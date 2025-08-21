Mundo

“Hezbollah no es IRA”: el análisis de una experta sobre el desarme del grupo terrorista libanés

Kim Ghattas advierte que, aunque debilitado, la organización extremista sigue siendo clave para Irán y su desarme depende de un acuerdo regional que incluya a Israel y Teherán

Guardar
El jefe del grupo terrorista
El jefe del grupo terrorista Hezbollah en Líbano, Naim Qassem, pronuncia un discurso televisado desde un lugar desconocido en esta captura de pantalla obtenida de un video difundido el 15 de agosto de 2025 (Reuters)

El que crea que Hezbollah va a capitular, reconocer la catástrofe que trajo sobre Líbano, entregar sus armas y desmovilizar a sus combatientes, está profundamente equivocado”, sostuvo Kim Ghattas en una columna para Financial Times, donde analizó la compleja situación de Líbano como campo de batalla de intereses entre Estados Unidos e Irán, y la imposibilidad de equiparar a Hizbollah con el IRA.

La autora, reconocida por su libro “Black Wave”, describió cómo la reciente visita de enviados estadounidenses e iraníes a Beirut, con mensajes y estilos opuestos, puso en evidencia la persistente condición de Líbano como territorio de disputa indirecta. “Bronceado, sonriente y con una corbata rosa, el diplomático estadounidense Tom Barrack llegó acompañado de su adjunta, Morgan Ortagus, vestida con un traje de falda de manga corta y larga melena cobriza. Su estribillo ha sido el mismo durante meses: Hezbollah debe desarmarse”, relató Ghattas. En contraste, “el sombrío Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, apareció pálido, barbudo, vestido con el uniforme revolucionario iraní: traje negro, camisa negra, sin corbata. Su mensaje fue igualmente tajante: las armas de Hezbollah no se tocan”.

La autora subrayó que la amenaza de violencia por parte de la organización terrorista no es una mera retórica. “Si alguien dudaba de su seriedad, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, amenazó con violencia en un discurso que se resumía en: o conservamos nuestras armas o quemamos el país”, escribió Ghattas. Aunque consideró que Qassem podría estar “faroleando, presionando con demandas maximalistas para obtener el máximo beneficio”, advirtió que “los libaneses preferirían no averiguarlo por las malas”. En este contexto, describió un ambiente “lleno de peligro” mientras Líbano navega el “tira y afloja entre Teherán y Washington —y por extensión, Israel”.

Un niño sostiene una bandera
Un niño sostiene una bandera de Hezbollah en Saná, Yemen, el 8 de agosto de 2025 (Reuters)

La columnista cuestionó la euforia que se vivió en Washington, Israel y otros lugares tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el año anterior, y el debilitamiento de Irán durante la guerra de 12 días en junio. “Como podría haber dicho Mark Twain, los informes sobre la muerte de Hezbollah han sido enormemente exagerados”, ironizó Ghattas.

Según la autora, las predicciones de que Líbano se sumaría pronto a los Acuerdos de Abraham o que Arabia Saudita normalizaría relaciones con Israel revelaron un pobre entendimiento de los actores y la región”. A su juicio, la principal preocupación de Riad hoy es “la beligerancia de Israel y el creciente número de muertos en Gaza”. No obstante, reconoció que “ha habido cambios profundos en la región: Hezbollah ha sido severamente debilitado militarmente, aislado políticamente dentro de Líbano y cortado de sus rutas de suministro tras la caída del régimen de Assad en Siria”.

Por primera vez en la historia, “el gabinete libanés votó a principios de agosto para desarmar al grupo y ordenó al ejército elaborar un plan, todo en línea con varias resoluciones de la ONU”.

Paralelamente, describió a Irán a la defensiva, con sus cielos expuestos a los aviones israelíes, muchos de sus altos funcionarios asesinados y sus filas de seguridad profundamente infiltradas, lo que aumenta la paranoia dentro del régimen”.

El mandatario libanés Joseph Aoun,
El mandatario libanés Joseph Aoun, derecha, saluda al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del régimen de Irán, Ali Larijani, en el palacio presidencial, en Baabda, en el este de Beirut, Líbano, el miércoles 13 de agosto de 2025 (AP)

Sin embargo, Ghattas remarcó que “no han aparecido grandes grietas en la cúpula, condición esencial para el colapso del régimen o un golpe interno”. El objetivo último, según la autora, “sigue siendo la supervivencia del régimen —e incluso un Hezbollah disminuido sigue siendo una herramienta vital en el menguado arsenal de la República Islámica mientras anticipa otro enfrentamiento con Israel”.

Ghattas insistió en que quienes esperaban una rendición de Hezbollah se equivocan de raíz. “Esto no es el Ejército Republicano Irlandés (IRA), luchando una guerra local y territorial de resistencia contra un ocupante. No hay un Acuerdo de Viernes Santo que obtener a cambio únicamente de concesiones políticas —aunque Hezbollah sin duda exigirá un precio por cada arma que entregue”, afirmó.

Para la autora, la diferencia fundamental radica en la naturaleza y los objetivos de la organización libanesa: “En última instancia, Hezbollah responde al líder supremo de Irán. Con la mayor parte de la cúpula del grupo asesinada, ha vuelto a quedar bajo estricto control iraní. Hasta que Irán no forme parte de un entendimiento regional con Israel, Hezbollah no podrá alcanzar su propio acuerdo con el Estado libanés para desarmarse completamente”.

