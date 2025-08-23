El papa León XIV afirmó que “ningún pueblo puede ser obligado al exilio forzoso”

León XIV sostuvo que ningún pueblo "puede ser obligado al exilio forzoso" (REUTERS/Ciro De Luca)

El papa León XIV reivindicó este sábado que todos los pueblos del mundo, también los más pequeños o débiles, deben ser respetados y no pueden ser obligados al “exilio forzoso”, al recibir a un grupo de refugiados del Archipiélago de Chagos.

“Todos los pueblos, incluso los más pequeños y los más débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y en sus derechos, en particular el derecho a vivir en sus propias tierras; y nadie puede obligarlos a un exilio forzado”, declaró el pontífice.

El pontífice se expresó así durante una reunión en el Vaticano con una delegación del ‘Chagos Refugees Group’, una asociación de refugiados en las Islas Mauricio que desde hace cincuenta años pide regresar al archipiélago Chagos, del que fueron expulsados por Reino Unido.

En mayo de 2024, el gobierno británico firmó un acuerdo histórico por el que se comprometía a devolver el archipiélago de Chagos, en el océano índico, a su excolonia Mauricio.

El papa León XIV celebró este tratado para la devolución de Chagos a la república insular como “un paso significativo para el regreso a casa” de estos refugiados expulsados en el siglo pasado de sus islas.

Miembros de la comunidad chagosiana británica. REUTERS/Suzanne Plunkett

“Rindo homenaje a la determinación del pueblo chagosiano, y en particular a la de las mujeres, en la reivindicación pacífica de sus derechos. La renovada perspectiva de su regreso a su archipiélago natal es una señal alentadora y tiene una fuerza simbólica en la escena internacional”, sostuvo el pontífice estadounidense.

Asimismo agradeció a las partes implicadas y que “han comprendido el sufrimiento de su pueblo y han llegado a este acuerdo”.

“Me alegra que el diálogo y el respeto de las decisiones del derecho internacional, como había deseado mi predecesor a su regreso del viaje a Mauricio, hayan podido finalmente remediar una grave injusticia”, aseveró, recordando a Francisco.

León XIV además exhortó a las autoridades de Mauricio y a toda la comunidad internacional a que se comprometan al regreso de los moradores de Chagos sesenta años después y que esa vuelta “se realice en las mejores condiciones posibles”.

Para ello, prometió la contribución de la iglesia local.

“Estos años de exilio han causado mucho sufrimiento entre ustedes. Han conocido la pobreza, el desprecio y la exclusión. Que el Señor, ante la perspectiva de un futuro mejor, sane sus heridas y les conceda la gracia del perdón hacia quienes les han hecho daño.Los invito a mirar resueltamente hacia el futuro”, instó el papa.

Un poder “controlado por la conciencia”

El papa León XIV recibió también este sábado en el Vaticano a los participantes de un foro de legisladores católicos de todo el mundo y les exhortó a garantizar un poder “controlado por la conciencia” y leyes en favor de la dignidad.

“En vuestra vocación de legisladores y funcionarios públicos católicos estáis llamados a ser constructores de puentes entre las ciudades del hombre y la ciudad de Dios”, animó el pontífice en la audiencia, celebrada en la Sala Clementina del Palacio Apostólico.

Y agregó: “Os exhorto a esforzaros por un mundo en el que el poder esté controlado por la conciencia y la ley esté al servicio de la dignidad humana. Os animo además a rechazar la mentalidad peligrosa y contraproducente de que nada puede cambiar”.

En su discurso, el pontífice estadounidense reflexionó sobre la prosperidad humana, aludiendo a la ‘Ciudad de Dios’ de San Agustín, para aseverar que no depende de la riqueza, del consumo o de las “comodidades tecnológicas” que el mundo moderno ofrece al hombre.

El Papa León XIV celebra una audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano. REUTERS/Ciro De Luca

“Hoy la vida próspera es a menudo confundida con una vida rica desde el punto de vista material o con una vida de autonomía individual sin restricciones. El llamado futuro ideal nos es presentado en forma de comodidad tecnológica o con la satisfacción del consumidor”, lamentó.

No obstante, León XIV sostuvo que esa forma de vida “no es suficiente” tal y como demuestran, a su juicio, las problemáticas de las sociedades actuales.

“Sabemos que todo eso no es suficiente. Lo vemos en las sociedades ricas, en las que muchas personas luchan contra la soledad, la desesperación y un sentimiento de falta de significado”, alertó.

El papa explicó que la prosperidad humana “auténtica” deriva de lo que la Iglesia denomina “desarrollo humano integral”, es decir, el crecimiento de la persona en toda dimensión, desde la física o la social a la cultural, moral y espiritual.

“La auténtica prosperidad humana se manifiesta cuando las personas viven virtuosamente y en comunidades sanas, disfrutando no solo de lo que tienen sino también de lo que son como hijos de Dios”, dijo.

Ante “los desafíos inmensos” del mundo actual, el pontífice abogó por impulsar una “diplomacia de la esperanza”, un concepto acuñado por su predecesor Francisco, pero también por una política y una economía esperanzadoras.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera

Reunión con el desterrado presidente de los obispos de Nicaragua

El papa León XIV se reunió este sábado con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, desterrado en medio de la tensa relación entre el régimen de Daniel Ortega y el clero católico.

El encuentro ha sido confirmado por la Santa Sede en su boletín diario pero no ha trascendido su contenido.

El también obispo de Jinotega (norte), de 75 años, fue expulsado de Nicaragua en noviembre de 2024 tras criticar al alcalde de esa localidad por interrumpir una misa, acusándole de “sacrilegio”.

Su destierro se sumó al de otros obispos como Rolando Álvarez e Isidoro Mora, y al hostigamiento y represión de otros clérigos.

La relación entre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la iglesia católica ha atravesado momentos muy tensos que supusieron la expulsión, encarcelamiento y retirada de la nacionalidad a obispos y sacerdotes nicaragüenses.

El obispo nicaragüense desnacionalizado Rolando Álvarez. EFE/ Stringer

Además, Nicaragua mantiene suspendidas las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

La tensión fue en aumento durante el pontificado de Francisco, que en marzo de 2023 calificó de “dictadura grosera” el régimen de Ortega después de la condena por traición al obispo Álvarez.

Ortega, por su parte, ha acusado al Vaticano de formar parte del “conglomerado del fascismo” y llegó a expropiar a la Compañía de Jesús, la orden del difunto papa Francisco.

En su todavía breve pontificado, León XIV todavía no ha abordado públicamente la situación en Nicaragua, un país que conoce y en el que estuvo de misionero en el pasado.

El régimen de Ortega y Murillo lleva a cabo una brutal represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua

Tras su elección como pontífice el pasado 8 de mayo, el régimen de Nicaragua felicitó al nuevo papa y le deseó que pueda contribuir a promover la paz, a pesar de que mantenían las relaciones diplomáticas con el Vaticano suspendidas.

“Le saludamos desde nuestra Nicaragua cristiana, socialista, solidaria, bendita y siempre digna y libre, por su elección como pontífice y suma autoridad de la Iglesia Católica del mundo”, escribieron los esposos y dictadores de Nicaragua.

Y agregaban: “Al felicitarle, deseamos expresar también nuestra aspiración de que desde su elevada responsabilidad pueda usted contribuir a promover paz, encuentro, concordia y los valores que la familia humana tanto necesita”.

(Con información de EFE)