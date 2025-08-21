Mundo

El presidente de Corea del Sur anunció un plan para lograr la desnuclearización del régimen norcoreano de Kim Jong-un

El mandatario ha indicado que la primera etapa consistirá en la congelación del programa atómico y de misiles de Pyongyang, un periodo que se verá seguido de una segunda fase en la que tratará de reducir el arsenal del país vecino

Guardar
El presidente surcoreano, Lee Jae
El presidente surcoreano, Lee Jae Myung. (Yonhap vía AP)

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha anunciado este jueves un plan de tres fases para lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte y acabar así con la creciente tensión entre los dos países, una medida que ha puesto sobre la mesa a pesar de las recientes críticas vertidas en su contra por parte de las autoridades norcoreanas.

El mandatario, que ha explicado que el objetivo final es la desnuclearización de toda la península de Corea, ha indicado que la primera etapa consistirá en la congelación del programa nuclear y de misiles de Pyongyang, un periodo que se verá seguido de una segunda fase en la que tratará de reducir el arsenal del país vecino. “El paso tres es la desnuclearización”, ha dicho en una entrevista concedida al diario japonés ‘Yomiuri’.

Lee ha apostado así por poner en marcha las medidas necesarias para lograr estos objetivos “manteniendo la coordinación con Estados Unidos” y apostando por el “diálogo intercoreano”. “Hay que establecer condiciones para lograr nuestros objetivos”, ha aclarado.

Se trata de la primera vez que el presidente surcoreano, que asumió el cargo en junio, anuncia un plan detallado para acabar con el arsenal nuclear norcoreano. Recientemente, Pyongyang ha criticado la “hipocresía” de Seúl a la hora de plantear un acercamiento y una mejora de las relaciones entre las partes.

Está previsto que Lee viaje próximamente a Japón, una visita tras la que se desplazará hasta Washington para reunirse con el presidente, Donlad Trump, una cita que tendrá lugar el próximo 25 de agosto.

Por su parte, el régimen Corea del Norte estableció una base militar no declarada a solo 27 kilómetros de la frontera con China, capaz de albergar los misiles balísticos intercontinentales(ICBM) más modernos de Pyongyang, según un informe publicado este miércoles por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales(CSIS), con sede en Washington.

El documento señala que la base probablemente contiene entre seis y nueve misiles intercontinentales con capacidad nuclear, así como sus lanzadores. “Estas armas suponen una amenaza nuclear potencial para el este de Asia y el territorio continental de Estados Unidos”, advierte el CSIS

El líder norcoreano Kim Jong-un
El líder norcoreano Kim Jong-un apunta con un arma mientras visita la base de entrenamiento de la fuerza armada de operaciones especiales del ejército de Corea del Norte en un lugar no revelado de Corea del Norte. KCNA vía REUTERS

El informe advierte que la instalación forma parte de una red de entre 15 y 20 bases, depósitos de mantenimiento, almacenamiento de misiles y ojivas no declaradas oficialmente por el régimen de Kim Jong-un ante la comunidad internacional.

Los expertos del CSIS enfatizaron que la base Sinpung-dong no figura en los registros de negociaciones de desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos mantenidas hasta el momento. Al respecto, el análisis sostiene que la existencia, características y capacidades de esa base nunca fueron reconocidas durante los diálogos entre Washington y Pyongyang ni han estado sujetas a inspección internacional.

El informe destaca que los misiles alojados en Sinpung-dong pueden salir de la base ante una emergencia o en tiempos de conflicto, integrarse con unidades especiales y operar desde otras regiones del país, lo que dificultaría la detección y respuesta por parte de sistemas de defensa externos.

La base, junto a otras similares, representa un componente central en la evolución de la estrategia norcoreana de misiles balísticos y en su creciente capacidad de disuasión nuclear a escala estratégica”, subraya el reporte.

La aceleración del programa nuclear norcoreano se produjo después del colapso de las conversaciones entre el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, y Kim Jong-un, realizadas en Hanói, Vietnam, en 2019.

Las expectativas de un entendimiento se vieron frustradas por la falta de coincidencia sobre lo que Corea del Norte estaría dispuesto a ceder a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Tras la ruptura de la cumbre, Kim declaró que su país no renunciaría a su arsenal y que considera su estatus nuclear como “irreversible”.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Corea del NorteCorea del SurArmas Nucleares

Últimas Noticias

Rusia lanzó varios misiles hacia el mar de Japón en una serie de maniobras militares

El Ministerio de Defensa del país ha indicado en un comunicado que se han utilizado misiles ‘Kalibr’ y ‘Uran’, ambos lanzados desde la fragata ‘Shaposhnikov’

Rusia lanzó varios misiles hacia

Polonia investiga si el drone militar que explotó cerca de la frontera con Ucrania partió de Bielorrusia

En artefacto aéreo detonó en un campo de maíz en la localidad de Osiny, generando daños materiales y alarma entre los habitantes

Polonia investiga si el drone

Detuvieron en Italia a un sospechoso clave del sabotaje a los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico

El hombre de nacionalidad ucraniana será extraditado a Alemania para enfrentar cargos relacionados con el ataque que afectó el suministro de gas ruso y desató una crisis energética en Europa

Detuvieron en Italia a un

La persona más longeva del mundo cumplió 116 años

Ethel Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellinger, Hampshire, en Inglaterra

La persona más longeva del

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El secretario general, Antonio Guterres, advirtió que la construcción de nuevas viviendas israelíes viola la ley internacional y subrayó la necesidad de un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes para proteger a la población civil

La ONU exigió a Israel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Predicción del clima en Bogotá

Predicción del clima en Bogotá para hoy 21 de agosto

Qué hacen los clavos de olor, aceite de almendras y alcohol etílico mezclados: el uso eficaz para proteger el hogar

Vía Bogotá-Girardot está cerrada por grave accidente de tránsito: dos tractocamiones chocaron

Tolerancia a trabajadores por paro de transportistas del 21 de agosto: esto han dicho las autoridades

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Ai Weiwei lleva su arte

Ai Weiwei lleva su arte a Ucrania y desafía la guerra con una instalación inspirada en Leonardo Da Vinci

Rusia califica de "inaceptable" el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Google introduce capacidades de agente en el modo IA del buscador

La UE cierra el acuerdo formal con EEUU para un arancel general del 15%

(AMP) La UE cierra el acuerdo formal con EEUU para un arancel general del 15%

ENTRETENIMIENTO

Tramell Tillman se une a

Tramell Tillman se une a la próxima película de Spider-Man

La impactante escena de Misión Imposible 2 en la que Tom Cruise se puso en peligro por primera vez

Cómo Sydney Sweeney se convirtió en una de las figuras más influyentes de Hollywood

“Emily in Paris” sorprende con su quinta temporada: Lily Collins explora la dolce vita entre Roma y Venecia

Pamela Anderson, ejemplo de autenticidad a los 58 años: “Siento que recién empiezo mi carrera y que todo lo anterior fue un entrenamiento”