En el artículo, Ghattas señaló que, mientras tanto, existen márgenes de acción. “El ejército libanés ha estado trabajando de manera constante para incautar las armas pesadas de Hezbollah y desmantelar su infraestructura al sur del río Litani, como exige el alto el fuego de noviembre”, explicó.

Para la autora, “el enfoque más sensato sería que el Estado libanés utilizara la presión financiera y el poder judicial para asfixiar el margen de maniobra de Hezbollah”. A su juicio, “aún más crucial es un acercamiento genuino y la provisión de servicios públicos a la población chiita de Líbano para disminuir el control de Hezbollah. Durante demasiado tiempo, la milicia ha prosperado convenciendo a la comunidad de que solo ella puede proveerles y protegerles”.

Según la autora, “a medida que el gobierno libanés reúne el coraje para afirmar su autoridad y defender el país, le corresponde a Israel ayudar a demostrar que las armas de Hezbollah ya no cumplen ninguna función”.

En la parte final de su columna para Financial Times, Ghattas reiteró que “incluso un Hezbollah disminuido sigue siendo una herramienta vital en el menguado arsenal de la República Islámica”, y que la clave para un cambio real pasa por un acuerdo regional que incluya a Irán. La autora concluyó que, mientras tanto, la presión interna y la mejora de los servicios estatales son las vías más efectivas para debilitar el control de la milicia sobre la comunidad chiita y, por extensión, sobre el destino de Líbano.

Temas Relacionados

LíbanoIránKim GhattasIsraelWashingtonTom BarrackRepública IslámicaHezbollah

Últimas Noticias

La insólita competencia en Corea del Sur donde gana quien no hace nada por 90 minutos

Cada año en Seúl, decenas de participantes se sientan en silencio junto al río Han para competir en la Space-Out, un concurso que premia la quietud absoluta como respuesta al estrés de la vida urbana en Corea del Sur

La insólita competencia en Corea

Rusia condiciona el plan de seguridad de Ucrania y pone en riesgo un acuerdo definitivo

El canciller ruso insistió en que cualquier pacto sobre la seguridad ucraniana debe contar con la aprobación de Moscú, mientras la Casa Blanca sostiene que Putin aceptó dialogar sobre garantías occidentales para Kiev

Rusia condiciona el plan de

El presidente de Corea del Sur anunció un plan para lograr la desnuclearización del régimen norcoreano de Kim Jong-un

El mandatario ha indicado que la primera etapa consistirá en la congelación del programa atómico y de misiles de Pyongyang, un periodo que se verá seguido de una segunda fase en la que tratará de reducir el arsenal del país vecino

El presidente de Corea del

Rusia lanzó varios misiles hacia el mar de Japón en una serie de maniobras militares

El Ministerio de Defensa del país ha indicado en un comunicado que se han utilizado misiles ‘Kalibr’ y ‘Uran’, ambos lanzados desde la fragata ‘Shaposhnikov’

Rusia lanzó varios misiles hacia

Polonia investiga si el drone militar que explotó cerca de la frontera con Ucrania partió de Bielorrusia

En artefacto aéreo detonó en un campo de maíz en la localidad de Osiny, generando daños materiales y alarma entre los habitantes

Polonia investiga si el drone
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así es el Pauteño Contramarcado,

Así es el Pauteño Contramarcado, la competencia llanera “que se parece al Desafío”, con el que se busca a la pareja más llanera en San Luis de Palenque

Policía asistió parto de emergencia en un bus intermunicipal que cubría la ruta Bogotá - Valledupar

Lotería del Valle: estos son los números ganadores del sorteo de este miércoles 20 de agosto

Aida Victoria Merlano mostró su cuerpo tras tres semanas postparto y aclaró que no sigue dietas estrictas

Álvaro Uribe exigió rapidez en la selección del candidato presidencial del Centro Democrático tras quedar en libertad: “Hay que ganar”

INFOBAE AMÉRICA
Copernicus rebaja a 382.607 la

Copernicus rebaja a 382.607 la estimación del número de hectáreas quemadas en 2025 en España, la mayoría en agosto

Detenido un joven en un ferry entre Palma e Ibiza por llevar drogas para la venta

Ascienden a casi 62.200 los muertos por los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza

Google prepara un nuevo entrenador personal impulsado por Gemini para Pixel Watch y Fitbit

Israel anuncia la liberación de un ciudadano encarcelado en Líbano desde hace un año

ENTRETENIMIENTO

Ayesha Curry habló sobre su

Ayesha Curry habló sobre su relación con la estrella de la NBA Stephen Curry: “Nunca pensé que se fijaría en alguien como yo”

Complot en el ‘Desafío 2025’: el equipo Alpha se rebela en contra de Eleazar y trama la caída de su capitanía

Tramell Tillman se une a la próxima película de Spider-Man

La impactante escena de Misión Imposible 2 en la que Tom Cruise se puso en peligro por primera vez

Cómo Sydney Sweeney se convirtió en una de las figuras más influyentes de Hollywood