

El régimen presentó dos nuevos sistemas armamentísticos con tecnología inédita (AP)

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un presenció el lanzamiento de dos nuevos misiles de defensa aérea, informó este sábado la agencia estatal de noticias KCNA. El ensayo se realizó poco después de que Pyongyang acusara a Corea del Sur de contribuir al aumento de tensiones en la frontera que separa a ambos países. De acuerdo con el reporte norcoreano, la prueba efectuada demostró la superior capacidad de combate de los sistemas de misiles incorporados.

El comunicado oficial no detalló especificaciones técnicas sobre los nuevos misiles, pero resaltó que su “modo de operación y reacción está basado en tecnología única y especial”. Tampoco se precisó el nombre del lugar del lanzamiento, ni se profundizó en las características detalladas de los proyectiles.

Durante la prueba, las autoridades norcoreanas insistieron en que las capacidades tecnológicas de ambos modelos son aptas para la destrucción de distintos tipos de objetivos aéreos, poniendo énfasis en la aptitud del sistema para contrarrestar amenazas que provengan del espacio aéreo surcoreano. Además, remarcaron el potencial del sistema para hacer frente a amenazas provenientes del espacio aéreo.

Su liderazgo se ha caracterizado por la aceleración de los programas de desarrollo militar (Reuters)

En paralelo, las tensiones en la frontera intercoreana aumentaron tras un informe de Corea del Sur, país que notificó disparos de advertencia el pasado martes contra soldados norcoreanos que cruzaron brevemente la zona desmilitarizada.

En respuesta, medios oficiales de Pyongyang citados por AFP reprodujeron declaraciones del teniente general Ko Jong Chol, quien calificó el incidente como una “provocación premeditada y deliberada”.

El alto mando norcoreano advirtió que estos episodios pueden llevar la situación en la frontera sur, donde existe un enorme despliegue militar, a un escenario fuera de control.

La coyuntura política se vuelve aún más compleja tras la reciente asunción del presidente surcoreano Lee Jae Myung, quien expresó su intención de construir “confianza militar” con el norte.

El nuevo presidente surcoreano buscó fomentar la confianza militar con su vecino del norte (Reuters)

Sin embargo, desde Pyongyang, las autoridades dejaron claro a través de la prensa oficial que no consideran relevante mejorar la relación bilateral bajo las circunstancias actuales.

Revelan base secreta de misiles intercontinentales cerca de China

Un informe divulgado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reveló la existencia de una base militar norcoreana no declarada, ubicada a solo 27 kilómetros de la frontera con China y destinada a alojar misiles balísticos intercontinentales (ICBM). El complejo, denominado Sinpung-dong, albergaría entre seis y nueve misiles con capacidad nuclear, junto a sus respectivos lanzadores.

Un informe internacional expuso una instalación clandestina cerca de la frontera con China (Reuters)

El CSIS advirtió que estas armas suponen una potencial amenaza nuclear tanto para Asia Oriental como para el territorio continental de Estados Unidos. La base forma parte de una red paralela de entre 15 y 20 instalaciones similares, con depósitos de mantenimiento, almacenes de misiles y ojivas, todos fuera de las declaraciones oficiales presentadas por Pyongyang ante la comunidad internacional.

Los analistas del CSIS subrayaron que Sinpung-dong nunca fue reconocida en los marcos de negociación sobre desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos, ni sometida a inspección internacional.

La base albergaría misiles de alcance intercontinental con capacidad nuclear (Fuente: Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales)

Según AFP, los misiles pueden salir rápidamente de la base ante una emergencia o conflicto, uniéndose a unidades especiales y operando desde otros puntos del país, lo que dificulta sustancialmente la detección y respuesta de los sistemas de defensa antimisiles extranjeros.

El reporte destaca que tanto Sinpung-dong como otras bases similares conforman un componente esencial en la sofisticación de la estrategia balística norcoreana y en su creciente disuasión nuclear a gran escala.

La aceleración de este programa se intensificó luego del colapso de las negociaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y Kim Jong Un en Hanói en 2019.

La cumbre de Hanói en 2019 concluyó sin avances en la desnuclearización (Reuters)

Después de esa cumbre, Kim dejó claro que Corea del Norte considera irrevocable su condición de potencia nuclear y no tiene intención de renunciar a su arsenal.